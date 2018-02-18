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Держкосмос поділив 48 мільйонів на систему «Січ-2М» і супутник «Мікросат-М»

18 Лютого 2018

Державне космічне агентство України у грудні уклало п’ять угод про дослідно-конструкторські роботи на 48,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Передбачено аванс 100% за постановою Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117. Усі закупівлі додаткових робіт провели за переговорною процедурою для уніфікації.

ДП «Конструкторське бюро «Південне» відписали 33,69 млн грн., зокрема:

  • 25,74 млн грн. – на створення космічної оптико-електронної системи «Січ-2М»;
  • 7,96 млн грн. – за наземне експериментальне відпрацювання складових частин космічного апарата і наземного сегменту в рамках створення космічного апарата «Мікросат-М» для вивчення сонячно-земних і сейсмоіоносферних зв’язків.

КПСП «Арсенал» за 8,50 млн грн. розробить і виготовить льотні зразки оптичного сканера із просторовим розрізненням 2,5 м космічної системи «Січ-2М».

ДНВЦ «Природа» за 3,00 млн грн. удосконалить підсистему архівації, каталогізації, пошуку та розповсюдження даних дистанційного зондування Землі у складі наземного інформаційного комплексу космічної системи «Січ».

ДочП «Захист і автоматизація об’єктів НДІРВ» за 3,00 млн грн. модернізує наземну станцію «СКТРЛ-М1» для удосконалення наземного комплексу управління та наземного інформаційного комплексу космічної системи «Січ-2-1».

Остання фірма «ЗАО НДІРВ» у галузі космічної техніки є правонаступником приватного ПАТ «АТ НДІРВ», яке з 1998 року було розробником наземної станції. Воно розробило конструкторську та експлуатаційну документацію, виготовило і поставило апаратуру «СКТРЛ-М1», взяло участь у дослідній експлуатації, проводило модернізацію. Нинішня модернізація буде продовженням. Так замовник обґрунтував необхідність закупівлі у правонаступника того самого постачальника для уніфікації.

Половину акцій харківського ПАТ «АТ науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» має київське ТОВ «Гранд Глобал Дівайсіз» Олексія Закордонця, який прописаний у гуртожитку на Дарниці.

Із січня 2016 року наглядову раду «АТ НДІРВ» очолює Світлана Олійник. Раніше вона працювала у маркетингових відділах компаній «Біонік хілл», «Ві.Ей.Бі.Пенсія», КУА «Європа», «Ті.Бі.Ай.Ейч.-СігмаБлейзер».

До неї наглядову раду очолював Володимир Ярощук. Він за сумісництвом також керував вищезгаданим акціонером «Гранд Глобал Дівайсіз», а в 2007-2012 роках був нардепом від Партії регіонів. Також Ярощук був засновником цієї компанії, доки її не переписали на Закордонця.

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