Шахтарі не помітили однаковості документів учасників, щоб віддати любимчику 82 мільйони за конвеєр

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ДП «Мирноградвугілля» 19 лютого за результатами відкритих торгів уклало угоду з ТОВ «Візарремпром» щодо поставки ланцюгового конвеєру типу СП-326 загальною вартістю 81,98 млн грн з ПДВ. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено конвеєр СП326-40.16 (L=360м, К=4х160кВ (Damel) з комплектом навісного обладнання, рейкою Ейкотрак та тяговим органом, а також базовим та додатковим КЗЧ. Продавець поставить машину за свій рахунок власним транспортом протягом 90 днів з моменту отримання 100% передоплати.

Конкуренцію «Візарремпрому» на аукціоні склало ТОВ «Промспецвиробництво», чия остаточна цінова пропозиція виявилась дорожчою від кінцевої заявки «Візарремпрому» на 3,7%. У ході торгів переможець знизив власну цінову пропозицію з 86,15 млн грн до 81,98 млн грн (4,8%).

Обидві фірми є дилерами «Компанії “Профіт Інвест”».

«Промспецвиробництво» завантажило дозвіл від Держгірпромнагляду на використання гірничошахтного устаткування різних типів на вугільних шахтах України, виданого компанії «Профіт Інвест», що був завірений мокрим відтиском та підписом директора компанії «Профіт Інвест» Олександра Пахаленка, а «Візарремопром» подало скопійовану копію цього ж дозволу, додатково наклавши на нього також свій відтиск.

Компанія «Профіт Інвест» належить згаданому Олександру Пахаленку (51%) та Євгену Верещаку (49%). Також до середини липня 2017 року Пахаленко був бенефіціаром ТОВ «Промспецвиробництво» – єдиного конкурента «Візарремпрому» на торгах. Обидві фірми зареєстровані у будинку масової реєстрації на вулиці Предславинській у Києві, «Профіт Інвест» в офісі 195, а «Промспецвиробництво» – 194.

Сьогодні «Промспецвиробництво» зареєстроване на донеччанина Миколу Сушина, а керівником є Віталій Білик. На рахунку фірми 4 підписаних з «Селидіввугіллям» договорів загальною вартістю 7,75 млн грн.

Щодо компанії «Профіт Інвест», то весною 2017 року в результаті відкритих торгів фірма отримала замовлення від  «Шахтоуправління “Південнодонбаське №1″» на поставку конвеєра СП-250 за 12,9 млн грн. Єдиним конкурентом на тих торгах стало ТОВ «Доненергоекспорт», чия пропозиція була на 0,6% дорожчою.

Зареєстроване у травні 2017 року ТОВ «Візарремпром» належить Олексію Жаркову (99%) та Ірині Дворніченко з Прилук Чернігівської області (1%). Раніше компанія належала ТОВ «Опрімакс» киянина Олександра Сахнюка. Обидві фірми досі зареєстровані за однією адресою (Київ, вул. Глибочицька, 72, офіс 309). У цьому ж офісі юридично знаходяться ще понад 50 компаній.

Олексій Жарков з 16 вересня 2014 року числиться виконуючим обов’язки директора ДочП «Рожниторф» ДП «Київторф», яке з 10 вересня того ж року перебуває у стані припинення.

Він же раніше володів зареєстрованим у  Софіївській Борщагівці на Київщині ТОВ «Артерстелт», яке фігурувало у кількох кримінальних провадженнях. Нині фірма знаходиться у стані припинення і належить киянину Юліану Окарі.

У період часу з листопада 2017 року по сьогодні «Візарремпром» отримало замовлень на майже 322 млн грн. Замовниками виступали «Мирноградвугілля» (236,98 млн грн), «Селидіввугілля» (81,39 млн грн) та «Первомайськвугілля» (3,47 млн грн).

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