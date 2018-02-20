НОВИНИ

20.02.2018

Юристи Порошенка контролюють фірму, якій віддали родовище «Укрнафти» на Полтавщині

НАБУ за три місяці розслідування закрило провадження по «Сумихімпрому»

«Енергоатом» замовив чехам Путіна французький транспортер ядерних відходів за 100 мільйонів

Поліція підозрює, що у Дніпрі відколупали стару плитку і постелили нею парк за 5 мільйонів

Покровські комунальники дали розіграти двом парам 3,4 мільйона на прибирання міста

Новачок без конкуренції отримав 98 мільйонів на річне утримання доріг Полтавщини

Сірка для СхідГЗК за 92 мільйони від оточення Дробота подорожчала у півтора рази за квартал

«Укрспирт» відписав екс-помічнику «регіонала» 15 мільйонів на ферменти за торішніми цінами

19.02.2018

Прокурори судяться за землю на Печерську з рідною фірмою Табачника, яка обіцяла їм квартири в «Едельдорфі»

Кропивницькі комунальники відхилили дешевші пропозиції заради мерського бізнес-партнера

Фірми сина відстороненого замголови Лозівської РДА отримали від РДА 3,5 мільйони

Родичі одного з керівників «Київпастрансу» розіграли між собою 8 мільйонів на тендері «Київпастрансу»

Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова

«Азовмаш» і «приватівці» підняли ціни литва для залізниці на 15%

Депутатша Одеської облради позбулась рідної фірми, аби уникнути штрафу за змову з власною помічницею

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Новачок без конкуренції отримав 98 мільйонів на річне утримання доріг Полтавщини

20 Лютого 2018

Департамент будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської обласної державної адміністрації 16 лютого замовив консорціуму «Алві Род» утримання автодоріг місцевого значення на 97,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендери вже двічі доводилось відміняти, оскільки на них не приходив ніхто, крім консорціуму. Ціна угоди на 0,02% нижча від очікуваної вартості закупівлі відмінених торгів у 97,96 млн грн.

На поточний рік замовили утримання земляного полотна, водовідводу, дорожнього одягу і покриття, знаків, огородження, штучних споруд, розмітки, зимове утримання, озеленення та непередбачувані роботи. Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення. Субпідрядники теж невідомі: за потреби їх узгодять із замовником пізніше.

Столичний консорціум «Алві Род» зі статутним капіталом 1 тис грн., який вперше виграв тендер, був створений у 2016 році. За даними «YouControl», тоді засновниками були київське ТОВ «Алві Род» азербайджанців Мамедова Азера Юсіфа Огли і Алієва Аріфа Фікрата Огли та ТОВ «Будівельна компанія «Капіталіст» Олександра Поляєва і Юрія Миколайовича Луценка (не плутати з генпрокурором Юрієм Віталійовичем Луценком).

Донедавна консорціумом керувала Олена Ямпольська, власниця ТОВ «Компанія з розвитку проектів «А і Я Проджект». Торік вона також певний час очолювала ТОВ «Укрбуддор», яким володіють Бунят Заде Орхан Ільгар Огли з Азербайджану та Альберт Уваров чи то з Росії, чи то з Латвії. Ця фірма входить в МБК «Укрбуддор».

Нині у консорціумі партнерами ТОВ «Алві Род» виступають латвійська «Albuve» та німецькі «BauKG Reinbek» і «BauKG Rahlstedt», а бенефіціарами – Мамедов Азер Юсіф Огли та німець Антоніацці Берндт-Ральф. Керує ним Оксана Сліпенко.

До менеджменту латвійської фірми «Albuve» входить вищезгаданий Альберт Уваров.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова
19 Лютого 2018

Як хмельницькі селяни купили рідкісне вугілля у виробника з Закарпаття
12 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

20.02.2018

Суми НАБУ за три місяці розслідування закрило провадження по «Сумихімпрому»

Дніпро Поліція підозрює, що у Дніпрі відколупали стару плитку і постелили нею парк за 5 мільйонів

Донецьк Покровські комунальники дали розіграти двом парам 3,4 мільйона на прибирання міста

Полтава Новачок без конкуренції отримав 98 мільйонів на річне утримання доріг Полтавщини

19.02.2018

Київ Прокурори судяться за землю на Печерську з рідною фірмою Табачника, яка обіцяла їм квартири в «Едельдорфі»

Кіровоград Кропивницькі комунальники відхилили дешевші пропозиції заради мерського бізнес-партнера

Харків Фірми сина відстороненого замголови Лозівської РДА отримали від РДА 3,5 мільйони

Київ Родичі одного з керівників «Київпастрансу» розіграли між собою 8 мільйонів на тендері «Київпастрансу»

Одеса Депутатша Одеської облради позбулась рідної фірми, аби уникнути штрафу за змову з власною помічницею

Київ Прокуратура програла дружині Піскуна 7 гектарів під Києвом через сплив строку давності

Київщина Тесть Насірова за мільярд перебудує перон аеропорту «Бориспіль»

18.02.2018

Донецьк «Маріупольавтодор» докинув улюбленому постачальнику 28% до вересневої ціни на щебінь

Львів Для львівської школи замовили дахову сонячну електростанцію за 1,2 мільйона

Київ Одесити на 14% підняли роялті з онлайн-платежів киян за комуналку – до 0,25%

17.02.2018

Донецьк Шахтарі відпишуть молодій фірмі 15 мільйонів за зміцнення ствола для підйому людей

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ