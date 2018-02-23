НОВИНИ

23.02.2018

Оточення Дробота-Журила розіграло 30 мільйонів ОГХК за соду, на чверть дорожчу від ціни СхідГЗК

«Первомайськвугілля» розпиляло 79 мільйонів на російських конвеєрних стрічках

Луганське КЕВ роздало своїм підприємцям ще 26 мільйонів за коштовні дрова

Філії «Укргазвидобування» купили позашляховиків Land Cruiser ще на 9,4 мільйона

За «антикорупційним» фондом, який вимагає з бізнесу «благодійні» внески, стоїть оточення нардепа-ляшківця

Макарівські освітяни купили молоко на третину дорожче ринку, бо дешевша землячка переможця «злилася»

«Центренерго» за 240 мільйонів замовило оточенню Сольвара супровід вугілля з «Южного» на третину дорожче від ринку

Топ-10 освоювачів «депутатських» субвенцій на Харківщині

22.02.2018

«Дніпроенерго» Ахметова примусово викупило акції у міноритаріїв удвічі дешевше їх ціни

Мерія Вінниці продасть землю екс-меру, на якій він звів готель і намагався знести сусідній будинок Міноборони

Шахтарі не помітили однаковості документів учасників, щоб віддати любимчику 82 мільйони за конвеєр

Новачок за 132 мільйони продав тюремникам рибу на 10% дорожче від минулого року

Екс-менеджер «Укренерго», що підключав «Рошен» до мереж Борисполя, виграв ще 103 мільйони «Київобленерго»

Порошенко тихо готує скасування е-декларування менеджерам держпідприємств

Зниклу кукурудзу Агрофонду на $3 мільйона суд повісив на підставного фунта

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Макарівські освітяни купили молоко на третину дорожче ринку, бо дешевша землячка переможця «злилася»

23 Лютого 2018

Відділ освіти, фізичної культури та спорту Макарівської районної державної адміністрації Київської області 29 січня за результатами тендеру замовив ФОП Глущенко Владислав Степанович молока на 311 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч у навчальні заклади Макарівського району поставлять 9 800 л пастеризованого коров’ячого питного молока жирністю 2,5% у пакетах по 25,50 грн./л та 970 кг згущеного молока жирністю 8,5% у бляшанках по 62,88 грн./кг без ПДВ.

За даними моніторингу роздрібних цін на харчові продукти на продовольчих ринках та базарах МінАПК від 30 січня, молоко 2,5% коштувало в середньому 18,45 грн./л. Це на 38% дешевше від тендерної ціни макарівських освітян.

Згущене молоко 8,5% у бляшанках один із виробників продає на сайті по 51,47 грн./кг.

Днями Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації замовило питне молоко 2,5% по 18,54 грн./кг (близько 19,08 грн./л) і згущене молоко 8,5% по 57,00 грн./кг із ПДВ. Це відповідно на 33% і 10% дешевше від нинішнього тендеру.

Ціна угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 320 тис грн.

Єдиний конкурент ФОП Іваненко Ірина Миколаївна із нижчою на 5% ціною відмовився від участі в закупівлі у зв’язку з укладенням інших договорів.

Обидва суперника зареєстровані в смт. Іванків на Київщині.

Підприємець Владислав Глущенко володіє ПП «Школярик» сам, ПП «Іван Холдінг» з Іваном Рябовим, а також ТОВ «Вік-Тех Агро» з Анатолієм Машталяром і Кирилом Безсмертним.

У свою чергу Безсмертний володіє ТОВ «Мир-Агро Грант» із депутатом Шпилівської сільради Іванківського району Мирославом Павленком та ТОВ «Сіт-Агро Світ» з Олександром Леляком – чоловіком депутатки Іванківської райради від партії «Наш край» Людмили Леляк.

Мирославу Павленку і Олександру Леляку належить ТОВ «Ікс Агро Сіт».

Олександр Леляк володіє ТОВ «Украгроенерго» разом із ТОВ «Укртепло» Івана Надєїна.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова
19 Лютого 2018

Як хмельницькі селяни купили рідкісне вугілля у виробника з Закарпаття
12 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

23.02.2018

Донецьк «Первомайськвугілля» розпиляло 79 мільйонів на російських конвеєрних стрічках

Луганськ Луганське КЕВ роздало своїм підприємцям ще 26 мільйонів за коштовні дрова

Київщина Макарівські освітяни купили молоко на третину дорожче ринку, бо дешевша землячка переможця «злилася»

Харків Топ-10 освоювачів «депутатських» субвенцій на Харківщині

22.02.2018

Вінниця Мерія Вінниці продасть землю екс-меру, на якій він звів готель і намагався знести сусідній будинок Міноборони

Донецьк Шахтарі не помітили однаковості документів учасників, щоб віддати любимчику 82 мільйони за конвеєр

Київщина Екс-менеджер «Укренерго», що підключав «Рошен» до мереж Борисполя, виграв ще 103 мільйони «Київобленерго»

Черкаси Зниклу кукурудзу Агрофонду на $3 мільйона суд повісив на підставного фунта

Донецьк Не пройшло й кварталу: коштовний рідкий хлор для «Води Донбасу» подорожчав ще на 20%

21.02.2018

Миколаїв Освітяни Миколаївщини замовили своєму фавориту яйця на 35% дорожче від ринку

Дніпро У Філатова звільняють шкільних ремонтників, щоб замість них завести приватну фірму за 10 мільйонів

Донецьк «Селидіввугілля» замовило рудстійки вдвічі дорожче, ніж торік

Київ Для будівництва школи в Крюківщині ціною 76 мільйонів замовили неймовірно коштовний бітум

Київ Військові отримають від «микитасів» лише 3% з 4,5 тисяч квартир, збудованих на їх землі

Київ За три роки білоруська хімія для «Київводоканалу» подорожчала в доларах на третину

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ