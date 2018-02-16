Райлікарня на Львівщині купила ліки у потрібної фірми, проігнорувавши вимоги АМКУ

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Пустомитівська центральна районна лікарня 13 лютого підписала договір з ТОВ «Аптека №44» на закупівлю наркотичних лікарських засобів вартістю 386 тис грн.

Про це повідомляють «Наші гроші. Львів».

Згідно з угодою, «Аптека №44» продасть лікарні 9,6 тисяч ампул різних медичних препаратів, як наркотичних (морфін, фентаніл та кетамін), так і ненаркотичних (фурацин, формальдегід тощо). Загалом ціни відповідають аналогічним закупівлям у Львівській області.

Крім переможця, участь у торгах взяло комунальне підприємство Львівської обласної ради «Міжлікарняна аптека №272» з пропозицією на 130 грн дорожчою (тобто на 0,03% вищою ціною). Під час аукціону конкуренти не торгувались, а тому початкові та остаточні пропозиції залишились незмінними.

Закупівлю здійснили лише з другої спроби. Перший раз Пустомитівська РЦЛ оголосила її ще в грудні минулого року, але пізніше відмінила з формулюванням «відсутність подальшої потреби в закупівлі».

Але відміна сталась після скарги одного з потенційних учасників торгів.  Державна акціонерна компанія «Ліки України» поскаржилась в АМКУ на дискримінаційні умови, оскільки частину препаратів, які необхідні лікарні, можна придбати у фармпредставників, а інші виготовити в умовах аптеки.

«Ліки України» вимагали розділити закупівлю на два лоти, що суттєво б збільшило кількість учасників за рахунок тих, хто не має ліцензії на виготовлення ліків, а лише на продаж.

АМКУ підтримав скаргу та зобов’язав замовника внести зміни у тендерну документацію, але в Пустомитівській лікарні вирішили просто скасувати процедуру закупівлі та оголосити нову.

На повторну скаргу ДП «Ліки України» представники тендерного комітету Пустомитівської ЦРЛ відповіли, що відсутність ліцензії – це передусім небажання учасника бути конкурентноздатним на ринку, а також зазначили, що «скаржник упереджено ставиться до Пустомитівської ЦРЛ шляхом написання всіляких скарг з метою корегування предмету закупівлі замовника. Таким чином вчиняє тиск на замовника».

Натомість експерт із закупівель та голови правління ГО «Центр громадського моніторингу та досліджень» Мирослав Сімка говорить про те, що вимога «Ліків України» є цілком правомірною і Пустомитівська ЦРЛ була зобов’язана, з огляду на рішення АМКУ, розділити предмет закупівлі на два лоти.

«Мотивом відмови від виконання рішення АМКУ могло бути бажання «протягнути» до перемоги потрібного учасника торгів, шляхом ускладнення предмету закупівлі», — вважає Сімка.

На його думку про це свідчить те, що замовник в межах одного закупівельного коду намагався придбати товари, що мають різні властивості та різні специфічні сфери ліцензування. Адже в такому випадку у тендері зможуть потенційно перемогти тільки ті учасники, які будуть мати в наявності всю номенклатуру з предмету закупівлі або всі ліцензії та специфічні дозволи.

ТОВ «Аптека №44» зареєстроване у Львові в 2005 році. Основними власниками фірми є Іван Худзік (61%), Михайло Тупичка (11%) та Олександр Михайлик (28%). Аптека також відома тим, що в червні 2017 року продала «Львівській залізниці» 1200 аптечок з переплатою на майже 0,5 млн грн.

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