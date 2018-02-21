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Освітяни Миколаївщини замовили своєму фавориту яйця на 35% дорожче від ринку

21 Лютого 2018

Управління освіти Первомайської міської ради в Миколаївській області 18 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «М’ясницький двір» курячих яєць на 625 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року в школи та дитсадки району поставлять близько 171 тис шт. яєць І категорії по 36,50 грн. за десяток.

За даними моніторингу роздрібних цін на харчові продукти на продовольчих ринках та базарах МінАПК, у грудні-січні яйця І категорії коштували в середньому 27,03 грн. за десяток. Це на 35% дешевше від тендерної ціни.

Крім того, у січні Департамент освіти та науки Одеської міської ради замовив яйця з розвезенням по навчальних закладах на 15% дешевше – по 31,80 грн. за десяток, хоча це все одно перевищує ціну МінАПК.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 634 тис грн.

Фірмою «М’ясницький Двір» зі статутним капіталом 1 тис грн. володіє первомайський підприємець Олег Цомін. У якості ФОП він у 2009-2011 роках виграв торгів на постачання харчів освітянам Миколаївської області на 32,19 млн грн.

Усього з 2012 року компанія виграла тендерів управління освіти Первомайської міськради, відділу освіти Первомайської РДА та управління освіти Южноукраїнської міськради на 123,59 млн грн. Причому ціни на них не вперше перевищують ринкові.

Конкурентами були ФОП Ткач Ірина Сергіївна з смт. Криве Озеро на Миколаївщині та чернівецьке ТОВ «Садгірський соко-екстрактний завод» Алли Доброї.

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