Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова

Явка з повинною відбулась невдовзі після скандального рішення на користь компанії «Альтіс-Констракшн».

У січні адмінколегія АМКУ пішла всупереч своїй власній практиці і вирішила, що датою аукціону для визначення терміну придатності банківської гарантії з метою розгляду скарги в АМКУ є та дата, про яку заявить замовник станом на якийся період. А не та дата, яку держуповноважені бачать в «Прозорро» своїми очами у день розгляду скарги.

«Наші гроші» тоді вказали на цю підозрілу несуразність (див. «Тонкощі тендерів «Борисполя»). Але голова Комітету Юрій Терентьєв та Директор Департаменту з питань оскаржень рішень у сфері публічних закупівель Роман Коваль на прес-конференції заявили, що з тим розглядом було все в порядку, і жодних відступів від практики АМКУ на користь «Альтісу» не було, а тому 1,05 млрд грн. цій фірмі присудили коректно.

Угу, коректно, да.

Буквально через три дні після цієї прес-конференції адмінколегія прийняла рішення, яке повністю дезавуйовує ці виправдання. На тендері КЕВ м. Мукачеве по закупівлі газу на 4,37 млн грн. Замовник викинув з торгів ТОВ «Закарпатгаз збут» саме за просрочку банківської гарантії. Фірма заявила АМКУ, що станом на певний час датою аукціону було 10 січня, але внаслідок певних дій замовника в «Прозорро» дата аукціону змінилась на 17 січня, що робила гарантію скаржника вже просроченою.

Але в цьому випадку адмінколегія не відреагувала на зміщення дат, а заглянула в «Прозорро», побачила 17 січня, і арівідерчі.

Отже, що дозволено тестю Насірова – не дозволено бику.

Блог від: Юрій Ніколов

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