НОВИНИ

20.02.2018

Юристи Порошенка контролюють фірму, якій віддали родовище «Укрнафти» на Полтавщині

НАБУ за три місяці розслідування закрило провадження по «Сумихімпрому»

«Енергоатом» замовив чехам Путіна французький транспортер ядерних відходів за 100 мільйонів

Поліція підозрює, що у Дніпрі відколупали стару плитку і постелили нею парк за 5 мільйонів

Покровські комунальники дали розіграти двом парам 3,4 мільйона на прибирання міста

Новачок без конкуренції отримав 98 мільйонів на річне утримання доріг Полтавщини

Сірка для СхідГЗК за 92 мільйони від оточення Дробота подорожчала у півтора рази за квартал

«Укрспирт» відписав екс-помічнику «регіонала» 15 мільйонів на ферменти за торішніми цінами

19.02.2018

Прокурори судяться за землю на Печерську з рідною фірмою Табачника, яка обіцяла їм квартири в «Едельдорфі»

Кропивницькі комунальники відхилили дешевші пропозиції заради мерського бізнес-партнера

Фірми сина відстороненого замголови Лозівської РДА отримали від РДА 3,5 мільйони

Родичі одного з керівників «Київпастрансу» розіграли між собою 8 мільйонів на тендері «Київпастрансу»

Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова

«Азовмаш» і «приватівці» підняли ціни литва для залізниці на 15%

Депутатша Одеської облради позбулась рідної фірми, аби уникнути штрафу за змову з власною помічницею

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

НАБУ за три місяці розслідування закрило провадження по «Сумихімпрому»

20 Лютого 2018

Національне антикорупційне бюро у вересні 2017 року відкрило і у грудні того ж року закрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Сумихімпром» своїм службовим становищем під час закупівлі ільментованого концентрату, поліпропіленових мішків, дерев’яних піддонів та юридичних послуг. Про це свідчить ухвала Солом’янського райсуду Києва від 26 січня.

Як свідчить текст ухвали, 19.09.2017 було зареєстроване провадження №42017000000002965 за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

29.12.2017 це провадження було закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення).

У вказаній ухвалі слідчий суддя розглядала скаргу адвоката Костянтина Шевченка, який діє в інтересах керуючого санацією ПАТ «Сумихімпром» Ігоря Лазаковича, на бездіяльність детектива. Адвокат заявив, що детектив не розглянув клопотання сторони захисту про доручення матеріалів і закриття провадження, подане 14.12.2017.

18.12.2017 детектив надав відповідь, що надані матеріали долучено, а у закритті провадження відмовлено у зв’язку з тим, що Лазакович не є підозрюваним у вказаному провадженні, у зв’язку з чим він не наділений правами захисту.

Ігор Лазакович відомий як топ-менеджер олігарха Дмитра Фірташа. Спочатку він працював заступником голови правління у «Кримському титані» Фірташа, після чого у 2010 році став керівником «Сумихімпрому».

У 2011 році завод було визнано боржником – накопичено борги на 1,4 млрд грн. У 2012 році розпочалася процедура санації «Сумихімпрому». Керуючим санацією компанії-кредитори призначили Ігоря Лазаковича (до жовтня 2017 року).

Фонд держмайна у 2015 році подав до суду про припинення банкрутства «Сумихімпрому», обґрунтовуючи це тим, що провадження було порушено незаконно. Чотири судові інстанції, останньою з яких був Верховний суд, ФДМУ програв. На сьогоднішній день Фонд держмайна готує завод «Сумихімпром» до приватизації.

«Сумихімпром» на 99,99% належить державі. Компанія виробляє близько 50 видів хімічної продукції, основні з яких – комплексні хімічні добрива і діоксид титану. Продукція підприємства використовується в сільському господарстві, будівництві, лакофарбової промисловості.

Нагадаємо, що у грудні 2016 року прокуратура Сумської області оголосила Лазаковичу підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах, в службовій підробці та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова
19 Лютого 2018

Як хмельницькі селяни купили рідкісне вугілля у виробника з Закарпаття
12 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

20.02.2018

Суми НАБУ за три місяці розслідування закрило провадження по «Сумихімпрому»

Дніпро Поліція підозрює, що у Дніпрі відколупали стару плитку і постелили нею парк за 5 мільйонів

Донецьк Покровські комунальники дали розіграти двом парам 3,4 мільйона на прибирання міста

Полтава Новачок без конкуренції отримав 98 мільйонів на річне утримання доріг Полтавщини

19.02.2018

Київ Прокурори судяться за землю на Печерську з рідною фірмою Табачника, яка обіцяла їм квартири в «Едельдорфі»

Кіровоград Кропивницькі комунальники відхилили дешевші пропозиції заради мерського бізнес-партнера

Харків Фірми сина відстороненого замголови Лозівської РДА отримали від РДА 3,5 мільйони

Київ Родичі одного з керівників «Київпастрансу» розіграли між собою 8 мільйонів на тендері «Київпастрансу»

Одеса Депутатша Одеської облради позбулась рідної фірми, аби уникнути штрафу за змову з власною помічницею

Київ Прокуратура програла дружині Піскуна 7 гектарів під Києвом через сплив строку давності

Київщина Тесть Насірова за мільярд перебудує перон аеропорту «Бориспіль»

18.02.2018

Донецьк «Маріупольавтодор» докинув улюбленому постачальнику 28% до вересневої ціни на щебінь

Львів Для львівської школи замовили дахову сонячну електростанцію за 1,2 мільйона

Київ Одесити на 14% підняли роялті з онлайн-платежів киян за комуналку – до 0,25%

17.02.2018

Донецьк Шахтарі відпишуть молодій фірмі 15 мільйонів за зміцнення ствола для підйому людей

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ