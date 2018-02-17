Фірма з орбіти екс-начальника «Енергоатому» допомогла РАЕС розіграти ще 112 мільйонів

ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 29 січня за результатами тендеру замовив ТОВ Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство «Електропівденмонтаж» робіт і товарів для енергоблоку №3 на 112,07 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч модернізують керуючі системи безпеки із заміною уніфікованого комплексу технічних засобів (3КСБ-1, 1-етап). Зокрема виконають будівельно-монтажних робіт на 94,63 млн грн., пусконалагоджувальних робіт на 8,57 млн грн. і поставлять обладнання на 8,88 млн грн., перелік якого і цінами наведено у таблиці нижче. Гарантійний строк на роботи складає два роки.

На заробітну плату піде 8,61 млн грн., тобто 9% вартості будівельно-монтажних робіт. На прибуток відведено ще 2% – 2,05 млн грн.

Пропозиція переможця на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Власником Кузнецовського налагоджувально-монтажного підприємства «Електропівденмонтаж» зі статутним капіталом 4 395 грн. є Олексій Шкабой.

Воно неодноразово вигравало тендери атомників у нинішнього єдиного конкурента – фірми зі схожою назвою ПрАТ «Електропівденмонтаж-10».

Наглядову раду «Електропівденмонтаж-10» очолює Сергій Вікторов, який раніше був заступником директора «Енергоатому» з контрольно-ревізійної роботи.

У 2001 р. «Електропівденмонтаж-10» разом зі своїм головним акціонером – латвійською «Амто Технолоджи» («AMTO Technology») британки Ніни Браун-Кузін – заснували ТОВ «Електропівденмонтаж-Інвестфінанс», яким володіють і досі. Директором цієї фірми від заснування й до серпня 2011 р. був Сергій Череповський, відомий як бізнес-партнер Андрія Коврижкіна, чий батько Юрій Коврижкін очолював «Енергоатом» у 2008 р., а до того багато років був віце-президентом і першим віце-президентом держпідприємства.

У 2004-2011 рр. Коврижкін і Череповський були співвласниками ТОВ «ВТФ-АСС», а в 2005-2008 рр. Череповський керував ще однією фірмою Коврижкіна – «АСС-Інвест». Крім того, у березні 2016 року Вікторов і Череповський заснували однойменне ТОВ «Електропівденмонтаж-10» разом з Ігорем Бурносом.

Поліція підозрює службових осіб «Електропівденмонтаж-10» у заволодінні 1,8 млн грн. державних коштів під час виконання робіт на ВП «Запорізька АЕС». Із жовтня 2017 року нових ухвал по цій справі в судовому реєстрі не з’являлось.

Найменування обладнання Креслення Од. виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ Автоматизоване робоче місце математичної моделі ПТК КСБ для ПМТ-1000 УЯИШ.466947.078 шт. 1 4 980 600 Стенд контролю концентрації кисню (з аналізатором та спонукачем витрат) СПП-О.13.11 – 3 шт. АЭЧА ПП-СДВ.03.01.Т3 к-т 1 1 153 194 Стенд контролю концентрації водню (з аналізатором та спонукачем витрат) СПП-Н.13.11 – 3 шт. АЭЧА ПП-СДВ.03.01.Т3 к-т 1 1 024 680 Механізм сигналізації положення МСП-А-18,8-И з шляховими та кінцевими вимикачами і індуктивним датчиком в комплекті з виносним нормуючим перетворювачем індуктивного сигналу НП-И10А ТУ 25-7551.009-90 шт. 6 128 256 Кінцеві вимикачі БВП19-21-6111-00У3 ТУ УЗ 1.2-00216875-096-2003 шт. 20 16 812 Кінцеві вимикачі БВП19-21-6114-00У3 ТУ УЗ 1.2-00216875-096-2003 шт. 20 16 560 Ключ управління ППМКП-112222/МVI У3 152-175-ТВ-ЦТАВ шт. 25 4 032 Ключ управління ППМКП-112222/МVI У3 152-175-ТВ-ЦТАВ шт. 25 4 032 Ключ управління ППМКФ-112222/МХІІ-8с 152-175-ТВ-ЦТАВ шт. 4 4 032 Арматура світлодіодна з червоною та зеленою лінзою АС 26-0500 і 4122-40УХЛ3 152-206-ТВтаУП-ЦТАВ шт. 25 1 242 Арматура світлодіодна з червоною та зеленою лінзою АС 26-050014122-40УХЛ3 152-206-ТВтаУП-ЦТАВ шт. 25 1 242

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