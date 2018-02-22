Фірма брата нового голови Конституційного суду фігурує у провадженні по розкраданню «Укртрансхімаміаку»

Службові особи ДП «Укрхімтрансаміак», ТОВ «Українська морська транспортна компанія», співзасновником якого є брат новопризначеного голови Конституційного суду Станіслава Шевчука, та інші особи причетні до розкрадання коштів цього держпідприємства.

Відповідне кримінальне провадженні з липня 2017 року розслідує у Генпрокуратурі т.зв. департамент «Кононенка-Грановського». Про це свідчать дані ухвали Печерського райсуду Києва від 5 грудня 2017 року.

Провадження №42017000000002424 було розпочате 27.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ст. 219 (доведення до банкрутства) і ч.5 ст.191 КК (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

У ході досудового розслідування встановлено, що на балансі ДП «Укрхімтрансаміак» перебуває частина магістрального аміакопроводу «Тольятті – Одеса», через яку здійснюється транспортування рідкого аміаку територією України (до перевалочних потужностей ПАТ «Одеський припортовий завод»).

На сьогодні потужності аміакопроводу використовують для транзиту рідкого аміаку виробництва АТ «Тольяттиазот» (Росія), який є основним партнером українського державного підприємства протягом багатьох років.

За умовами укладеного контракту та з урахуванням дії наказу Мінекономрозвитку від 18.08.2015 № 1003 «Про надбавку до тарифу за транзит аміаку трубопровідним транспортом через територію України», у 2016 році транзит аміаку коштував для російської компанії $4,8 за кожні 100 км відстані та $16,5 за надання інших послуг (приймання, охолодження та перевалка ПАТ «Одеський припортовий завод», послуги морського порту, митні процедури, банківські комісії тощо).

Однак протягом 2016 року російська компанія ініціювала судовий позов про визнання вказаного наказу МЕРТ протиправним (незаконним) та нечинним з дати його ухвалення. 15.11.2016 Вищий адмінсуд задовольнив позов АТ «Тольяттиазот». Втрата чинності зазначеним наказом повернула до дії наказ Мінпромполітики від 01.04.2011 № 83 та призвела до встановлення практично найнижчих, починаючи з 2014 року, тарифів на транспортування аміаку для російського підприємства.

Таким чином, діючий тариф на транзит аміаку – $3,8 за 1 тонну з розрахунку на 100 км, затверджений наказом Мінпромполітики від 01.04.2011 № 83 в теперішній час є збитковим для ДП «Укрхімтрансаміак», не забезпечує самоокупність державного підприємства, фінансування заходів спрямованих на реалізацію інвестиційної програми, повернення позикового капіталу та сплати податків і зборів відповідно до законодавства України, вказує слідство.

За оцінками фахівців, сказано в судовій ухвалі, рівень економічно обґрунтованого тарифу перебуває на рівні $4,8-5,5 за 1 тонну на 100 км відстані. За умовами чинного тарифу – $3,8 за 1 тонну на 100 км, у 2017 році державне підприємство недоотримає близько 800 млн грн, які залишаться російському виробнику аміаку АТ «Тольяттиазот», через що стратегічне державне підприємство може бути доведено до фінансової неспроможності та визнано банкрутом.

Окрім цього, втрати державного підприємства на користь АТ «Тольяттиазот» відбуваються через низькі тарифи на додаткові послуги, пов’язані з транспортуванням та перевалкою рідкого аміаку. Так, згідно з чинним контрактом укладеним державним підприємством з АТ «Тольяттиазот», додаткові послуги, пов’язані з транспортуванням та перевалкою аміаку становлять $13,22 за 1 тонну. Разом із тим, аналогічні послуги ПАТ «Одеський припортовий завод» для ДП «Укрхімтрансаміак» складають $14 за 1 тонну. Враховуючи, що річний об’єм транзиту аміаку виробництва АТ «Тольяттиазот» складає 1,8 млн тонн, за умов втрати різниці $0,78 на 1 тонні, прямі річні збитки підприємства складають $1,4 млн (близько 35,8 млн грн).

Встановлено, що між ДП та ТОВ «Українська морська транспортна компанія» укладений договір про надання допоміжних послуг під час перевалки та транспортування рідкого аміаку, на підставі якого суб’єкту господарювання систематично перераховуються грошові кошти (близько 10 млн грн. у 2016 році). Хоча фактично всі роботи по перевалці та транспортуванню рідкого аміаку здійснюються співробітниками ПАТ «Одеський припортовий завод», а вищезазначені кошти в розмірі близько 10 млн грн, незаконно виводяться із обігу ДП та перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ «Українська морська транспортна компанія» з метою заволодіння ними афілійовані до державного підприємства особи та подальшим розподілом даних державних коштів між її учасниками.

При цьому, встановлено, що одним з засновників ТОВ «УМТК» є Рулав Володимирович Одд (змінив прізвище та ім’я з Шевчук Денис Володимирович). Наказом ДП «Укрхімтрансаміак» від 11.05.2017 №100 він призначений на посаду радника в.о. директора ДП Ігоря Трегубенка.

В ході досудового розслідування встановлено, що Одд має значний вплив на діяльність ДП «Укрхімтрансаміак». За даними слідства, він тісно пов’язаний із власниками АТ «Тольттиазот» та здійснює лобіювання інтересів даної іноземної компанії, з метою безпосереднього впливу він навіть обіймав посаду радника директора підприємства (дану інформацію було встановлено в ході допиту в.о. директора ДП «Укрхімтрансаміак»).

Крім того, досудовим слідством встановлено, що Одд, Трегубенко, а також заступник директора ДП «Укрхімтрансаміак» Андрій Оганов пов’язані з діяльністю ТОВ «Агріхаб-Южний», яке здійснює купівля рідкого аміаку по номінальній ціні та реалізовує його підприємствам реального сектору економіки за ціною яка диктується власниками даного підприємства та службовими особами ДП, оскільки вищезазначене підприємство є фактичним монополістом по реалізації аміаку на території України.

У подальшому отримані від реалізації аміаку кошти перераховуються на розрахункові рахунки підприємств із ознаками фіктивності з метою їх конвертації та у подальшому розподіляються між усіма учасниками оборудки, а саме власниками ТОВ «Агріхаб-Южний» та службовими особами ДП «Укрхімтрансаміак».

Нагадаємо, Рулав Одд є братом Станіслава Шевчука, який 21 лютого був обраний Головою Конституційного Суду України.

У своїй декларації за 2016 рік Шевчук вказав свого брата і його частку 70% у ТОВ «Українська морська транспортна компанія». Ще 30% цієї фірми належить Володимиру Кондибку, якого деякі ЗМІ називають родичем Трегубенка.

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