«Украерорух» замовив канадські радіомаяки на 34 мільйони у рідної фірми свого екс-директора

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України 10 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техвестсервіс» обладнання приводних радіостанцій NDB на 34,15 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року поставлять із дворічною гарантією:

три трасові радіостанції NDB VR 250D (одна для Закарпаття і дві для Київщини) по 5,90 млн грн./шт.

дві аеродромні радіостанції NDB VR 125D (для Черкас і Сум) по 5,46 млн грн./шт.

монтаж за 2,10 млн грн.

груповий комплект ЗІП за 1,26 млн грн.

теоретична і практична підготовка персоналу за 444 тис грн.

три контрольні приймачі з антеною Nautel по 336 тис грн./шт.

три двоканальні цифрові осцилографи Siglent SDS2302 по 74 тис грн./шт.

п’ять ноутбуків HP з операційною системою, софтом, принтером та аксесуарами по 41 тис грн./шт.

п’ять джерел живлення AC/DC Nautel по 28 тис грн./шт.

п’ять комплектів витратних матеріалів Nautel по 16 тис грн./шт.

п’ять цифрових мультиметрів DT-9979 True RMS по 13 тис грн./шт.

п’ять пилососів Philips FC8293/01 по 2 640 грн./шт.

п’ять комплект викруток Neo Tools по 1200 грн./шт.

Виробником радіостанцій у документах пропозиції зазначена компанія «Nautel» (Канада).

В інтернет-магазинах такі мультиметри продаються по 12 100 грн., а пилососи – по 1 859-2 500 грн., що з урахуванням 20% ПДВ дорожче від договірної ціни «Украероруху».

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі у 35,00 млн грн.

Співзасновником «НВП «Техвестсервіс» до 2011 року був Кирило Поліщук – екс-директор «Украероруху» і заступник голови Державної авіаційної адміністрації, а в 2000-х роках – нардеп із фракції Партії регіонів. Раніше він очолював ДП «Зал офіційних делегацій», а його донька була дружиною екс-міністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Потім фірму переписали на Тараса Хижняка і Сергія Медину. Згодом місце Хижняка зайняла панамська фірма «Маквелл Інтернешнл Ес.Ей», якою керував Сергій Колесник. Людина на ім’я Сергій Колесник працювала в «Украерорусі», а потім – у КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни). У 2013 році «Украерорух» очолював Анатолій Колесник.

Нині «Техвестсервісом» володіють Медина і Тарас Гонта, власники ТОВ «Лексман Київ».

Єдиним допущеним конкурентом було ПрАТ «Банкомзв’язок». Його власником є багамський офшор «Дітел, інк.» («Ditel, inc.»), а директором – Сергій Колосов, наглядову раду очолює В’ячеслав Старіков.

Колосов є автором низки патентів «Банкомзв’язку» з Олександром Грянкою, попереднім керівником фірми Едуардом Щучиком і колишнім заступником начальника управління Департаменту охорони державного кордону ДПСУ та екс-директором Департаменту інформаційних технологій ДМСУ Юрієм Стрижаком.

«Банкомзв’язок» є розробником і виробником системи «Гарт-1», тому без конкуренції отримує багатомільйонні замовлення Державної прикордонної служби України.

Компанію «Southern Avionics Co.» (США) не допустили до аукціону за прострочений сертифікат ISO 9001-2008, відсутність свідоцтва про реєстрацію платника податків і документів про працівників чи листів про їх ненадання, довідки про захист довкілля, листа-згоди з проектом договору та гарантійного листа про незастосування санкцій.

Відхилена фірма скаржилась в АМКУ на допущених суперників, але безуспішно.

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