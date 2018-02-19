Кропивницькі комунальники відхилили дешевші пропозиції заради мерського бізнес-партнера

КП «Благоустрій» Кропивнцької міськради 13 лютого за результатами тендеру уклали угоду з ТОВ «Титан-Кіровоград» на постачання нафтопродуктів на 2,33 млн грн.

По це пише Центр медіа розслідувань «Прозоро».

Були закуплені талони на отримання 45 тис л дизельного палива та 42 тис л бензину А-92. Ціна за літр бензину – 27,30 грн, а дизпалива – 26,30 грн. Це в середньому на дві гривні дешевше від нинішніх цін на пальне на АЗС Кропивницького.

Конкурсний комітет відхилив дві дешевші пропозиції: ТОВ «Техойл НК» пропонувало поставити паливо за 2,28 млн грн., а ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» – 2,29 млн грн.

Зокрема у протоколі про відхилення пропозиції «Техойл НК» з Замовник вказав, що фірма не надала інформації про вартість одного літру бензину А-92 та дизельного палива дизельного відповідно до договору поставки з виробником (або постачальником), як те вимагалось в тендерній документації.

Водночас у пакеті документів, що «Техойл НК» завантажив у систему «ProZorro» присутній інформаційний лист (від 25.01.2018) за підписом директора ТОВ «Техойл Трейд», з яким має договірні стосунки про постачання паливно-мастильних матеріалів. І там вказана ціна на бензин та дизпаливо.

Також замовник вирішив, що наданий учасником відгук про успішно виконаний аналогічний договір не свідчить про його виконання, чи наданий ним гарантійний лист не гарантує замовнику отримання фіскальних чеків постачальника.

Переможець торгів ТОВ «Титан-Кіроворад» належить Миколі Грицаю. Він є бізнес-партнером мера Кропивницького Анрія Райковича по ТОВ «Титан-Плюс» та ТОВ «Унк», які спеціалізовані на продажі нафтопродуктів.

Відзначимо, що наприкінці 2017 року договори з «Титан-Кіровоград» підписала низка комунальних підприємств міста. Мова йде про КП «Електротрас» (1,87 млн грн), КП «Універсал» (517 тис грн). Цьогоріч про поставки пального від «Титан-Кіровоград» у системі ProZorro також відзвітувала Центральна міська лікарня м. Кропивницького.

Від «Наших грошей»

Власником «Техойл НК» є киянин Олександр Сергієнко. Фірма зареєстрована в липні минулого року, за даними системи «Прозорро», фірма виграла тендерів на 511,49 млн грн. За місцем реєстрації фірми в Києві – Ярославів Вал, 5-в, зареєстрований і поставщик палива «Техойл трейд», мажоритарним власником якого є Віталій Пащенко.

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