НОВИНИ

21.02.2018

Освітяни Миколаївщини замовили своєму фавориту яйця на 35% дорожче від ринку

«Трейд Коммодіті» намагалося розірвати договір з Міноборони, щоб не постачати тисячу тон палива

У Філатова звільняють шкільних ремонтників, щоб замість них завести приватну фірму за 10 мільйонів

«Селидіввугілля» замовило рудстійки вдвічі дорожче, ніж торік

Для будівництва школи в Крюківщині ціною 76 мільйонів замовили неймовірно коштовний бітум

Військові отримають від «микитасів» лише 3% з 4,5 тисяч квартир, збудованих на їх землі

За три роки білоруська хімія для «Київводоканалу» подорожчала в доларах на третину

«Украерорух» замовив канадські радіомаяки на 34 мільйони у рідної фірми свого екс-директора

20.02.2018

Юристи Порошенка контролюють фірму, якій віддали родовище «Укрнафти» на Полтавщині

НАБУ за три місяці розслідування закрило провадження по «Сумихімпрому»

«Енергоатом» замовив чехам Путіна французький транспортер ядерних відходів за 100 мільйонів

Поліція підозрює, що у Дніпрі відколупали стару плитку і постелили нею парк за 5 мільйонів

Покровські комунальники дали розіграти двом парам 3,4 мільйона на прибирання міста

Новачок без конкуренції отримав 98 мільйонів на річне утримання доріг Полтавщини

Сірка для СхідГЗК за 92 мільйони від оточення Дробота подорожчала у півтора рази за квартал

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Військові отримають від «микитасів» лише 3% з 4,5 тисяч квартир, збудованих на їх землі

21 Лютого 2018

У Києві ТОВ «Фонд девелопмент груп» будує житловий комплекс для військовослужбовців та членів їх сімей на 4455 квартир, з яких військові отримають лише невеликий відсоток. Про це йдеться в матеріалі Максима Опанасенко для «Наших грошей з Денисом Бігусом».

У 195-ї Центральної бази Державної спеціальної служби транспорту (військової частини Т0710), яка наразі знаходиться у віданні Міністерства інфраструктури, у постійному користуванні знаходиться земельна ділянка площею 13,98 га для промисловості, комерційного використання і громадського призначення на вул. Магнітогорська, 5 у Деснянському районі.

Військові підписали інвестиційний договір з ТОВ «Фонд девелопмент груп», після чого у минулому році на цій ділянці розпочалося будівництво житлового комплексу для військовослужбовців.

На 8 га з 14 збудують 10 будинків по 25 поверхів. Цілий квартал з паркінгами, зоною барбекю, спортзалами. Загалом з’явиться 4455 квартир. З них військові отримають 150, тобто 3,3%.

Водночас, керівник Адміністрації  Держтрансспецслужби генерал Микола Мальков переконує, що 150 квартир з 4455 квартир – це 6%. Втім, як зазначив журналіст, навіть заявлений генералом процент не тягне на гучну назву «Будівництво для військовослужбовців». Хоча саме під цю назву забудовник отримав землю, можливість будувати, дозвільну документацію та можливість реалізувати решту квартир.

З’ясувалося , що військові транспортники не отримували погодження Кабміну, профільного міністерства. Крім того, не знайшлося свідчень конкурсу, на якому б обирали інвестора.

Експерт з проблем містобудування Георгій Могильний вважає, що на вул. Магнітогорська, 5, військовослужбовці мали би отримати від 9 до 16 відсотків.

А юрист Олександр Дядюк повідомив, що на ринку менше 10% нема. За його словами, все, що нижче цього відсотка – відкат і корупція.

Журналіст також з’ясував, що 10 років тому Держтрансспецслужи вже намагалась привести забудовника на свою територію. Навіть підписали договір, але тоді його швидко скасував суд через нецільове використання землі та відсутність погоджень. Але у теперішнього забудовника все вдалось.

Засновник ТОВ «Фонд девелопмент груп» є «Омніа трейдінг лтд» (Сполучене Королівство), а директор – Вікторія Гречана. Вона також оформлена у декількох інших будівельних фірмах. Зокрема, одне з таких підприємств ТОВ «Фортабуд» за подібною схемою будує житловий комплекс «Чарівне місто», що здійснюється під егідою держкорпорації «Укрбуд», президентом якого був теперішній нардеп з фракції «Воля народу» Максим Микитась.

Проектувальником будівництва на вул. Магнітогорська, 5 є «Укрбуд девелопмент». Микитась в декларації вказував, що є бенефіціаром «Укрбуд девелопмент».

Мальков очолює Адміністрацію  Держтрансспецслужи майже 15 років. У Києві він має три квартири. В декларації генерал також вказав недобудований садовий будиночок у 60 кв м, який в реальності має площу приблизно на 400 кв м, і за словами Малькова, записаний на сина.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова
19 Лютого 2018

Як хмельницькі селяни купили рідкісне вугілля у виробника з Закарпаття
12 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

21.02.2018

Миколаїв Освітяни Миколаївщини замовили своєму фавориту яйця на 35% дорожче від ринку

Дніпро У Філатова звільняють шкільних ремонтників, щоб замість них завести приватну фірму за 10 мільйонів

Донецьк «Селидіввугілля» замовило рудстійки вдвічі дорожче, ніж торік

Київ Для будівництва школи в Крюківщині ціною 76 мільйонів замовили неймовірно коштовний бітум

Київ Військові отримають від «микитасів» лише 3% з 4,5 тисяч квартир, збудованих на їх землі

Київ За три роки білоруська хімія для «Київводоканалу» подорожчала в доларах на третину

20.02.2018

Суми НАБУ за три місяці розслідування закрило провадження по «Сумихімпрому»

Дніпро Поліція підозрює, що у Дніпрі відколупали стару плитку і постелили нею парк за 5 мільйонів

Донецьк Покровські комунальники дали розіграти двом парам 3,4 мільйона на прибирання міста

Полтава Новачок без конкуренції отримав 98 мільйонів на річне утримання доріг Полтавщини

19.02.2018

Київ Прокурори судяться за землю на Печерську з рідною фірмою Табачника, яка обіцяла їм квартири в «Едельдорфі»

Кіровоград Кропивницькі комунальники відхилили дешевші пропозиції заради мерського бізнес-партнера

Харків Фірми сина відстороненого замголови Лозівської РДА отримали від РДА 3,5 мільйони

Київ Родичі одного з керівників «Київпастрансу» розіграли між собою 8 мільйонів на тендері «Київпастрансу»

Одеса Депутатша Одеської облради позбулась рідної фірми, аби уникнути штрафу за змову з власною помічницею

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ