Сірка для СхідГЗК за 92 мільйони від оточення Дробота подорожчала у півтора рази за квартал

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ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 14 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» сірки на 92,69 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 16 тис т технічної газової гранульованої сірки ґатунку не нижче 9998 (не менше 99,98% основної речовини) за ТУ 2112-234-31323949-2005 або ПСТ РК 18-2014 по 5 649 грн., або $212 за тонну. Товар оплатять протягом двох місяців після поставки.

У січні-вересні 2017 року «Еко-Сервіс» продавав її СхідГЗК по 3 999 грн., або $148-152 за тонну, тобто на 39-43% дешевше. Передбачалась оплата протягом півроку після поставки.

Крім того, за даними «Import Genius», 30 листопада 2017 року ТОВ «Сібхімторг» (Росія) ввозило в Україну для СхідГЗК таку сірку по 2 716 грн., або $101 за тонну.

Як і торік, нині переможець подав паспорти від виробників ТОВ «Каспійгаз» (Росія) і ТОО «Тенгизшевройл» (Казахстан). Умови поставки DDP однакові тоді й зараз.

Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 98,45 млн грн.

У торгах також брали участь ТОВ «Вірано» і ТОВ фірма «Торгсервіс».

Жовтоводський «Еко-Сервіс» належить Ігорю Ведуті – співзасновнику благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто» разом із Русланом Журилом, нині відстороненим очільником ОГХК, а до того – замдиректора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота. Дробот зараз очолює державний концерн «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

Свого часу серед засновників фірми було ТОВ «Енерджі трейд груп», через ланцюжок пов’язане із самим Журилом.

Із 2008 року «Еко-Сервіс» виграв тендерів на 2,06 млрд грн., майже всі – у СхідГЗК.

Харківський «Торгсервіс» зі статутним капіталом 11 800 грн. належить Борису Гриньку і Сергію Євсєєв. Останній раніше був кінцевим бенефіціаром ТОВ «Енерго-промислова «Югенергопромтранс» разом із Володимиром Куковальським і Жанною Григоренко.

Зараз номінальним засновником «Югенергопромтрансу» є кіпрська компанія «БПК Біомасс Пауер Корпорейшн Лімітед», а бенефіціаром через неї – Куковальський.

Жанна Григоренко була прописана за однією адресою з Русланом Журилом.

Вона володіє ТОВ «Профімед Сервіс» разом із Сергієм і Тетяною Сірими, ТОВ «Техномашінвест» одноосібно і ТОВ «Темп» із Анатолієм Лісковським.

Фірма «Темп», співвласником якої раніше був сам Журило, з 2011 року є фактичним монополістом тендерів СхідГЗК на перевезення вантажів.

За даними системи «YouControl», дніпровська «Вірано» зі статутним капіталом 3 тис грн. створена у липні 2017 року тодішнім керівником Ольгою Юріївною Білоус. Особі з такими ПІБ із Дніпра належить ПП «ІКЦ «Порада», якому Дніпровська міськрада торік замовляла харчування у таборі відпочинку «Золотий вік».

Нині ж засновниками «Вірано» є дніпровець Антон Лимар і киянин Юрій Уланов, а директором – Володимир Фоменко. Уланов володіє ТОВ «Ванукрстрой» разом з Олегом Волощуком, а Лимар – ПП «Балатон» і ТОВ «Оілтек».

Зараз «Вірано» шукає людей на посади офіс-менеджера і менеджера з продажів.

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