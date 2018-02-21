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«Трейд Коммодіті» намагалося розірвати договір з Міноборони, щоб не постачати тисячу тон палива

21 Лютого 2018

Господарський суд Києва повністю відмовив ТОВ «Трейд Коммодіті» у задоволенні позову до Міноборони з вимогою визнати розірваним договір про постачання для державних потреб палива. Про це свідчить рішення від 7 лютого.

«Трейд Коммодіті» звернулось до суду з цим позовом наприкінці листопада 2017 року. Фірма вимагала визнати розірваним з 23.05.2016 договір про поставку у військові частини 1500 т бензину підвищеної якості А-92-Євро виду ІІ класу С загальною вартістю 27,99 млн грн.  Цей договір (№286/1/16/2) сторони уклали 14.03.2016.

«Трейд Коммодіті» переконувало суд, що Міноборони без достатніх правових підстав зволікало з прийняттям товару, не виконувало свій обов’язок з прийняття палива у встановлений договором строк. Тому фірма листом від 23.05.2016 повідомила Міноборони про відмову від договору та неможливість подальших поставок. Відтак, «Трейд Коммодіті» вважає, що договір з того часу є розірваним.

Втім, суд визнав необґрунтованими позовні вимоги фірми визнати договір розірваним. Суд встановив, що «Трейд Коммодіті» 4 травня 2016 року здійснило поставку 320 тонн палива, а Міноборони сплатило за це 5,99 млн грн. Відтак, суд наголосив, що бензин був поставлений, прийнятий і оплачений.

Крім того, суд з’ясував, що сторони вже судилися з приводу даного договору. У листопаді 2016 року Госпсуд Києва, рішення якого набуло силу, вказав на відсутність підстав говорити про неналежне виконанням міністерством умов вказаного договору ((№286/1/16/2). Разом з тим, суд з 23.05.2016 припинив правовідносини між «Трейд Коммодіті» та Міноборони за іншим договором (№286/1/16/1), який теж був укладений 14.03.2016 про постачання палива загальною вартістю 20,49 млн грн.

Нагадаємо, НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактом розтрати 149,34 млн грн під час виконання 14 договорів про постачання понад 80 тис т палива на суму понад 1 млрд грн, укладених 13 та 18 травня 2016 року між Міноборони і ТОВ «Трейд Коммодіті».

11 жовтня 2017 року НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом посадовцям Міноборони, у тому числі і заступнику міністра Ігорю Павловському.

16 жовтня детективи НАБУ затримали одного з інвесторів «Трейд Коммодіті» Володимира Трофименка. Іншим інвестором фірми є Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

Засновником і директором ТОВ «Трейд Коммодіті» значиться Вадим Майко. Ця фірма з’явилася у державних підрядах у 2015 році після обрання Грановського народним депутатом. Фірма одразу стала основним постачальником Міноборони та «Укрзалізниці», отримавши з того часу держпідряди на загальну суму 6,86 млрд грн.

Відзначимо, що після оголошення підозр у кримінальному провадженні та арешту майна і рахунків компанії, на тендерах почали з’являтися «клони» «Трейд Коммодіті».

Зокрема, ТОВ «Август Пром», що зареєстроване за однією адресою з «Трейд Коммодіті», у цьому році вже отримала від філії «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» підряди на поставку палива на 570,00 млн грн і ще на 855,50 млн грн – скоро підпишуть.

Ще одна пов’язана з «Трейд Коммодіті» фірма – ТОВ «Газтрейд», яка лише у грудні 2017-го отримала від філії «ЦЗВ» «Укрзалізниці» підряди на 652,22 млн грн.

Крім того, варто відзначити ТОВ «Фірма «Фідея», у якої Міноборони 9 лютого закупило дизпаливо на 544,60 млн грн. Цю фірму також пов’язують з групою «Трейд коммодіті».

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