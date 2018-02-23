Макарівські освітяни купили молоко на третину дорожче ринку, бо дешевша землячка переможця «злилася»

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
23 Лютого 2018
Відділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації Київської області 29 січня за результатами тендеру замовив ФОП Глущенко Владислав Степанович молока на 311 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч у навчальні заклади Макарівського району поставлять 9 800 л пастеризованого коров’ячого питного молока жирністю 2,5% у пакетах по 25,50 грн./л та 970 кг згущеного молока жирністю 8,5% у бляшанках по 62,88 грн./кг без ПДВ.
За даними моніторингу роздрібних цін на харчові продукти на продовольчих ринках та базарах МінАПК від 30 січня, молоко 2,5% коштувало в середньому 18,45 грн./л. Це на 38% дешевше від тендерної ціни макарівських освітян.
Згущене молоко 8,5% у бляшанках один із виробників продає на сайті по 51,47 грн./кг.
Днями Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації замовило питне молоко 2,5% по 18,54 грн./кг (близько 19,08 грн./л) і згущене молоко 8,5% по 57,00 грн./кг із ПДВ. Це відповідно на 33% і 10% дешевше від нинішнього тендеру.
Ціна угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 320 тис грн.
Єдиний конкурент ФОП Іваненко Ірина Миколаївна із нижчою на 5% ціною відмовився від участі в закупівлі у зв’язку з укладенням інших договорів.
Обидва суперника зареєстровані в смт. Іванків на Київщині.
Підприємець Владислав Глущенко володіє ПП «Школярик» сам, ПП «Іван Холдінг» з Іваном Рябовим, а також ТОВ «Вік-Тех Агро» з Анатолієм Машталяром і Кирилом Безсмертним.
У свою чергу Безсмертний володіє ТОВ «Мир-Агро Грант» із депутатом Шпилівської сільради Іванківського району Мирославом Павленком та ТОВ «Сіт-Агро Світ» з Олександром Леляком – чоловіком депутатки Іванківської райради від партії «Наш край» Людмили Леляк.
Мирославу Павленку і Олександру Леляку належить ТОВ «Ікс Агро Сіт».
Олександр Леляк володіє ТОВ «Украгроенерго» разом із ТОВ «Укртепло» Івана Надєїна.
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