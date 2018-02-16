Рибу у київські дитсадки за 5 мільйонів постачатиме посередник, який має кримінальну справу

Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації збирається укласти з ТОВ «Стартрейдінг» угоду про закупівлю замороженої риби за 4,46 млн грн. Про це написав Олексій Алтинов у виданні «KиевVласть».

Управління оголосило тендер про закупівлю 90,5 тис кг замороженого хеку або минтаю у кінці минулого року з очікуваною ціною 6,06 млн грн. Учасниками тендеру були три фірми: ТОВ «Гранат», ПП «Торгпродсервіс» та ТОВ «Стартрейдінг». Остання запропонувала найменшу ціну у розмірі 4,46 млн грн. і була визнана переможцем, з яким організатор тендеру збирається укласти угоду.

Директором ТОВ «Стартрейдінг» є Андрій Лях, який також керує ТОВ «Югопрокат», засновником якого в свою чергу є ТОВ «Юридична фірма «Інтра Лекс», яка на 98% належить громадянину Росії Андрію Лисому – мешканцю Владивостока.

При цьому, «Інтра Лекс» є засновником ТОВ «СОМ 2 СОМ», яке зареєстроване в одному офісі з ТОВ «Новий стиль життя» і ТОВ «Гідросканд». Останні дві фірми мають загальний номер телефону з ТОВ «ВМ Класик Енд Спорт Карз», яке зареєстроване за однією адресою з ТОВ «Архітектурні інновації Лтд і ТОВ «Рент Інвест Лтд».

У останніх двох підприємствах керівником значиться Михайло Олійник – власник і директор ПП «Торгпродсервіс», який брав участь в тендері на закупівлю мороженої риби управлінням освіти Деснянської РДА. Таким чином, між двома учасниками торгів простежується зв’язок.

Крім того, 17 січня 2018 року проти ТОВ «Стартрейдінг» відкрито виконавче провадження.

Від «Наших грошей»:

Згідно з Держреєстром судових рішень, поліція підозрює посадових осіб «Стартрейдінгу» у внесенні неправдивих відомостей до документів для участі в закупівлях. Слідчі встановили, що фірма постачає продукти в заклади освіти м. Києва та Київської області, при цьому виробником продукції не являється, а закуповує її у фірм-посередників. Крім того, «Стартрейдінг» не має виробничих потужностей та складів для зберігання харчових продуктів. У зв’язку з цим поліція отримала доступ до документів «Стартрейдінг».

Крім того, фірма переможець судиться з організатором тендеру та фірмами-конкурентами. Зокрема, «Стартрейдінг» намагається скасувати рішення тендерного комітету управління освіти Дарницької РДА про закупівлю 100 тис кг замороженої риби на початку 2017 р. Тоді пропозицію «Стартрейдінг» відхилили, а переможцем аукціону стало згадане ТОВ «Гранат».

«Стартрейдінг» намагається скасувати ще одне рішенні чиновників-освітян з Дарниці – щодо закупівлі 45 тис кг вершкового масла. На початку минулого року пропозицію «Стартрейдінг» теж відхилили, а переможцем було визнано ТОВ «Роул Стандарт».

Згідно з даними системи «Прозорро», з 2016 року «Стартрейдінг» виграв тендерів на загальну суму 53,35 млн грн.

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