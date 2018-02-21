Військові отримають від «микитасів» лише 3% з 4,5 тисяч квартир, збудованих на їх землі

У Києві ТОВ «Фонд девелопмент груп» будує житловий комплекс для військовослужбовців та членів їх сімей на 4455 квартир, з яких військові отримають лише невеликий відсоток. Про це йдеться в матеріалі Максима Опанасенко для «Наших грошей з Денисом Бігусом».

У 195-ї Центральної бази Державної спеціальної служби транспорту (військової частини Т0710), яка наразі знаходиться у віданні Міністерства інфраструктури, у постійному користуванні знаходиться земельна ділянка площею 13,98 га для промисловості, комерційного використання і громадського призначення на вул. Магнітогорська, 5 у Деснянському районі.

Військові підписали інвестиційний договір з ТОВ «Фонд девелопмент груп», після чого у минулому році на цій ділянці розпочалося будівництво житлового комплексу для військовослужбовців.

На 8 га з 14 збудують 10 будинків по 25 поверхів. Цілий квартал з паркінгами, зоною барбекю, спортзалами. Загалом з’явиться 4455 квартир. З них військові отримають 150, тобто 3,3%.

Водночас, керівник Адміністрації Держтрансспецслужби генерал Микола Мальков переконує, що 150 квартир з 4455 квартир – це 6%. Втім, як зазначив журналіст, навіть заявлений генералом процент не тягне на гучну назву «Будівництво для військовослужбовців». Хоча саме під цю назву забудовник отримав землю, можливість будувати, дозвільну документацію та можливість реалізувати решту квартир.

З’ясувалося , що військові транспортники не отримували погодження Кабміну, профільного міністерства. Крім того, не знайшлося свідчень конкурсу, на якому б обирали інвестора.

Експерт з проблем містобудування Георгій Могильний вважає, що на вул. Магнітогорська, 5, військовослужбовці мали би отримати від 9 до 16 відсотків.

А юрист Олександр Дядюк повідомив, що на ринку менше 10% нема. За його словами, все, що нижче цього відсотка – відкат і корупція.

Журналіст також з’ясував, що 10 років тому Держтрансспецслужи вже намагалась привести забудовника на свою територію. Навіть підписали договір, але тоді його швидко скасував суд через нецільове використання землі та відсутність погоджень. Але у теперішнього забудовника все вдалось.

Засновник ТОВ «Фонд девелопмент груп» є «Омніа трейдінг лтд» (Сполучене Королівство), а директор – Вікторія Гречана. Вона також оформлена у декількох інших будівельних фірмах. Зокрема, одне з таких підприємств ТОВ «Фортабуд» за подібною схемою будує житловий комплекс «Чарівне місто», що здійснюється під егідою держкорпорації «Укрбуд», президентом якого був теперішній нардеп з фракції «Воля народу» Максим Микитась.

Проектувальником будівництва на вул. Магнітогорська, 5 є «Укрбуд девелопмент». Микитась в декларації вказував, що є бенефіціаром «Укрбуд девелопмент».

Мальков очолює Адміністрацію Держтрансспецслужи майже 15 років. У Києві він має три квартири. В декларації генерал також вказав недобудований садовий будиночок у 60 кв м, який в реальності має площу приблизно на 400 кв м, і за словами Малькова, записаний на сина.

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