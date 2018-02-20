Юристи Порошенка контролюють фірму, якій віддали родовище «Укрнафти» на Полтавщині

ТОВ «Аркона Газ-Енергія», яка минулого року отримала перспективне газове родовище в Полтавській області, контролюється юристами, наближеними до президента Петра Порошенка.

Про це йдеться в розслідуванні Олександра Чорновалова для програми «Схеми».

У травні 2017 року Державна служба геології та надр без конкурсу видала ТОВ «Аркона Газ-Енергія» спецдозвіл на користування Свистунківсько-Червонолуцьким родовищем у Полтавській області. До цього з 1990-х років родовище розробляла ПАТ «Укрнафта», але в 2014 році їй не продовжили дію спецдозволу. Офіційно – через наявність податкового боргу.

Вперше «Аркона Газ-Енергія» звернулася до Держгеонадр за спецдозволом в 2016 році. Тоді її статутний капітал складав 4 тис грн., а її власником був Ігор Мичко. Раніше він працював у прокуратурі Донецької області, а зараз є засновником кількох компаній, які переважно спеціалізуються на будівництві.

У вересні 2016 року Мичко збільшив статутний капітал фірми до 5,61 млн грн. і відступив 50% частки Олександру Нещотному. Останній раніше працював у Амвросіївській райдержадміністрації (Донецька область) та НАК «Украгролізинг», а зараз є засновником кількох фірм, які спеціалізуються на торгівлі та фінансовому лізингу.

Але вже через два тижні після того, як «Аркона Газ-Енергія» отримала спецдозвіл, у неї з’явилися нові співвласники. 5% частки «Аркона Газ-Енергія» відійшло юристу та адвокату Олексію Гребенченку, який на початку 2000-х років працював у ПАТ «Укропткульттовари», кінцевим бенефіціарним власником якого був і досі залишається Петро Порошенко.

Паралельно з цим Мичко та Нещотний відступили ще половину своєї частки у фірмі на користь офшорної компанії Ashburi Universal LTD (Беліз).

Структура власності «Аркона Газ-Енергія»

На загальних зборах учасників «Аркона Газ-Енергія» белізьку «Ashburi Universal LTD» представляв Олексій Бондар – адвокат «Ековіс Бондар і Бондар юридичне бюро», де раніше працював Олексій Гребенченко – новий власник 5% частки в «Арконі».

У цьому ж юридичному бюро у 2007-2009 роках працював Олексій Маловацький – член Вищої ради правосуддя. Його дружина – Наталія Маловацька, працює нотаріусом Київського нотаріального округу і саме вона у другому кварталі 2017 року переказала співласникам «Аркона Газ-Енергія» Мичку та Нещотному по майже 1,40 млн грн кожному. Ці суми відповідали вартості їх часток в статутному капіталі «Аркона Газ-Енергія», які вони продали «Ashburi Universal LTD»

Крім того, «Аркона Газ-Енергія» надала довіреність представляти інтереси фірмі Лілії Кобзар, яка керує юркомпанією «Юс Новітас», власником якої є вже згаданий член ВРП Маловацький. Під час виборів президента в 2014 році він був заступником керівника юридичної служби Порошенка і керував юрслужбою «Блоку Петра Порошенка» під час парламентських виборів.

За словами очевидців, які брали участь в підготовці виборів, в команду президента його привів Сергій Березенко. А дружина Березенка – Уляна, у 2012 році видавала на ім’я Маловацького довіреність «на укладання та підписання договорів». Восени 2014 року Маловацький балотувався до Верховної ради за списками «Блоку Петра Порошенка», але мав 84-е місце і не пройшов. Згодом за пропозицією «БПП» отримав посаду члена ВРП.

Олексій Маловацький

Сам Маловацький заявив, що йому не знайома фірма «Аркона Газ-Енергія». Але підтвердив знайомство з Олексієм Гребенченком та Олексієм Бондарем, який представляє інтереси белізького офшорну.

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