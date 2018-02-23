НОВИНИ

23.02.2018

Оточення Дробота-Журила розіграло 30 мільйонів ОГХК за соду, на чверть дорожчу від ціни СхідГЗК

«Первомайськвугілля» розпиляло 79 мільйонів на російських конвеєрних стрічках

Луганське КЕВ роздало своїм підприємцям ще 26 мільйонів за коштовні дрова

Філії «Укргазвидобування» купили позашляховиків Land Cruiser ще на 9,4 мільйона

За «антикорупційним» фондом, який вимагає з бізнесу «благодійні» внески, стоїть оточення нардепа-ляшківця

Макарівські освітяни купили молоко на третину дорожче ринку, бо дешевша землячка переможця «злилася»

«Центренерго» за 240 мільйонів замовило оточенню Сольвара супровід вугілля з «Южного» на третину дорожче від ринку

Топ-10 освоювачів «депутатських» субвенцій на Харківщині

22.02.2018

«Дніпроенерго» Ахметова примусово викупило акції у міноритаріїв удвічі дешевше їх ціни

Мерія Вінниці продасть землю екс-меру, на якій він звів готель і намагався знести сусідній будинок Міноборони

Шахтарі не помітили однаковості документів учасників, щоб віддати любимчику 82 мільйони за конвеєр

Новачок за 132 мільйони продав тюремникам рибу на 10% дорожче від минулого року

Екс-менеджер «Укренерго», що підключав «Рошен» до мереж Борисполя, виграв ще 103 мільйони «Київобленерго»

Порошенко тихо готує скасування е-декларування менеджерам держпідприємств

Зниклу кукурудзу Агрофонду на $3 мільйона суд повісив на підставного фунта

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Луганське КЕВ роздало своїм підприємцям ще 26 мільйонів за коштовні дрова

23 Лютого 2018

Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганськ 12, 13 та 20 лютого за результатами відкритих торгів замовив тринадцятьом підприємцям дрова твердолистяних порід на суму 26,34 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено загалом 35 665 складських метрів дров середньою вартістю 738 грн/скл. м. Договори підписано з тринадцятьма підприємцями – постійними постачальниками КЕВ Луганська (повний перелік переможців та їх конкурентів у таблиці).

На усіх тендерах конкурували підприємці з числа постійних постачальників Луганського КЕВ, окрім двох аукціонів, на які прийшов підприємець Павло Іванін із Покровська, який раніше не отримував замовлень від відділу.

В обох випадках його конкурсні пропозиції були найдешевшими, однак відхилені Комітетом. На одному з аукціонів єдиною підставою для відхилення пропозиції послугувало неподання копії 6 сторінки паспорта, при цьому, підприємець надав копії інших заповнених сторінок.

Нагадаємо, Луганське КЕВ замовляє дрова, беручи за одиницю вимірювання складометр (1 скл. м = близько 0,75 куб. м). У перерахунку вартість кубічного метра коливатиметься у межах 980-1000 грн.

Постачальник Конкурент на торгах Заявлений обсяг, складометр Ціна за складометр, грн (без ПДВ) Сума угоди, млн грн Обсяг, конвертований у куб. м Ціна за куб. м, грн
Договори від 12 лютого
Дмитренко Дмитро Ананійович Кравцова Вікаліна Олександрівна 2071 735 1,52 1553,25 980
Шевченко Антон Сергійович Зябко Артем Ігорович 2072 741 1,54 1554 988
Ракома Василь Миколайович Волк Сергій Миколайович 2076 738 1,53 1557 984
Коваленко В’ячеслав Іванович Алієва Ельміра Закаріївна 2075 737 1,53 1556,25 983
Д’яченко Іван Максимович Мужичук Іван Володимирович 2070 736 1,52 1552,50 981
Ключко Дмитро Володимирович Дмитренко Дмитро Ананійович 2081 738 1,54 1560,75 984
Скляренко Ольга Миколаївна Мужичук Олексій Володимирович 2080 737 1,53 1560 983
Мужичук Олексій Володимирович Іванін Павло Володимирович (відхилена найдешевша пропозиція)

Коваленко В’ячеслав Іванович

 2060 715 1,47 1545 953
Тімченко Інна Володимирівна Іванін Павло Володимирович

(відхилена найдешевша пропозиція)

Дмитренко Дмитро Ананійович

 2064 750 1,55 1548 1000
Договори від 12 лютого
Колесников Віталій Анатолійович Скляров Андрій Вікторович 1410 739,50 1,04 1057,5 986
Тімченко Андрій Володимирович Кравцова Вікаліна Олександрівна 1630 751 1,22 1222,5 1001
Чудновець Олександр Юрійович Мужичук Іван Володимирович 2082 740 1,54 1561,5 987
Договори від 20 лютого
Алієва Ельміра Закаріївна Зябко Артем Ігорович 4313 742 3,20 3234,75 989
Дмитренко Дмитро Ананійович Коваленко Аліна Юріївна 4183 737 3,08 3137,25 983
Шевченко Антон Сергійович Скляренко Андрій Васильович 3398 740 2,51 2548,5 987
35 665   26,34 26 749  

Як раніше повідомляли «Наші гроші», на тендери Луганського КЕВ щодо закупівлі дров систематично приходять одні і ті ж підприємці, пов’язані між собою родинними чи дружніми зв’язками.

З кінця 2016 року Луганське КЕВ витратило на дрова твердих порід уже майже 124 млн грн. Станом на 21 лютого у системі «Прозорро» в стані активних закупівель перебуває ще 21 тендер очікуваною вартістю 48 млн грн.

Керівником КЕВ м. Луганськ із серпня 2017 року є Володимир Мізякін, який до цього працював заступником начальника відділу.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова
19 Лютого 2018

Як хмельницькі селяни купили рідкісне вугілля у виробника з Закарпаття
12 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

23.02.2018

Донецьк «Первомайськвугілля» розпиляло 79 мільйонів на російських конвеєрних стрічках

Луганськ Луганське КЕВ роздало своїм підприємцям ще 26 мільйонів за коштовні дрова

Київщина Макарівські освітяни купили молоко на третину дорожче ринку, бо дешевша землячка переможця «злилася»

Харків Топ-10 освоювачів «депутатських» субвенцій на Харківщині

22.02.2018

Вінниця Мерія Вінниці продасть землю екс-меру, на якій він звів готель і намагався знести сусідній будинок Міноборони

Донецьк Шахтарі не помітили однаковості документів учасників, щоб віддати любимчику 82 мільйони за конвеєр

Київщина Екс-менеджер «Укренерго», що підключав «Рошен» до мереж Борисполя, виграв ще 103 мільйони «Київобленерго»

Черкаси Зниклу кукурудзу Агрофонду на $3 мільйона суд повісив на підставного фунта

Донецьк Не пройшло й кварталу: коштовний рідкий хлор для «Води Донбасу» подорожчав ще на 20%

21.02.2018

Миколаїв Освітяни Миколаївщини замовили своєму фавориту яйця на 35% дорожче від ринку

Дніпро У Філатова звільняють шкільних ремонтників, щоб замість них завести приватну фірму за 10 мільйонів

Донецьк «Селидіввугілля» замовило рудстійки вдвічі дорожче, ніж торік

Київ Для будівництва школи в Крюківщині ціною 76 мільйонів замовили неймовірно коштовний бітум

Київ Військові отримають від «микитасів» лише 3% з 4,5 тисяч квартир, збудованих на їх землі

Київ За три роки білоруська хімія для «Київводоканалу» подорожчала в доларах на третину

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ