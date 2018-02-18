«Турбоатом» дав третину мільярда на гідроагрегати колишній фірмі росіян

ПАТ «Турбоатом» 12 лютого уклало дві угоди з ПрАТ «Дніпро-СГЕМ» про роботи на гідроелектростанціях на загальну суму 317,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За 166,17 млн грн. до березня 2024 року виконають демонтаж, монтаж, випробування, пусконалагодження, дослідну та промислову експлуатацію, завершення і введення в експлуатацію двох гідроагрегатів ст. №1-2 Середньодніпровської ГЕС.

Ще 150,83 млн грн. піде на аналогічні роботи щодо двох гідроагрегатів ст.№14-16 ДніпроГЕС-2 до серпня 2023 року.

Деталі підрядів невідомі, оскільки договори не були оприлюднені замовником.

Зараз основними акціонерами «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» є Олександр Коростильов (44%), Юрій Ковальов (35%) та Сергій Поливаний (17%).

Коростильов сам володіє ТОВ «Мегіонстрой», ділить ТОВ «Мегіон» з Оленою Коростильовою і ПрАТ «Газенергокомплект» з Вірою Боровою. Ще він керує ГК «Газенергокомплект», засновниками якого є згадане однойменне ПрАТ, ТОВ «Енергомашкомплект» Максима Лазаренка і ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ексіммаш» Людмили Курбатової.

Однак до березня 2017 року розподіл акцій «Дніпро-СГЕМ» був іншим. Російське ВАТ «ОТЧПТ «Спецгідромонтаж» мало 34%, Поливаний – 17%, а Ковальов – 18%.

До квітня 2017 року членом правління «Дніпро-СГЕМ» був Геннадій Ступаков – екс-депутат Чернівецької облради, який раніше представляв Партію регіонів. Нині він є членом виконкому Новодністровської міськради у Чернівецькій області в якості директора і співзасновника ТОВ «Дністер-СГЕМ» разом із самим «Дніпро-СГЕМ».

За даними ЄДР, 66,37% акцій «ОТЧПТ «Спецгідромонтаж» мало російське ТОВ «Енергострой», ліквідоване в лютому 2015 року.

Від 2009 року «Дніпро-СГЕМ» отримав держпідрядів щонайменше на 808,54 млн грн.

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