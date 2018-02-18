НОВИНИ

18.02.2018

Держкосмос поділив 48 мільйонів на систему «Січ-2М» і супутник «Мікросат-М»

ГПУ через чотири роки після розстрілу Майдану заплатила за витягування куль зі стін для експертизи

«Маріупольавтодор» докинув улюбленому постачальнику 28% до вересневої ціни на щебінь

«Турбоатом» дав третину мільярда на гідроагрегати колишній фірмі росіян

Для львівської школи замовили дахову сонячну електростанцію за 1,2 мільйона

Одесити на 14% підняли роялті з онлайн-платежів киян за комуналку – до 0,25%

14,17 мільярда минулого тижня

17.02.2018

«Укргазвидобування» скупилось паливозаправниками МАЗ на 84 мільйони

Нацгвардія скупилась бронею та спецзасобами на 39 мільйонів

Шахтарі відпишуть молодій фірмі 15 мільйонів за зміцнення ствола для підйому людей

Фірма з орбіти екс-начальника «Енергоатому» допомогла РАЕС розіграти ще 112 мільйонів

Школярам райцентру на Житомирщині купили квадроцикли за 206 тисяч

16.02.2018

Рибу у київські дитсадки за 5 мільйонів постачатиме посередник, який має кримінальну справу

Дві підозрювані у змові фірми розіграли 4 мільйони на дезінфекцію метрополітену в Харкові

У Франківську поруч з поліцією та СБУ будують елітне житло з низкою порушень

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Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

14,17 мільярда минулого тижня

18 Лютого 2018

Авіаперон в «Борисполі», паливо для залізниці, дороги Луганщини, Волині, Хмельниччини, доставка антрациту на «Центренерго».

З 11 по 16 лютого в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 24,37 тисяч закупівель на загальну суму 14,17 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 5,47 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 1374,99 ТОВ «Август пром» Дизельне паливо
2. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 1101,87 ТОВ «Анвітрейд» Дизельне паливо
3. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 1048,90 ТОВ «Альтіс-констракшн» Реконструкція перону для повітряних суден термінального комплексу «D» в ДП МА «Бориспіль»
4. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 569,00 ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» Дизельне паливо
5. Служба автомобільних доріг у Луганській області 392,18 ДП «Луганський облавтодор» Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Луганській області
6. ПАТ «Турбоатом» 316,99 ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» Роботи по вводу в експлуатацію засобів виробництва двох гідроагрегатів ст.№№14,16 (2 поворотно-лопатеві турбіни та 2 генератори) на ДніпроГЕС-2, що входить до складу філії «Дніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго», двох гідроагрегатів ст.№№1,2 (2 поворотно-лопатеві турбіни та 2 генератори) на Середньодніпровській ГЕС, що входить до складу філії «Середньодніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»
7. ПАТ «Центренерго» 200,00 ТОВ «Екскомсервіс» Послуги з транспортно-експедиційного обслуговування імпортного вугілля (місце надання послуг (Порт вивантаження): український порт Чорного моря Державне підприємство “Морський торговельний порт “Южний”)
8. Служба автомобільних доріг у Волинській області 174,51 ДП «Волинський облавтодор» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення протяжністю 1683,0 км
9. Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області 162,59 ДП «Хмельницький облавтодор» Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Хмельницької області
10. Комунальне підприємство «Салтівське трамвайне депо» 130,67 КП «Міськелектро транссервіс послуги з використання інфраструктури наземного міського електричного транспорту

 

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16.02.2018

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