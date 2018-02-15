ЄДАПСівці продали «Приватбанку» платіжних карток на 115 мільйонів

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
15 Лютого 2018
ПАТ «КБ «Приватбанк» 15 січня за результатами тендеру уклало дві угоди з ТОВ «Поллі-Сервіс» про постачання бланків платіжних карток на загальну суму 114,83 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До весни 2019 року поставлять близько 21,93 млн карток із магнітною стрічкою та близько 238 тис локальних карток (перелік із цінами наведено у таблиці нижче).
Найдорожчими є MasterCard Gold/Business по 6,36-7,02 грн./шт. У липні 2017 року «Поллі-Сервіс» продав їх «Приватбанку» по 6,54-7,02 грн./шт.
Засновниками «Поллі-Сервісу» є директор Наталія Кочубей і ТОВ «Інноваційно-індустріальна група». Нині останнім володіють кияни Ірина Обиденко і Микола Войтович, Таріям Матар Мохамед Таріям з ОАЕ, швейцарська «Рітейл Інвестментс 2016 Аг» та кіпрські «Йолан Інвестментс Лімітед» і «Прідетоп Ко Лтд».
Обиденко керує консорціумом «ЄДАПС», до якого входить і сам «Поллі-Сервіс».
Раніше «Інноваційно-індустріальна група» належала фірмі «CIB Investment Fund Ltd.» (Сент-Кітс і Невіс), а кінцевим бенефіціаром був українець Юрій Сидоренко з м. Дубай (ОАЕ). Він був одним із співзасновників консорціуму «ЄДАПС», а Кочубей – віце-президентом із зовнішньоекономічної діяльності.
Один з номерів телефону «Поллі-Сервісу» +380445612511 використовує «ЄДАПС».
Єдиним конкурентом на великому тендері щодо карток із магнітною стрічкою було ТОВ «Підприємство «Пластик Карта». Його засновниками є ужгородець Михайло Ілько, киянин Юрій Ткаченко, «Пластмекс» (Естонія) і «СВ Сістем Солюшнс ФЗЕ» (ОАЕ), а кінцевим бенефіціаром і директором – прописаний у Дубаї (ОАЕ) член правління згаданої естонської «Plastmex OÜ» Костянтин Куклєв.
За маленьку поставку локальних карток із переможцем змагалось лише ТОВ «Компанія «Спекл» Юлії Чужик і Тетяни Шевченка.
Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала відповідно 0,1% і 5%.
|Найменування товару
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. із ПДВ
|MasterCard Int з магнітною стрічкою (код 1242)
|1 500 000
|5,46
|1 000 000
|5,64
|1 220 000
|5,64
|MasterCard Int з магнітною стрічкою (код 1252)
|2 000 000
|5,46
|1 700 000
|5,46
|MasterCard Int з магнітною стрічкою (код 1191)
|3 600 000
|5,46
|MasterCard Int з магнітною стрічкою (код 1274)
|180 000
|6,21
|MasterCard Gold/Business (код 1241)
|100 000
|7,02
|130 000
|7,02
|MasterCard Gold/Business (код 1261)
|2 400 000
|6,36
|MasterCard Gold/Business (код 1253)
|1 500 000
|6,36
|1 260 000
|6,36
|MasterCard Gold/Business (код 1255)
|100 000
|7,02
|Visa Int з магнітною стрічкою (код 1298)
|1 500 000
|3,12
|500 000
|3,27
|Visa Int з магнітною стрічкою (код 1118)
|1 300 000
|3,12
|Visa Int з магнітною стрічкою (код 1239)
|20 000
|4,59
|Visa Int з магнітною стрічкою (код 1238)
|70 000
|3,93
|Visa Gold (код 1284)
|1 000 000
|3,75
|Visa Gold (код 1282)
|850 000
|3,75
|Локальна картка, магнітна стрічка, панель д/підпису (код 1035)
|12 000
|1,80
|Локальна картка, магнітна стрічка (код 1522)
|110 400
|1,23
|Локальна картка, магнітна стрічка (код 1519)
|32 400
|1,41