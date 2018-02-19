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Родичі одного з керівників «Київпастрансу» розіграли між собою 8 мільйонів на тендері «Київпастрансу»

19 Лютого 2018

Аукціон КП «Київпастранс» щодо ремонту пішохідної огорожі в столиці загальною вартістю 7,62 млн грн. розіграли між собою фірми родичів начальника Служби з будівництва та утримання об’єктів транспорту «Київпастрансу» Юрія Курбаля.

Про це йдеться в розслідуванні Марини Ансіфорової для «Наших грошей з Денисом Бігусом».

Катерина Таланків, сестра дружини Юрія Курбаля

Переможцем стало підприємство «Трейд-Сервіс Україна»  Катерини Таланкіної, сестри дружини Юрія Курбаля. Згідно з інформацією з соцмереж, формальна власниця столичної будівельної компанії вчилася на фармацевта і постійно проживає у Хмельницькому.

Компанія вперше подалася на подібний тендер і одразу ж виграла його. Відповідно, «Київпастранс» – перший та єдиний замовник підприємства серед державних та комунальних установ.

Конкурентом фірми виступила «Будівельна компанія «Дельта-Буд», що належить двоюрідному брату Курбаля – Євгену Рафальському. У минулому році інша його компанія набрала тендерів у «Київпастрансу» на 30 мільйонів гривень, розігравши їх із пов’язаною фірмою.

Нагадаємо, фірма «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» , засновником якої є дядько Юрія Курбаля – Віктор Рафальський, в минулому році отримала підрядів на розробку проектної документації «Київпастрансу»  на 70 мільйонів гривень.

Від «Наших грошей»

КП «Київпастранс» 30 січня провело торги з закупівлі  поточного ремонту пішохідної огорожі по кільком тролейбусним маршрутам. На торги було виставлено три лоти, по всім ним переможцем визнане «Трейд-Сервіс Україна». Але до цього часу до системи «Прозорро» не завантажена інформація про укладання з фірмою договорів.

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