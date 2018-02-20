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Покровські комунальники дали розіграти двом парам 3,4 мільйона на прибирання міста

20 Лютого 2018

Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради 16 лютого у рамках відкритих торгів за двома лотами замовив підприємцям Роману Маширу та Світлані Романенко послуги з прибирання вулиць у південно-східній та північній частинах міста загальною вартістю 3,4 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Прибирання та підмітання вулиць, тротуарів, зупинок, чистка узбіч доріг, а також посипка вулиць взимку у південно-східній частині Покровська обійдеться місту у 1,90 млн грн (підряд отримав ФОП Роман Машир), а той самий набір послуг у межах північної частини міста коштуватиме 1,50 млн грн (договір уклали з підприємицею Світланою Романенко).

У рамках першого лоту конкурували Багатогалузеве об’єднання комунального господарства Мирноградської міськради (БОКГ) та підприємець Роман Машир, чия конкурсна пропозиція виявилась дешевшою на 1,8 тис. грн (0,1%). Комунальне підприємство із Мирнограда, що розташоване поруч з Покровськом, не здешевлювало своєї цінової заявки протягом усіх етапів аукціону.

Про Романа Машира відомо небагато. Восени 2015 року він безуспішно балотувався на посаду міського голови Покровська. Мати Машира, Галина Якимівна Машир, зареєструвалась як підприємець в кінці серпня 2017 року і з того часу у рамках процедури звітування підписала з бюджетниками області уже 15 договорів (2,61 млн грн), а також взяла участь у двох аукціонах, єдиним конкурентом на яких виступало БОКГ. При чому, на тендері від Мирноградської міськради перемогу отримало БОКГ, а від Покровської – Галина Машир.

Зауважимо, у період часу з листопада 2016 року Житлово-комунальний відділ Покровської міськради уклав 21 угоду щодо замовлення послуг з прибирання міста загальною вартістю 9,05 млн грн. З них 7,55 млн грн освоїли Роман Машир із матір’ю.

За другий лот конкурували підприємець Світлана Романенко та ПП «Покровськ-Реал-Сервіс». Різниця між первинною ціновою пропозицією переможця торгів Світлани Романенко та заявкою приватника склала всього 581 грн, при цьому останній не зіграв на пониження на жодному з етапів аукціону.

27 січня з часовим інтервалом у дві години згадані учасники завантажили однаково пронумеровані документи, зміст, структура, оформлення та граматичні помилки у яких дублюються. Крім того, більшість довідок роздруковані та проскановані на єдиному пристрої, про що свідчать наявні на них дефекти в одних і тих самих місцях.

Одноосібним власником покровського ПП «Покровськ-Реал-Сервіс» зі статутним фондом 300 гривень є місцевий мешканець Андрій Яструбенко. За даними «Youcontrol», до середини 2016 року підприємство належало Надії Тимошенко, яка сьогодні вписана у перелік працівників ФОП Романенко у якості начальника дільниці.

На місцевих виборах 2015 року Надія Тимошенко була кандидатом у депутати Покровської міської ради від партії «Наш край», а першим кандидатом цієї партії був брат згаданого Андрія Яструбенка – Олександр Яструбенко, колишній заступник міського голови Покровська, а нині – перший замдиректора Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

59-тилітня Світлана Романенко сьогодні зареєстрована як ФОП із місцем проживання за покровською адресою, яка збігається із пропискою Андрія Яструбенка. Ця картка підприємиці Романенко зареєстрована 4 квітня 2016 року. Тижнем раніше, 29 березня 2016 року, Світлана Романенко зареєструвалась як підприємець з зазначенням іншої адреси – на вулиці Центральній у селі Великомихайлівка Дніпропетровської області, однак, уже 1 квітня припинила діяльність за цією реєстрацією.

В обох профайлах Романенко у ЄДР, і архівному, і актуальному, вказано два контактні мобільні номери, один з яких, 0507012939, є зв’язковим «Покровськ-Реал-Сервісу», а також закріплений за фб-сторінкою першої власниці цієї фірми – Надією Тимошенко.

Нагадаємо, начальником житлово-комунального відділу Покровської міської ради є Олена Юзипович, яка проживає у Мирнограді.

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