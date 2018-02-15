НАБУ шукає в Еміратах фірму, на яку «Спецтехноеспорт» перекинув $2,6 млн за сумнівні роботи

Національне антикорупційне бюро України підозрює посадовців ДГЗП «Спецтехноекспорт», у змові з невстановленими особами та заволодінні протягом 2015-2016 років бюджетними коштами в сумі $2,6 млн.

Про це стало відомо з ухвали Солом’янського райсуду Києва, куди детектив звернувся з клопотанням в рамках кримінального провадження №52017000000000889 від 20.12.2017 року.

Слідство встановило, у 2015 році «Спецтехноекспорт» уклав угоду з компанією «Global Marketing SPL TD». Документ передбачав, що іноземна компанія надасть українській послуги, пов’язані з виконанням контракту для Міністерства оборони Індії (Штабу Військово-повітряних сил), який було підписано роком раніше.

За даними НАБУ, фактично умови угоди з «Global Marketing SPL TD» виконані не були, але сторони підписали акти виконаних робіт, на підставі яких «Спецтехноекспот» перерахував фірмі $2,6 млн на рахунок «Noor Islamic Bank» в Об’єднаних Арабських Еміратах.

В НАБУ стверджують, щоб відслідкувати подальший рух коштів з рахунку «Global Marketing SPL TD», знайти контролерів та їх зв’язок з «Спецтехноекспорт» їм потрібно звернутися до правоохоронців ОАЕ з запитом про міжнародну правову допомогу. Зокрема, про отримання інформації щодо розташування офісу чи іншого приміщення компанії «GlobalMarketing SPL TD».

Суд задовольнив клопотання детектива і надав дозвіл компетентним органам ОАЕ на отримання інформації про місцезнаходження «Global Marketing SPL TD».

З грудня 2014 року керівником «Спецтехноекспорт» уродженець Одеси Павло Барбул Його батько Олексій Барбул раніше очолював управління дорожнього господарства Одеської міськради. Був засновником БФ «Югавтодор», яка з часом змінила назву на ПП «Київшляхбуд», фірма перебуває під контролем оточення мера Одеси Геннадія Труханова.

В грудні журналісти «Наші гроші з Денисом Бігусом» «Спецтехноекспорт» постачало індійській державній компанії «Hindustan Aeronautics Limited» запчастини з фіктивних фірм, чиї власники підписували документи за невеликі гроші.

12 лютого президент Петро Порошенко підписав заяву гендиректора концерну

«Укроборонпром» Романа Романова про його звільнення. Після цього наглядова рада концерну заявила, що закінчує підбір кандидатур на посаду директора. За даними ЗМІ, концерн очолить людина із «корпоративного оборонного середовища».

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