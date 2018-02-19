Фірми сина відстороненого замголови Лозівської РДА отримали від РДА 3,5 мільйони

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Фірми, до яких має відношення син заступника голови Лозівської РДА Андрія Шевченко, отримали від райдержадміністрації підрядів на суму 3,5 млн грн. Про це повідомив «Харківський антикорупційний центр»
Так, Тарас Андрійович Шевченко є директором та засновником ПП «Ремсервіс-Ч». Ця фірма отримала від РДА без проведення аукціону підряд на поточний ремонт покрівлі спортивного залу Бунаківського НВК вартістю 195 тис грн.
Крім того, Тарас Шевченко э співзасновником ТОВ «Горизонт – проект плюс», з яким Управління освіти, молоді та спорту Лозівської РДА уклало угод на 3,27 млн грн., у тому числі 1,39 млн грн. на капітальний ремонт (системи опалення) в Орільському навчально-виховному комплексі.
Центр нагадує, що 12 лютого голова Харківської ОДА Юлія Світлична повідомила, що у Лозівському районі роботи, де замовником виступає райдержадміністрація, виконує компанія, в якій директором є син заступника голови РДА.
Губернатор Харківщини зазначила, що вона обурена зухвалістю посадовця. «Негайно направляю листа до правоохоронних органів з вимогою перевірити цей факт, почати розслідування, перевірити якість виконаних робіт та наявність конфлікту інтересів з боку посадової особи», – повідомила Світлична.
Після того, на період досудового розслідування заступника голови РДА від виконання обов’язків відсторонили.
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