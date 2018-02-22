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«Дніпроенерго» Ахметова примусово викупило акції у міноритаріїв удвічі дешевше їх ціни

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) наклала санкції у вигляді попередження на ПАТ «ДТЕК «Дніпроенерго» за порушення законодавства при викупі акцій у міноритарних акціонерів.

Відповідне рішення Нацкомісії 13 лютого опубліковане на сайті SMIDA.

З рішення комісії відомо, що у вересні 2017 року компанія «Ornex limited» повідомила «ДТЕК «Дніпроенерго», що разом ще з дев’ятьма юридичними особами збільшила свій пакет акцій у підприємстві з 75,5% до понад 95%. Акції були примусові викуплені у міноритарних акціонерів шляхом надання їм безвідкличної оферти.

НКЦПФР проаналізувала викуп акцій і знайшла порушення законодавства з боку  «Дніпроенерго». За законом «Про акціонерні товариства» ціну акцій встановлює наглядова рада підприємства на основі біржового курсу цінних паперів «ДТЕК «Дніпроенерго» на ПАТ «Українська біржа» за останні три місяці їх обігу. Біржа повідомила НКЦПФР, що на початок осені вартість акцій «ДТЕК «Дніпроенерго» становила 773,70 грн.

Але всупереч закону наглядова рада підприємства для визначення ринкової вартості акцій вирішила залучити оцінщика – КФ ТОВ «Експерт-аналітик». Фірма розрахувала ціну в 251,14 грн./штука. Після цього наглядова рада «Дніпроенерго» встановила вартість акцій як середню між ринковою ціною та ціною, за яку в останній рік власники купували цінні папери підприємства. Таким чином була встановлена майже вдвічі нижча від біржового курсу ціна – 488,14 грн/шт.

В свою чергу «Дніпроенерго» повідомило НКЦПФР, що проігнорувало законодавство і розрахунок вартості акцій на основі біржових котирувань через спекуляції з акціями. Компанія подала скаргу в Нацкомісію щодо перевірки результатів торгів на «Українській біржі».

Але дослідивши ситуацію, комісія прийшла до висновку, що «Дніпроенерго» порушило законодавство про цінні папери в частині розрахунку вартості акцій і вирішила накласти на компанію санкції у вигляді попередження.

Компанія «Ornex Limited» входить до корпорації «System capital management» Ріната Ахметова. За даними SMIDA, нині фірмі «Оrnex limited» належить 25% акцій «ДТЕК Дніпроенерго», стільки ж у компанії «DTEK Holdings Limited», ще 44% належить «DTEK Energy B.V.».

В грудні 2017 року НКРЕКП прийняла рішення про підвищення індикативної ціни вугілля для так званої формули «Роттердам+», по якій обраховується вартість е/е. Це дозволить ДТЕК отримати в 2018 році близько 10 млрд грн. з загальної суми $500 млн, яку додатково отримають енергетики.

Група ДТЕК Ріната Ахметова контролює близько 80% теплової електрогенерації і за 11 місяців 2017 року добула 84% всього енергетичного вугілля в Україні.

З квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС.

Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації  ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU, яка виступає фінансовим консультантом президента Петра Порошенка.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+».

Також корупційною назвав схему «Роттердам+» генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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