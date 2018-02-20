Поліція підозрює, що у Дніпрі відколупали стару плитку і постелили нею парк за 5 мільйонів

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Поліція підозрює, що службовці ДП «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод імені ім. Макарова» уклало договори щодо закупівель будівельних матеріалів у фіктивних фірм та переводило на їх рахунки гроші, отримані від КП «Молодіжне творче об’єднання» Дніпровської міськради. Про це написала Ілона Руднєва у «БюроUA».

У 2017 р. КП «Молодіжне творче об’єднання» за результатами торгів уклало договір з ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. Макарова» на проведення капремонту пішохідних доріжок на території Молодіжного парку по вул. Набережна Заводська, 53 за 8,76 млн грн. Пізніше сума договору була зменшена до 5,17 млн грн.

Слідство вважає, що підрядник використовував фіктивні фірми, серед яких були ТОВ «Альянс поставка», на рахунок якого «Південмаш» перевів 4,25 млн грн. «Альянс поставка», в свою чергу, перевів гроші ТОВ «Україна-2000», «Укрбудхолдинг» і «Дніпромремонт».

Згідно з версією правоохоронців, посадові особи ДП купували будматеріали за готівку у інших фірм та осіб, без оформлення документів, за ціною, на 30-50% нижчою, ніж та, яка була відображена документально. Крім того, в ході досудового розслідування виявлено, що посадові особи держпідприємства під час проведення робіт використовували ту ж саму тротуарну плитку та інші матеріали, які демонтували перед початком робіт в цьому ж місці.

При цьому використання раніше демонтованих матеріалів не було передбачено проектно-кошторисною документацією, а в актах виконаних робіт відображається, що використовувалися нові матеріали.

Слідство вважає, що посадовці КП та ДП неодноразово вносили завідомо неправдиві відомості в проектно-кошторисну документацію та акти виконаних робіт, що призвело до розтрати та заволодіння більш ніж 30% коштів від суми укладеного договору.

Слідчі отримали доступ до документів ТОВ «Екобуд Україна», «Євроальп», «Полюс Айс», ФОП Литвиненко Т.П. та інших фірм щодо їх взаємовідносин з КП «МТО».

Керівником КП «МТО» є помічник депутата Дніпровської міськради Олега Григорука, депутат Центральної райради Дніпра від Оппоблоку Валерія Пашко. Сам Григорук значиться помічником Валерії Пашко в КП «МТО». Дружина Григорука, Олена Григорук, працює в тому ж КП замначальника відділу експлуатації. Ще один помічник Григорука – начальник організаційно-договірного відділу комунального підприємства, а фірма «Фенікс», яка записана на третього помічника депутата Ігоря Сєдих, регулярно отримує підряди КП на проведення технагляду.

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