НОВИНИ

15.02.2018

Фірма колишньої дружини першого замголови СБУ купила 56 нових автівок

ГОшка мера Черкас хоче приватизувати офіси в центрі міста, які поки задешево орендує

Охорона водоканалу на окупованій території ОРДЛО подорожчала на 27%

ЄДАПСівці продали «Приватбанку» платіжних карток на 115 мільйонів

Обленерго Сум, Чернігова і Франківська на третину піднімуть тарифи на електроенергію для 2 класу через РАБ-тарифи

На Франківщині заасфальтували сільську вулицю, на якій живе депутат райради

НАБУ шукає в Еміратах фірму, на яку «Спецтехноеспорт» перекинув $2,6 млн за сумнівні роботи

Войціцька: поданий на розгляд урядовців протокол допуску «Yuzgas B.V.» на Юзівську площу – підробка

14.02.2018

Рятувальники лишились без палива, бо у постачальника нібито вкрали талони при пересилці поштою

Басейн у Луцьку замість переможця тендеру хлорувала фірма, яку лобіював заммера

Поліція без конкуренції докупила позашляховиків Renault у фаворита ще на 25 мільйонів

Незаконно призначений Присяжнюком директор ДП відбувся умовним терміном за вимагання $40 тисяч

Утилізацією сміття у Кураховому займатиметься створена місяць тому фірма з Києва

Мінюст дав $1,2 мільйони на захист від Татарстану щодо «Укртатнафти», рейдернутої Коломойським

Один зі статистів з закупівель відеокамер для Києва вже забанений за змову на торгах

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Обленерго Сум, Чернігова і Франківська на третину піднімуть тарифи на електроенергію для 2 класу через РАБ-тарифи

15 Лютого 2018

Низка обленерго повідомили про проведення громадських обговорень, за резльутатами яких компанії погодили зростання цін на електроенергію для своїх непобутових споживачів.

Згідно обгрунтувань та протоколів обговорень компанії пропонують збільшити тарифи наступним чином:

  Існуючий тариф на передачу (1 клас), грн/квт-год Пропонований тариф на передачу (1 клас), грн/квт-год Ріст, % Існуючий тариф на передачу (2 клас), грн/квт-год Пропонований  тариф на передачу (2 клас), грн/квт-год Ріст, %
Прикарпаттяобленерго 0,050 0,096 92,0% 0,374 1,352 261,5%
Сумиобленерго 0,101 0,155 53,5% 0,443 1,325 199,1%
Чернігівобленерго 0,062 0,123 98,4% 0,360 1,275 254,2%

1 клас – промислові підприємства приєднані до точки із ступенем напруги 27,5 кВ та вище, що споживають понад 150 млн квт-год у рік
2 клас – споживачі, що приєднані до точки із ступенем напруги до 27,5 кВ

Згідно розрахунків компаній (Прикарпаття-, Суми-, Чернігіовобленерго) такі зміни призведуть до зростання роздрібних тарифів для кінцевих споживачів 2 класу на третину, а на Чернігівщині тариф виросте у півтора рази і для 1 класу споживачів:

  Існуючий розрібний тариф для споживача (1 клас*), грн/квт-год, без ПДВ Пропонований роздрібний тариф для споживача (1 клас), грн/квт-год, без ПДВ Ріст, % Існуючий роздрібний тариф для споживача (2 клас), грн/квт-год, без ПДВ Пропонований роздрібний тариф для споживача (2 клас), грн/квт-год, без ПДВ Ріст, %
Прикарпаттяобленерго 1,685 1,651 -2,0% 2,283 3,119 36,6%
Сумиобленерго 1,746 1,805   3,4% 2,284 3,170 38,8%
Чернігівобленерго 1,177 1,835 55,9% 2,309 3,157 36,7%

«Вінницяобленерго» Григоришина-ICU та «Львівобленерго» Суркісів проінформували про проведення громадських слухань, проте не оприлюднили можливі розміри нового тарифу. При цьому «Вінницяообленерго» повідомило, що у визначені терміни пропозицій від громадськості щодо тарифі не надійшло, а відтак відкриті обговорення було вирішено «вважати такими, що відбулися».

Раніше, голова НКРЕКП Дмитро Вовк стверджував, що від введення РАБ-тарифів вартість електроенергії для споживачів може вирости до 10%.

На сьогодні найнижчі тарифи у непобутових споживачів мають «ДТЕК Високовольтні мережі»: 1,47 та 1,55 грн/квт-год (без ПДВ) для 1-го та 2-го класу відповідно.

Найвищі тарифи платять непобутові споживачі «Луганського енергетичного об’єднання» Григоришина: 1,88 та 2,42 грн/квт-год (без ПДВ)

Нагадаємо, НКРЕКП прийняла рішення про введення так званого RAB-регулювання. Обленерго дозволяють закласти дохідність 12,5% на інвестиції в нові активи та в стару базу. За підрахунками колишнього члена НКРЕКП Андрія Геруса, це дасть можливість власникам обленерго отримувати близько 30 млрд грн щорічно. Також він наголошує, що «cтара база» активів обленерго була оцінена за новою методикою і через це їх вартість зросла удвічі.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Як хмельницькі селяни купили рідкісне вугілля у виробника з Закарпаття
12 Лютого 2018

Злодійська лазівка в «Прозорро»: відхилення на «євроторгах» без шансу на оскарження
11 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

15.02.2018

Черкаси ГОшка мера Черкас хоче приватизувати офіси в центрі міста, які поки задешево орендує

Донецьк Охорона водоканалу на окупованій території ОРДЛО подорожчала на 27%

І-Франк На Франківщині заасфальтували сільську вулицю, на якій живе депутат райради

14.02.2018

Запоріжжя Рятувальники лишились без палива, бо у постачальника нібито вкрали талони при пересилці поштою

Луцьк Басейн у Луцьку замість переможця тендеру хлорувала фірма, яку лобіював заммера

Хмель Незаконно призначений Присяжнюком директор ДП відбувся умовним терміном за вимагання $40 тисяч

Донецьк Утилізацією сміття у Кураховому займатиметься створена місяць тому фірма з Києва

Одеса Один зі статистів з закупівель відеокамер для Києва вже забанений за змову на торгах

Одеса Комунальниця Труханова в обхід тендерів платить за водія з машиною своїй благодійній організації

13.02.2018

Запоріжжя Прокуратура зайнялась нардепом, який будучи головою РДА незаконно роздав десятки гектарів у Запоріжжі

Кіровоград Знам’янські освітяни замовили у «прокладки» вугілля від виробника, забаненого АМКУ

Черкаси Замначальника митниці переконує, що $130 тисяч йому подарував дідусь

12.02.2018

Суми «Сумихімпром» без торгів злив 99 мільйонів на вапно, у півтора рази дорожче від підслідного «СхідГЗК»

Київщина Франківці за 76 мільйонів влаштують електропостачання підстанції «Київобленерго»

Харків Фірма курченківського голови «Металіста» хоче побудувати висотку біля «Металіста»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ