НОВИНИ

21.02.2018

Освітяни Миколаївщини замовили своєму фавориту яйця на 35% дорожче від ринку

«Трейд Коммодіті» намагалося розірвати договір з Міноборони, щоб не постачати тисячу тон палива

У Філатова звільняють шкільних ремонтників, щоб замість них завести приватну фірму за 10 мільйонів

«Селидіввугілля» замовило рудстійки вдвічі дорожче, ніж торік

Для будівництва школи в Крюківщині ціною 76 мільйонів замовили неймовірно коштовний бітум

Військові отримають від «микитасів» лише 3% з 4,5 тисяч квартир, збудованих на їх землі

За три роки білоруська хімія для «Київводоканалу» подорожчала в доларах на третину

«Украерорух» замовив канадські радіомаяки на 34 мільйони у рідної фірми свого екс-директора

20.02.2018

Юристи Порошенка контролюють фірму, якій віддали родовище «Укрнафти» на Полтавщині

НАБУ за три місяці розслідування закрило провадження по «Сумихімпрому»

«Енергоатом» замовив чехам Путіна французький транспортер ядерних відходів за 100 мільйонів

Поліція підозрює, що у Дніпрі відколупали стару плитку і постелили нею парк за 5 мільйонів

Покровські комунальники дали розіграти двом парам 3,4 мільйона на прибирання міста

Новачок без конкуренції отримав 98 мільйонів на річне утримання доріг Полтавщини

Сірка для СхідГЗК за 92 мільйони від оточення Дробота подорожчала у півтора рази за квартал

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

«Украерорух» замовив канадські радіомаяки на 34 мільйони у рідної фірми свого екс-директора

21 Лютого 2018

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України 10 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техвестсервіс» обладнання приводних радіостанцій NDB на 34,15 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року поставлять із дворічною гарантією:

  • три трасові радіостанції NDB VR 250D (одна для Закарпаття і дві для Київщини) по 5,90 млн грн./шт.
  • дві аеродромні радіостанції NDB VR 125D (для Черкас і Сум) по 5,46 млн грн./шт.
  • монтаж за 2,10 млн грн.
  • груповий комплект ЗІП за 1,26 млн грн.
  • теоретична і практична підготовка персоналу за 444 тис грн.
  • три контрольні приймачі з антеною Nautel по 336 тис грн./шт.
  • три двоканальні цифрові осцилографи Siglent SDS2302 по 74 тис грн./шт.
  • п’ять ноутбуків HP з операційною системою, софтом, принтером та аксесуарами по 41 тис грн./шт.
  • п’ять джерел живлення AC/DC Nautel по 28 тис грн./шт.
  • п’ять комплектів витратних матеріалів Nautel по 16 тис грн./шт.
  • п’ять цифрових мультиметрів DT-9979 True RMS по 13 тис грн./шт.
  • п’ять пилососів Philips FC8293/01 по 2 640 грн./шт.
  • п’ять комплект викруток Neo Tools по 1200 грн./шт.

Виробником радіостанцій у документах пропозиції зазначена компанія «Nautel» (Канада).

В інтернет-магазинах такі мультиметри продаються по 12 100 грн., а пилососи – по 1 859-2 500 грн., що з урахуванням 20% ПДВ дорожче від договірної ціни «Украероруху».

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі у 35,00 млн грн.

Співзасновником «НВП «Техвестсервіс» до 2011 року був Кирило Поліщук – екс-директор «Украероруху» і заступник голови Державної авіаційної адміністрації, а в 2000-х роках – нардеп із фракції Партії регіонів. Раніше він очолював ДП «Зал офіційних делегацій», а його донька була дружиною екс-міністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Потім фірму переписали на Тараса Хижняка і Сергія Медину. Згодом місце Хижняка зайняла панамська фірма «Маквелл Інтернешнл Ес.Ей», якою керував Сергій Колесник. Людина на ім’я Сергій Колесник працювала в «Украерорусі», а потім – у КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни). У 2013 році «Украерорух» очолював Анатолій Колесник.

Нині «Техвестсервісом» володіють Медина і Тарас Гонта, власники ТОВ «Лексман Київ».

Єдиним допущеним конкурентом було ПрАТ «Банкомзв’язок». Його власником є багамський офшор «Дітел, інк.» («Ditel, inc.»), а директором – Сергій Колосов, наглядову раду очолює В’ячеслав Старіков.

Колосов є автором низки патентів «Банкомзв’язку» з Олександром Грянкою, попереднім керівником фірми Едуардом Щучиком і колишнім заступником начальника управління Департаменту охорони державного кордону ДПСУ та екс-директором Департаменту інформаційних технологій ДМСУ Юрієм Стрижаком.

«Банкомзв’язок» є розробником і виробником системи «Гарт-1», тому без конкуренції отримує багатомільйонні замовлення Державної прикордонної служби України.

Компанію «Southern Avionics Co.» (США) не допустили до аукціону за прострочений сертифікат ISO 9001-2008, відсутність свідоцтва про реєстрацію платника податків і документів про працівників чи листів про їх ненадання, довідки про захист довкілля, листа-згоди з проектом договору та гарантійного листа про незастосування санкцій.

Відхилена фірма скаржилась в АМКУ на допущених суперників, але безуспішно.

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова
19 Лютого 2018

Як хмельницькі селяни купили рідкісне вугілля у виробника з Закарпаття
12 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

21.02.2018

Миколаїв Освітяни Миколаївщини замовили своєму фавориту яйця на 35% дорожче від ринку

Дніпро У Філатова звільняють шкільних ремонтників, щоб замість них завести приватну фірму за 10 мільйонів

Донецьк «Селидіввугілля» замовило рудстійки вдвічі дорожче, ніж торік

Київ Для будівництва школи в Крюківщині ціною 76 мільйонів замовили неймовірно коштовний бітум

Київ Військові отримають від «микитасів» лише 3% з 4,5 тисяч квартир, збудованих на їх землі

Київ За три роки білоруська хімія для «Київводоканалу» подорожчала в доларах на третину

20.02.2018

Суми НАБУ за три місяці розслідування закрило провадження по «Сумихімпрому»

Дніпро Поліція підозрює, що у Дніпрі відколупали стару плитку і постелили нею парк за 5 мільйонів

Донецьк Покровські комунальники дали розіграти двом парам 3,4 мільйона на прибирання міста

Полтава Новачок без конкуренції отримав 98 мільйонів на річне утримання доріг Полтавщини

19.02.2018

Київ Прокурори судяться за землю на Печерську з рідною фірмою Табачника, яка обіцяла їм квартири в «Едельдорфі»

Кіровоград Кропивницькі комунальники відхилили дешевші пропозиції заради мерського бізнес-партнера

Харків Фірми сина відстороненого замголови Лозівської РДА отримали від РДА 3,5 мільйони

Київ Родичі одного з керівників «Київпастрансу» розіграли між собою 8 мільйонів на тендері «Київпастрансу»

Одеса Депутатша Одеської облради позбулась рідної фірми, аби уникнути штрафу за змову з власною помічницею

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ