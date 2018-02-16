Підлеглі менеджера Юрушева злили 98 мільйонів на футбольні поля, зроблені ФФУ на території Юрушева

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
16 Лютого 2018
КП «Житло-Сервіс» Київської міської ради 27 грудня уклало 131 угоду щодо проектування і реконструкції футбольних полів зі штучним покриттям на загальну суму 98,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Раніше луганському, а нині вишгородському ТОВ «Мегастройпроект» луганчанина Євгена Подтинного дадуть 3,25 млн грн. на проектування 65 полів по 50 тис грн.
Крім того, ТОВ «ФФУ Продакшн» за 95,00 млн грн. до кінця 2018 року реконструює 66 футбольних полів зі штучним покриттям по 1,44 млн грн. за штуку (адреси наведено нижче).
Вартість кожної з укладених з обома фірмами угод менша від порогу в 1,50 млн грн., після якого комунальники мали би проводити відкриті торги зі щонайменше двома учасниками. Зменшення вартості закупівлі нижче порогу дозволило проводити закупівлі, укладаючи угоди з непрозоро обраним підрядником.
Також не були опубліковані ані договори з кошторисами та підсумковими відомостями ресурсів, ані файли звітів про укладення договорів, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.
Торік КП «Спорт-Дніпро» Дніпропетровської міської ради замовляло мініфутбольні поля зі штучним покриттям і монтажем по 1,35–1,50 млн грн., а КФОУ «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» – по 826-831 тис грн.
Столична фірма «ФФУ Продакшн» на чолі з Андрієм Бондаренком заснована у 2016 році громадською спілкою «Федерація футболу України». Вона має завод біля села Мартусівка на Київщині потужністю 700 тис кв. м покриття «Polytan» на рік, відкритий завдяки співпраці з УЄФА.
Федерацію футболу очолює нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Андрій Павелко, а підписантами значаться перший віце-президент Вадим Костюченко і адвокати Юрій Запісоцький та Ігор Грищенко. Що до останнього, то особа з такими ПІБ є помічником нардепа від «БПП» Андрія Лопушанського.
Зараз «Житло-Сервіс» очолює Сергій Бовсуновський. Комунальне підприємство підпорядковане Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, чиїм директором є Костянтин Федотов, який раніше працював у КП «Житлоінвестбуд-УКБ» під керівництвом депутата Київради від «БПП «Солідарність» В’ячеслава Непопа.
У 2012-2014 роках Федотов керував ТОВ «БФ Завод» Леоніда Юрушева, яке виробляє металоконструкції у тому ж селі Мартусівка.
На фотографіях триповерхова виробнича будівля фірми «ФФУ Продакшн» виглядає так само, як і корпуси логістичного комплексу «БФ Термінал» Юрушева.
Адреси футбольних полів, які будуть реконструювати: