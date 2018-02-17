Нацгвардія скупилась бронею та спецзасобами на 39 мільйонів

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
17 Лютого 2018
Військова частина 2276 Національної гвардії України (с. Климентове, Охтирський р-н, Сумська обл.) 29 грудня уклала 17 угод про закупівлю броні та спецзасобів на загальну суму 39,17 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
|Найменування товару
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт.
|Щит протикульовий 4 класу захисту бзс-75-3
|1
|25 000
|Щит протикульовий 4 класу захисту бзс-75-2а
|103
|20 000
|Модульний захисний костюм 1/1а класу захисту «Корсар М3м»
|500
|12 500
|Бронежилети 6 класу захисту Корсар МЗмк-1-6
|1 469
|9 540
|Модульний костюм «Щит» спеціального класу захисту
|800
|8 500
|Бронежилети 4 класу захисту Корсар МЗмк-1-4
|552
|6 557
|Захисні шоломи 1/1а класу захисту відкритого типу для десантних підрозділів «Каска 1М»
|260
|2 750
|Шолом кулезахисний «Каска 1М» 1а класу захисту
|1 000
|2 500
|Ремінна утримуюча система для шоломів кулезахисних для десантних підрозділів типу «Каска 1М»
|260
|700
У жовтні 2017 року ціни від цього постачальника були такими ж.
Компанія «НВП «Темп-3000» Тамари Романчук, Юрія Євтушенка та Романа Балченка від початку бойових дій на Донбасі є найбільшим постачальником бронежилетів і касок для всіх силових відомств України. Відтоді вона отримала замовлень на 2,55 млрд грн.
Півтора роки тому, в жовтні 2016 року вони коштували на 8% дешевше – по 1 840 грн./шт.
У листопаді 2017 року «Форт» продав їх військовій частині 3043 Нацгвардії (м. Нетішин, Хмельницька обл.) на 18% дешевше – по 597 грн./шт.
Раніше у грудні 2017 року КП «Муніципальна охорона» Одеської міської ради замовило їх цій самій фірмі принаймні у півтора рази дорожче – по 300 грн./шт.
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