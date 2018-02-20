Новачок без конкуренції отримав 98 мільйонів на річне утримання доріг Полтавщини

Департамент будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської обласної державної адміністрації 16 лютого замовив консорціуму «Алві Род» утримання автодоріг місцевого значення на 97,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендери вже двічі доводилось відміняти, оскільки на них не приходив ніхто, крім консорціуму. Ціна угоди на 0,02% нижча від очікуваної вартості закупівлі відмінених торгів у 97,96 млн грн.

На поточний рік замовили утримання земляного полотна, водовідводу, дорожнього одягу і покриття, знаків, огородження, штучних споруд, розмітки, зимове утримання, озеленення та непередбачувані роботи. Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення. Субпідрядники теж невідомі: за потреби їх узгодять із замовником пізніше.

Столичний консорціум «Алві Род» зі статутним капіталом 1 тис грн., який вперше виграв тендер, був створений у 2016 році. За даними «YouControl», тоді засновниками були київське ТОВ «Алві Род» азербайджанців Мамедова Азера Юсіфа Огли і Алієва Аріфа Фікрата Огли та ТОВ «Будівельна компанія «Капіталіст» Олександра Поляєва і Юрія Миколайовича Луценка (не плутати з генпрокурором Юрієм Віталійовичем Луценком).

Донедавна консорціумом керувала Олена Ямпольська, власниця ТОВ «Компанія з розвитку проектів «А і Я Проджект». Торік вона також певний час очолювала ТОВ «Укрбуддор», яким володіють Бунят Заде Орхан Ільгар Огли з Азербайджану та Альберт Уваров чи то з Росії, чи то з Латвії. Ця фірма входить в МБК «Укрбуддор».

Нині у консорціумі партнерами ТОВ «Алві Род» виступають латвійська «Albuve» та німецькі «BauKG Reinbek» і «BauKG Rahlstedt», а бенефіціарами – Мамедов Азер Юсіф Огли та німець Антоніацці Берндт-Ральф. Керує ним Оксана Сліпенко.

До менеджменту латвійської фірми «Albuve» входить вищезгаданий Альберт Уваров.

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