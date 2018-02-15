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На Франківщині заасфальтували сільську вулицю, на якій живе депутат райради

15 Лютого 2018

У селі Побережжя Тисменицького району Івано-франківської області за кошти районного бюджету відремонтували вул. Нову, на якій живе депутат райради Марія Щербяк. Про це написала Наталя Деркевич у виданні «Галицький кореспондент».

Наприкінці минулого року за бюджетні кошти Тисменицького району  у с. Побережжя ТОВ «Автомагістраль-ІФ» заасфальтувало вул. Нову. Ремонт обійшовся у 160 тис грн.

Про капітальний ремонт цієї вулиці у сільраі дізналися тоді, коли дорогу вже робили. Як розповіла сільська голова Побережжя Леся Іванків, ремонт дороги місцевого значення мав би обговорюватися з громадою. До того ж, районна влада повинна була погодити документацію з сільрадою.

Івінків також повідомила, що райраду просили відремонтувати зовсім іншу дорогу, якою діти щодня ходять до школи. Голови кількох сіл написали листа до районного керівництва, в якому просили відремонтувати дорогу з Єзуполя до Чернієва, яка йде через Побережжя, Ганнусівку, Узин та інші села.

Зрештою, відрізок дороги від школи до Ганнусівки відремонтували, а той відрізок, що в Побережжі – ні. Уже в січні цього року сільрада провела за власні та спонсорські кошти ямковий ремонт чотирьох вулиць: Короля Данила, Перуцького, Зеленої та Ковпака.

Перший заступник голови Тисменицької РДА Володимир Заник розповів, що з проханням відремонтувати вул. Нову звернулась депутат райради Марія Щербяк. Чиновник також визнав, що запити депутатів райради щодо ремонту доріг мали би робитися на основі попередніх консультацій з громадою.

У свою чергу Марія Щербяк пояснила, що до неї звернулася її сусідка Ярослава Баран і попросила зробити дорогу, яка примикає до центральної.

«Я запитала у районній раді, чи маю право до них з таким звертатись. Мені відповіли, що маю, адже на моїй вулиці також проживають жителі села. Тому я подала депутатське звернення щодо цієї дороги», – зазначила вона.

Від «Наших грошей»:

ТОВ «Автомагістраль-ІФ» належить Івану Зарицькому, який є депутатом Загвіздянської сільради Тисменицького району та Роман Федорняк. Останній очолює підприємство.

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