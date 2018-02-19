Тесть Насірова за мільярд перебудує перон аеропорту «Бориспіль»

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 13 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Альтіс-Констракшн» реконструкцію перону для повітряних суден термінального комплексу «D» за 1,05 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До липня 2020 року виконають підготовчі й земляні роботи, влаштують штучні покриття та інженерне забезпечення тощо. Субпідрядник ТОВ «Альтіс-Спецбуд» влаштує зовнішнє водопостачання і водостічну мережу, а ТОВ «Борен-А» – реконструює існуючу ємність для води і встановить нову.

З усіх коштів 855,04 млн грн. піде на будівництво, а 193,86 млн грн. – на обладнання, перелік якого із цінами наведено у таблиці нижче.

Із загальної вартості обладнання найбільша сума в 81,28 млн грн. припадає на провідну систему візуального супроводу докування повітряних суден, у тому числі 78,00 млн грн. – на 13 табло відображення інформації для пілота Honeywell PDU SmartDOCK PA3 з інфрачервоними відеосенсорами по 6,00 млн грн./шт. Ще 43,39 млн грн. відведено на устаткування для технологічних трубопроводів системи центрально-заправної станції.

За кошторисом, гарячекатана арматурна сталь коштує 19-23 тис грн./т, однак незрозуміло, чи ціна без ПДВ включає доставку. Природний рядовий пісок купили по 326 грн./куб. м.

Кубометр бетону марки В7,5 М100 10-20 мм коштує 1 288 грн., В15 М200 10-20 мм – 1 614 грн., В25 М350 10-20 мм – 1 697 грн., а В30 М400 10-20 мм – 1 870 грн. На ринку їх можна знайти у продажу без доставки по 911-1 306 грн./куб. м.

Гарантійний строк на капітальні конструкції складає десять років, а на некапітальні – два роки. Передбачене забезпечення виконання договору в розмірі 2%.

На заробітну плату піде 22,65 млн грн., тобто два відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 9,56 млн грн.

Ціна угоди на півтора відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,06 млрд грн.

Компанія «Альтіс-Констракшн» входить у корпорацію «Альтіс-Холдинг» Олександра Глімбовського – тестя Романа Насірова, який з 2015 року очолював Державну фіскальну службу України.

Нагадаємо, Насіров був затриманий по «газовій справі Онищенка». Згодом його тесть і дружина Катерина Глімбовська внесли за нього заставу в розмірі 100 млн грн., що становить кілька відсотків від тендерних здобутків Глімбовського у 3,39 млрд грн. При цьому прокурори вимагали, аби застава йому була встановлена на рівні 2 млрд грн. Саме на стільки, за підрахунками НАБУ, завдав збитків державі Насіров, дозволивши фірмам Онищенка не заплатити у строк рентні платежі.

Єдиним допущеним конкурентом стало ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», що належить голландській фірмі «Альтком Б.В.» компанії «Altcom Global N.V.» з Нідерландів і донецького ТОВ «Фінансово-промислова група «Альтком» Олександра Тісленка і Сергія Павлічєва. Основні тендерні перемоги групи «Альтком» припали на період, коли підготовку до Євро-2012 курував віце-прем’єр Борис Колесніков.

Натомість ТОВ «Фортіс Юкрейн», ВАТ «Будівельно-монтажний трест №8» (Білорусь) і компанію «Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE S.A.S.» (Туреччина) не допустили до аукціону. Претензії були різні: від неможливості відкрити завантажені в «Прозорро» документи «Фортіса» до неподання відомостей про наявність антикорупційної програми в «Онуру». Білоруси в одному місці пропозиції вказали 13 цементовозів, а в оборотно-сальдовій відомості тендерний комітет знайшов підтвердження лише 11 (подібні розходження були по бульдозерах і тягачах).

«Фортіс» у скарзі в АМКУ заявив, що після кількаразових переносів аукціону банківські гарантії допущеної пари «Альтіс» і «Альтком» вже були недійсні. Однак адмінколегія його не підтримала, прийнявши рішення всупереч власній практиці про визначення дати розкриття пропозицій (детальніше про це у блозі «Тонкощі тендерів «Борисполя»).

Найменування обладнання Од. виміру К-сть, од. Ціна, грн./од. Світлосигнальне обладнання Вогонь осьової лінії РД двонаправлений, заглиблений, зелений/зелений, з основою 8”, що встановлюється на прямолінійних ділянках шт. 15,00 65 408,33 Вогонь осьової лінії РД двонаправлений, заглиблений, зелений/зелений, з основою 8″, що встановлюється ділянках повороту шт. 37,00 65 416,67 Пристрій адресний на два напрями шт. 52,00 43 508,33 Конектор первинний шт. 52,00 1 658,33 Конектор вторинний шт. 104,00 1 245,83 Ізолюючий трансформатор 100Вт 6А/6.6А (KR 641) шт. 52,00 12 683,33 Спеціальний авіаційний кабель одножильний напругою до 5/10кВ перерізом 6мм2 BETAlux 5kV 1000м 1,50 281 670,00 Кабель з гумовою ізоляцією перерізом 2X4 мм2 НO7RN-2X4 1000м 2,40 255 830,00 Вогонь осьової лінії РД двонаправлений, заглиблений, зелений/зелений, з основою 8″, що встановлюється на прямолінійних ділянках шт. 6,00 65 416,67 Вогонь осьової лінії РД двонаправлений, заглиблений, зелений/зелений, з основою 8″, що встановлюється ділянках повороту шт. 2,00 65 416,67 Конектор первинний шт. 13,00 1 658,33 Конектор вторинний шт. 26,00 1 245,83 Кабель з гумовою ізоляцією перерізом 2X4 мм2 НO7RN-2X4 1000м 0,10 255 830,00 Кабель одножильний для заземлення перерізом 10 мм2 Су 1×10 1000м 0,10 91 500,00 Аеродромний знак напрямку руху шт. 5,00 224 246,67 Основа для встановлення надземного вогню 008.1306 VC30T-B-45 шт. 11,00 4 833,33 Ламка муфта для встановлення наземного вогню шт. 11,00 1 533,33 Конектор первинний шт. 6,00 1 658,33 Конектор вторинний шт. 10,00 1 245,83 Пристрій адресний на один напрям шт. 4,00 36 016,67 Ізолюючий трансформатор 200Вт 6А/6.6А (KR 651) шт. 4,00 13 058,33 Кабель з гумовою ізоляцією перерізом 2X4 мм2 H07RN-2X4 1000м 0,03 255 830,00 Кабель одножильний для заземлення перерізом 10 мм2 Су 1×10 1000м 0,03 91 500,00 Ущільнювальне кільце для закріплення основи надземних вогнів комплект 13,00 345,83 Анкерні болти з гайками та шайбами для закріплення основи надземних вогнів комплект 13,00 3 158,33 Технологічні трубопроводи системи ЦЗС Гідрантна колонка (в комплекті з колодязем) CARTER 60554 BDGH шт. 32,00 616 287,61 Гідроамортизатор місткістю 50л SB330-50A1/662A10-16A шт. 8,00 233 313,94 Засувка клинова фланцева, Ду 350, Ру16 з електроприводом вибухобезпечному виконанні шт. 8,00 1 038 320,03 Pit-Box WL2668 шт. 4,00 509 143,00 Засувка клинова фланцева, Ду 100, Ру16 шт. 8,00 117 513,44 Засувка клинова фланцева, Ду 50, Ру16 шт. 12,00 79 708,54 Датчик тиску YOKOGAWA EJA 610 шт. 8,00 159 508,46 Вібраційний сигналізатор Vegaswing 61 Exd, 3/4, GL VEGATOR 122 шт. 4,00 96 286,18 Датчик температури WIKA TR-1 OL шт. 8,00 74 508,60 Датчик загазованості АГАТ.468243.090 шт. 4,00 14 375,77 Трубний компенсатор DN 300. 1.4571PN16 Матеріал компенсатор-нержсталь Фланця ANSI ВТ350 сталь, Номінальний тиск PN16 шт. 8,00 172 324,34 Клинова засувка фланцева з рухомим клином,клас герметичності «А», Ду350, Ру=1,6 МПа з електроприводом у вибухозахищеному виконанні шт. 4,00 1 038 320,09 Кран шаровий фланцовий Ду25мм для випуску повітря шт. 18,00 4 194,72 Освітлення Щогли освітлювальні в комплекті (Н=25 м) шт. 6,00 1 699 492,78 Щогли освітлювальні в комплекті (Н=18 м) шт. 4,00 901 350,00 Система докування повітряних суден Інформаційне табло відображення інформації для пілота PDU SmartDOCK, РА3 шт. 13,00 6 000 000,00 Пластмасовий оптобокс на 12/24 волокна 12xSC Duplex, SM шт. 13,00 3 841,67 Бокс електротехнічний пластиковий, 350x80x100, з монтажною панеллю шт. 13,00 1 758,33 Конектор SC LightCrimp PLUS 50/125 шт. 52,00 564,64 Лоток на 24 термогільзи типа SMOUV(62 мм); шт. 13,00 1 015,58 Термогільза типу SMOUV(62 мм) 100шт. 1,00 4 523,74 Пігтейл SC 50/125 1 м 100шт. 0,96 57 680,00 Колодка клемна(колір блакитний), 1p(D 5х5,3+2х6) шт. 13,00 59,17 Колодка клемна(колір зелений), 1р(й 5×5,3+2×6) шт. 13,00 62,50 Пристрій захисту від перенапруги тип 3, DA-275V/1S+1 шт. 13,00 2 196,67 Автоматичний вимикач масляний. PL6-В6/1 шт. 13,00 214,17 Бездротова мережа передачі даних. Устаткування Комутатор індустріальний 4 порта з РоЕ Сіsco шт. 1,00 29 668,06 Адаптер живлення 170 Вт 57 В Сіsco шт. 1,00 47 923,33 Оптичний інтерфейс 1 Gb Сіsco шт. 1,00 30 538,33 Інжектор енергоживлення, 60 W, АІР-PWRINJ-60RGD2 шт. 3,00 18 567,50 Точка доступу бездротова 2,5/5 ГГц Сіsco шт. 11,00 41 883,33 Антена 2,4 ГГц 13 дБ Сіsco шт. 11,00 13 976,67 Антена 5 ГГц 14 дБ Сіsco шт. 11,00 13 976,67 Кронштейн універсальний Сіsco шт. 11,00 2 312,50 Адаптер енергоживлення Сіsco шт. 8,00 5 812,50 Фітінг(5 шт.) Сіsco шт. 2,00 10 476,67 Оптичний модуль Сіsco шт. 8,00 25 554,17 Кріплення антени Сіsco комплект 22,00 2 312,50 Ліцензія додаткова для підключення точки доступу(25 шт) Сіsco шт. 2,00 291 558,33 Бездротова мережа передачі даних. Мережеве обладнання Комутатор оптичний 12 портів SFP Сіsco шт. 2,00 102 366,67 Джерело безперебійного живлення 700 ВА Eaton шт. 10,00 13 944,17 Оптичний інтерфейс 1 Gb Сіsco шт. 24,00 30 538,33 Шафа напольна 42U Estap шт. 1,00 20 541,67 Модуль вентиляторний на 4 вентилятори Estap шт. 1,00 3 987,50 Організатор кабельний пластиковий Estap шт. 2,00 362,50 Комплект заземлення з шиной Estap шт. 1,00 676,67 Блок розеток 9 Shuco 2k комплект 1,00 3 820,00 Патч-панель оптична на 24 порта SC шт. 2,00 60 409,91 Шафа для розміщення обладнання зовнішня з обігрівом 800x600x300 шт. 10,00 17 649,19 Оптичний бокс на 12 портів SC шт. 10,00 8 833,69 Адаптер на DIN-рейку шт. 42,00 489,00 Комплект торцевих кришок для адаптера шт. 42,00 585,28 Модуль RJ-45 АМР 6А шт. 42,00 673,33 Патч-корд S FTP 6А шт. 42,00 516,58 Пристрій захисту від перенапруги для мереж Ethernet шт. 33,00 2 625,00 Пристрій захисту від перенапруги для мереж електроживлення 220 В шт. 30,00 1 975,00 Пристрій захисту від перенапруги для мереж електроживлення 48 В шт. 3,00 1 975,00 Устаткування ТП Щит електричний PDP-5.3 шт. 1,00 92 701,67 Щит електричний РDР-0.4 шт. 1,00 78 181,67 Щит електричний РDР-1 шт. 1,00 98 341,67 Щит електричний РDР-2 шт. 1,00 98 341,67 Щит електричний SP шт. 1,00 86 283,33 Щит електричний артсвердловин 1 шт. 1,00 86 283,33 Щит електричний артсвердловин 2 шт. 1,00 86 283,33 Щит електричний КНС шт. 1,00 86 283,33 Щит розподільчий індивідуального виготовлення 380/220(ЩР-01) шт. 1,00 10 600,00 Щит розподільчий індивідуального виготовлення 380/220(ЩР-02.03,04) шт. 3,00 10600 Вимикач автоматичний 380В, 800А в комплекті шт. 6,00 24 000,00 Система охоронного телебачення (відеонагляд перону) Комутатор індустріальний 4 порта з PoE Cisco шт. 10,00 29 668,06 Адаптер живлення 170 Вт 57 В Cisco шт. 10,00 47 923,33 Оптичний інтерфейс 1 Gb Cisco шт. 10,00 30 538,33 Цифрова відеокамера роботизована 1/2,8 CMOS 2 МР Реlсо комплект 8,00 176 805,85 Кронштейн з кріпленням для камери роботизованої Esprit Реlсо шт. 8,00 3 112,63 Кронштейн адаптер для кріплення трубу Реlсо шт. 22,00 4 036,92 Кронштейн адаптер для виносного кріплення Esprit Реlсо шт. 8,00 3 687,87 Цифрова відеокамера фіксована 3 MP Реlсо комплект 22,00 30 937,50 Об’єктив для цифрової відеокамери 2,8-12 мм шт. 22,00 8 330,60 Кожух камери 220 VAC/10W Реlсо комплект 22,00 10 921,50 Дисковий масив 24 Тб шт. 1,00 1 303 381,50 Каналізаційна насосна станція Насос занурювальний прод. 124,3 мЗ/год Н=21,7 м шт. 2,00 230 704,17 Таль електричний канатний загального призначення ТЕ320-51120.00 шт. 2,00 33 766,12 Подрібнювач прод.228 мЗ/год MUFFIN MONSTER в комплекті з контролером та кріпленням комплект 1,00 1 339 999,17 Шафа керування (3×13,5 кВт) з блоками контролю шт. 1,00 78 958,33 Поплавковий вимикач (з кабелем) шт. 4,00 2 551,66 Обладнання системи сигналізації огорожі Сенсорна лінія з попередньо установленими вібраційними датчиками м 230,00 1 770,41 Модуль компенсації погодних умов МГ-6000 шт 3,00 12 133,60 Блок обробки сигнала БОС в металевому корпусі, ступінь захисту ІР65, FU-08 з блоком живлення 220 v АС/24vDC шт 3,00 34 754,88 Оконечна з’єднуюча коробка для установки погоджуючого резистора та комутації сенсорної лінії шт 25,00 240,15 Центральний контролер системи ЦК Т-Rех-6000 шт 1,00 101 687,52 Персональний комп’ютер графічної станції, сервер шт 1,00 51 141,12 Комплект спеціального програмного забеспечення для системи Т-Rех LB-SP шт 1,00 80 125,20

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