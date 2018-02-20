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«Укрспирт» відписав екс-помічнику «регіонала» 15 мільйонів на ферменти за торішніми цінами

20 Лютого 2018

ДП «Укрспирт» 16 січня уклало угоду з ТОВ «Торгово-маркетингове агентство «Трістан» про закупівлю ферментних препаратів на 15 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять сім видів ферментних препаратів у пластикових каністрах по 25-30 кг, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче. Ціни дорівнюють минулорічним.

Засновниками «ТМА «Трістан» є Юлія Булдакова-Алюшина та Сергій Алюшин, який свого часу був помічником колишнього спікера парламенту Володимира Рибака (Партія регіонів). Керує фірмою Сергій Буришев, власник нині ліквідованого ПП «Контур-2».

Усього з 2011 року «ТМА «Трістан» отримав підрядів щонайменше на 151,13 млн грн.

Найменування товару Ціна, грн./кг із ПДВ
Альфалаза AFP 345
Ламінекс CeluStar 294
Діазим FA 240
Амілекс 5Т 183
Діазим TGA 135
Діазим SSF 126
Амілекс 4Т 120

 

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Донецьк Покровські комунальники дали розіграти двом парам 3,4 мільйона на прибирання міста

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