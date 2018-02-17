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«Укргазвидобування» скупилось паливозаправниками МАЗ на 84 мільйони

17 Лютого 2018

ПАТ «Укргазвидобування» 12 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Сучасні вантажівки» автомобілів на 84,49 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 36 паливозаправників АПЗ-11-5349С2 зі сталевою двосекційною цистерною на 11 куб. м виробництва ДП «45 Експериментальний механічний завод» на шасі МАЗ-5349С2 4х2 Євро 5 (Білорусь) по 2,35 млн грн.

Вантажівки мають бути 2017-2018 років виготовлення. Гарантійний строк складає рік.

Товар будуть оплачувати протягом місяця після поставки.

Сума угоди на 8% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 91,73 млн грн.

ТОВ «Торговий дім АвтоКрАЗ» пропонувало на 2 тис грн. нижчу ціну. Однак його відхилили, бо «Нафтогаз» повідомив, що фірма не виконала направлену їй претензію. Крім того, надбудови до паливозаправників учасника мало виготовляти ТОВ «Техкомплект», яке не сплатило «Укргазвидобуванню» пеню і штраф, призначені Київським апеляційним судом.

Кінцевим бенефіціаром фірми-переможця «Сучасні вантажівки» є Ольга Мещаніна, а засновниками – ТОВ «Ріалто» та ВАТ «ЗНВКІФ «Коннект».

У кінці 2013 року акції «Коннекту» належали белізькому офшору «Пальміра Фінанс ЛТД» і ТОВ «Дженерал Істейт» тієї ж Мещаніної та 75-річної Світлани Новікової.

У 2011-2014 роках фонд знаходився в управлінні ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» Андрія Журжія – нардепа від «Самопомічі».

Нині ж єдиним акціонером «Конекту» є вищезгадана фірма «Дженерал Істейт».

На цей фонд також записане ТОВ «Супермаркет вантажної автотехніки Автек». Співвласницею компанії є 71-річна Парасковія Мещаніна – родичка Євгена Мещаніна, якого називають власником групи компаній «Автек».

Дорожчим конкурентом було ТОВ «Аванті Груп» Олександра Нефедова та його ж ТОВ «Трак Сервіс», яким раніше володів поляк Ришард Щепан Бартковські. Директором компанії-засновника є Валерія Дубровіна, а назва співпадає з російською групою «Траксервіс» Ігоря Реніча, Віктора і Станіслава Тіщенків.

Дубровіна раніше очолювала нині ліквідоване ТОВ «Аутомотів ТСГ», засноване припиненим ТОВ «Холдингова компанія «ТС Груп» Олени Григоренко і діючим ТОВ «Автоімпекс». Останнє належить уже не існуючим російським ТОВ «Універсалсервіс» Романа Марківна і ТОВ «Балтекс Рус» Сергія Дулова.

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