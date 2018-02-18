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18.02.2018

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«Маріупольавтодор» докинув улюбленому постачальнику 28% до вересневої ціни на щебінь

«Турбоатом» дав третину мільярда на гідроагрегати колишній фірмі росіян

Для львівської школи замовили дахову сонячну електростанцію за 1,2 мільйона

Одесити на 14% підняли роялті з онлайн-платежів киян за комуналку – до 0,25%

14,17 мільярда минулого тижня

17.02.2018

«Укргазвидобування» скупилось паливозаправниками МАЗ на 84 мільйони

Нацгвардія скупилась бронею та спецзасобами на 39 мільйонів

Шахтарі відпишуть молодій фірмі 15 мільйонів за зміцнення ствола для підйому людей

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16.02.2018

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03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

ГПУ через чотири роки після розстрілу Майдану заплатила за витягування куль зі стін для експертизи

18 Лютого 2018

Генеральна прокуратура України 5 лютого уклала угоду з ФОП Лазуткіна Юлія Олексіївна  на послуги з відшукування і вилучення куль та їх фрагментів на зовнішніх стінах будівель, що розташовані по Алеї Героїв небесної Сотні, 4 та по вул. Хрещатик, 7/1 з метою проведення слідчих дій.

Вартість угоди склала 69,80 тис грн., повідомляється в системі «Прозорро».

У кошторисі вказано, що будівельники мають просвердлити близько 500 отворів у стінах для вилучення куль, що залишились в фасадах після розстрілу Майдану.

Нагадаємо, в ході вуличних боїв на Майдані 18-21 лютого 2014 року загинули 77 протестувальників, ще 19 людей померли згодом в лікарнях. До 18 лютого було вбито ще 9 людей. Абсолютна більшість загинула від вогнепальних поранень.

Також на Майдані загинули 13 працівників силових структур.

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17.02.2018

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16.02.2018

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