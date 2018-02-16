Президентський авіапарк застрахували на 1,5 мільярда, а персонал – на 16 мільйонів

Державне авіаційне підприємство «Україна» Державного управління справами 30 грудня за результатами тендеру уклало угоду з ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна» про послуги з обов’язкового страхування цивільної авіації за 17,79 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На 2018 рік застрахували літаки А319-115 (UR-ABA), Ан-74ТК-300Д (UR-AWB), Ан-148-100В (UR-UKR) та вертоліт Мі-8МТВ-1 (UR-РАВ) на загальну суму 1,46 млрд грн.

Також на загальну суму 15,60 млн грн. застрахували 52 членів екіпажів повітряних суден та іншого авіаперсоналу.

Крім того, відповідальність експлуатанта повітряних суден за шкоду третім особам застрахували на загальну суму 602,20 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ), відповідальність перевізника за шкоду пасажиру – на 250 тис СПЗ за особу, за шкоду багажу – на 1 131 СПЗ за особу, за затримку – на 4 694 СПЗ за особу. У разі страхування відповідальності на умовах «єдиного комбінованого ліміту відповідальності» загальна страхова сума становить $1,01 млрд.

Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі 3%.

Ціна угоди на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 17,99 млн грн.

Акціонерами «ПЗУ Україна» є ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» і велика польська компанія «Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA».

Єдиним конкурентом було ПрАТ «Український страховий капітал», найбільшим акціонером якого є ТОВ «Ювід-2009» Миколи Гука, Євгенія Бастрикіна і Сергія Котенка.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Сервіс, Транспорт