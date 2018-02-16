Дві підозрювані у змові фірми розіграли 4 мільйони на дезінфекцію метрополітену в Харкові

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КП «Харківський метрополітен» уклав угоду з ТОВ «Системи прогресивної очистки» щодо проведення дезінфекції загальною вартістю 3,89 млн. грн. Про це написав «Харківський антикорупційний центр»

Мова йде про дезінфекцію рухомого складу та 35 об’єктів КП «Харківський метрополітен». Єдиним конкурентом переможця було ТОВ «Санітарно-профілактична компанія «Ліквідатор», власником та керівником якого є Олена Мініна. Ці дві фірми регулярно розігрують ціни на подібні послуги.

В 2016 році після подібного тендеру, в АМКУ повідомили, що в діях «Ліквідатора» та «Системи прогресивної очистки» були ознаки антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

Власником фірми «Системи прогресивної очистки» є ТОВ «Ваго-Рев», бенефіціар – Євген Ананченко, директор – Роман Дворник.

Раніше підряди на послуги з очистки урн отримувало наразі ліквідоване ТОВ «Компанія «СПО», яке також отримувало підряди на прибирання Харківського метрополітену.

«СПО» заснував Андрій Артеменко, якого називають сином колишнього начальника рекламного відділу метрополітену Марини Артеменко й який працює зараз заступником директора КСП «Харківгорліфт». У 2011-2012 рр. власником «СПО» був Євген Кріветченко, який очолював Ленінську районну молодіжну ГО «Молоді регіони» в Харкові, а зараз є помічником голови адміністрації Холодногірського району Максима Мусєєва. За даними ЗМІ, Мусєєв мав відношення до діяльності «СПО».

Ця фірма була ліквідована після того, як засвітилася у кримінальній справі щодо Парка Горького. Після чого тендери почало вигравати ТОВ «Системи прогресивної очистки» (скорочено теж СПО).

У 2015-2017 рр. «Системи прогресивної очистки» за результатами тендерів уклало угоди з комунальними підприємствами Харкова на суму більше 100 млн грн. Нещодавно була знищена фінансова документація цього підприємства за останні два роки.

«Ваго-Рев» в 2009 році заснували Олег Дивінець, Олексі Ахвледіані та Андрій Артеменко. В 2011 році єдиним засновником фірми була Зінаїда Кірсанова, яка подарувала квартиру в елітному житловому комплексі в Харкові матері Мусєєва. В подальшому засновником «Ваго-реву» став Ян Сивинський. Керівником до 2016 року був Генадій Довженко, який раніше працював в ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753», що також відноситься до впливу Мусєєва.

Потім фірму записали на Євгена Ананченко, який працює аудитором й постійно проживає у Ізраїлі. Ананченко є близьким другом Олександра Сегеди, який був директором «Системи прогресивної очистки».

«Системи Прогресивної очистки» раніше були зареєстровані за адресою вул. Велика Панасівська (Котлова), 67А. Саме цю адресу вказує як свою фактичну ТОВ «Фірма Фронт», власником якої є мати Максима Мусєєва Ніна Мусєєва. Раніше в цій фірмі мав частку і сам Мусєєв. Приміщення за адресою Велика Панасівська (Котлова), 67А, з 2011 року належать фірмі «Фронт».

ТОВ «Системи Прогресивної очистки» та ТОВ «Ваго-Рев» є фігурантами карної справи щодо розкрадання бюджетних коштів.

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