НОВИНИ

15.02.2018

В «Прямому» телеканалі знайшлась частка кіпріотів, які обслуговують лотерейників БПП

Фірма колишньої дружини першого замголови СБУ купила 56 нових автівок

ГОшка мера Черкас хоче приватизувати офіси в центрі міста, які поки задешево орендує

Охорона водоканалу на окупованій території ОРДЛО подорожчала на 27%

ЄДАПСівці продали «Приватбанку» платіжних карток на 115 мільйонів

Обленерго Сум, Чернігова і Франківська на третину піднімуть тарифи на електроенергію для 2 класу через РАБ-тарифи

На Франківщині заасфальтували сільську вулицю, на якій живе депутат райради

НАБУ шукає в Еміратах фірму, на яку «Спецтехноеспорт» перекинув $2,6 млн за сумнівні роботи

Войціцька: поданий на розгляд урядовців протокол допуску «Yuzgas B.V.» на Юзівську площу – підробка

14.02.2018

Рятувальники лишились без палива, бо у постачальника нібито вкрали талони при пересилці поштою

Басейн у Луцьку замість переможця тендеру хлорувала фірма, яку лобіював заммера

Поліція без конкуренції докупила позашляховиків Renault у фаворита ще на 25 мільйонів

Незаконно призначений Присяжнюком директор ДП відбувся умовним терміном за вимагання $40 тисяч

Утилізацією сміття у Кураховому займатиметься створена місяць тому фірма з Києва

Мінюст дав $1,2 мільйони на захист від Татарстану щодо «Укртатнафти», рейдернутої Коломойським

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

В «Прямому» телеканалі знайшлась частка кіпріотів, які обслуговують лотерейників БПП

15 Лютого 2018

Телеканал «Прямий» (колишній «Тоніс») у грудні 2017 року перейшов у власність кіпрської компанії «Parlimo Trading Limited». Часткою в ній через іншу кіпрську фірму володіє «Dadlaw Nominees Limited» – секретарська компанія, що після зміни влади стала співвласником лотереї УНЛ, яку пов’язували з президентським оточенням. Про це повідомляє проект «Гра слів».

Власник «Прямого» – кіпрська «Parlimo Trading Limited» – наразі належить екс-регіоналу Володимиру Макеєнку і ще одній кіпрській структурі – «Сenterano Trading Limited». Остання, у свою чергу, належить «Dadlaw Nominees Limited» (Кіпр). «Parlimo Trading Limited» обслуговується секретарською компанією «Dadlaw Secretarial Limited» (Кіпр).

Обидві секретарські фірми – «Dadlaw Secretarial Limited» і «Dadlaw Nominees Limited» – цікаві тим, що обслуговують ще одних відомих кіпріотів – компанію «Efamiando Holdings Limited». Донедавна вона володіла лотерейним оператором «Українська національна лотерея». Хоча кінцевим бенефіціаром лотереї називав себе тренер велоспорту в дитячій спортшколі Роман Зеньо, який ніколи не займався бізнесом, неофіційно УНЛ і Efamiando пов’язували з оточенням президента Порошенка – Борисом Ложкіним, Олександром Третьяковим та Глібом Загорієм.

До появи кіпріотів у структурі власності телеканалу «Прямий», його одноосібним власником був екс-регіонал Володимир Макеєнко. Він придбав телеканал у 2017-му році. У політичних колах одразу поширилася версія, що за Володимиром Макеєнком насправді стоїть оточення президента Петра Порошенка, яку Макеєнко заперечує.

«Макеєнко тільки фронтує інтереси, публічно виступає, але вся політика [каналу] належить Банковій, – вважає позафракційний нардеп Сергій Тарута. – Туди колосальні кошти вливають. У них офіс в дорогому хмарочосі, сучасне обладнання, одні з найкращих спеціалістів, ведучих, режисерів».

На початку двотисячних Володимир Макеєнко  разом з Петром Порошенком працювали у фракції «Солідарність». Під час Євромайдану він нетривалий час був очільником КМДА. У розпал протистояння 20 лютого 2014-го Макеєнко вийшов із Партії регіонів і розблокував роботу київського метрополітену, яку за два дні до того зупинив начебто через загрозу теракту. Після виходу з Партії регіонів політик опинився у партії «Наш край».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Як хмельницькі селяни купили рідкісне вугілля у виробника з Закарпаття
12 Лютого 2018

Злодійська лазівка в «Прозорро»: відхилення на «євроторгах» без шансу на оскарження
11 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

15.02.2018

Черкаси ГОшка мера Черкас хоче приватизувати офіси в центрі міста, які поки задешево орендує

Донецьк Охорона водоканалу на окупованій території ОРДЛО подорожчала на 27%

І-Франк На Франківщині заасфальтували сільську вулицю, на якій живе депутат райради

14.02.2018

Запоріжжя Рятувальники лишились без палива, бо у постачальника нібито вкрали талони при пересилці поштою

Луцьк Басейн у Луцьку замість переможця тендеру хлорувала фірма, яку лобіював заммера

Хмель Незаконно призначений Присяжнюком директор ДП відбувся умовним терміном за вимагання $40 тисяч

Донецьк Утилізацією сміття у Кураховому займатиметься створена місяць тому фірма з Києва

Одеса Один зі статистів з закупівель відеокамер для Києва вже забанений за змову на торгах

Одеса Комунальниця Труханова в обхід тендерів платить за водія з машиною своїй благодійній організації

13.02.2018

Запоріжжя Прокуратура зайнялась нардепом, який будучи головою РДА незаконно роздав десятки гектарів у Запоріжжі

Кіровоград Знам’янські освітяни замовили у «прокладки» вугілля від виробника, забаненого АМКУ

Черкаси Замначальника митниці переконує, що $130 тисяч йому подарував дідусь

12.02.2018

Суми «Сумихімпром» без торгів злив 99 мільйонів на вапно, у півтора рази дорожче від підслідного «СхідГЗК»

Київщина Франківці за 76 мільйонів влаштують електропостачання підстанції «Київобленерго»

Харків Фірма курченківського голови «Металіста» хоче побудувати висотку біля «Металіста»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ