«Укрспирт» відписав екс-помічнику «регіонала» 15 мільйонів на ферменти за торішніми цінами

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
20 Лютого 2018
ДП «Укрспирт» 16 січня уклало угоду з ТОВ «Торгово-маркетингове агентство «Трістан» про закупівлю ферментних препаратів на 15 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця року поставлять сім видів ферментних препаратів у пластикових каністрах по 25-30 кг, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче. Ціни дорівнюють минулорічним.
Засновниками «ТМА «Трістан» є Юлія Булдакова-Алюшина та Сергій Алюшин, який свого часу був помічником колишнього спікера парламенту Володимира Рибака (Партія регіонів). Керує фірмою Сергій Буришев, власник нині ліквідованого ПП «Контур-2».
Усього з 2011 року «ТМА «Трістан» отримав підрядів щонайменше на 151,13 млн грн.
|Найменування товару
|Ціна, грн./кг із ПДВ
|Альфалаза AFP
|345
|Ламінекс CeluStar
|294
|Діазим FA
|240
|Амілекс 5Т
|183
|Діазим TGA
|135
|Діазим SSF
|126
|Амілекс 4Т
|120