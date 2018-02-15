ЄДАПСівці продали «Приватбанку» платіжних карток на 115 мільйонів

ПАТ «КБ «Приватбанк» 15 січня за результатами тендеру уклало дві угоди з ТОВ «Поллі-Сервіс» про постачання бланків платіжних карток на загальну суму 114,83 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До весни 2019 року поставлять близько 21,93 млн карток із магнітною стрічкою та близько 238 тис локальних карток (перелік із цінами наведено у таблиці нижче).

Найдорожчими є MasterCard Gold/Business по 6,36-7,02 грн./шт. У липні 2017 року «Поллі-Сервіс» продав їх «Приватбанку» по 6,54-7,02 грн./шт.

Засновниками «Поллі-Сервісу» є директор Наталія Кочубей і ТОВ «Інноваційно-індустріальна група». Нині останнім володіють кияни Ірина Обиденко і Микола Войтович, Таріям Матар Мохамед Таріям з ОАЕ, швейцарська «Рітейл Інвестментс 2016 Аг» та кіпрські «Йолан Інвестментс Лімітед» і «Прідетоп Ко Лтд».

Обиденко керує консорціумом «ЄДАПС», до якого входить і сам «Поллі-Сервіс».

Раніше «Інноваційно-індустріальна група» належала фірмі «CIB Investment Fund Ltd.» (Сент-Кітс і Невіс), а кінцевим бенефіціаром був українець Юрій Сидоренко з м. Дубай (ОАЕ). Він був одним із співзасновників консорціуму «ЄДАПС», а Кочубей – віце-президентом із зовнішньоекономічної діяльності.

Один з номерів телефону «Поллі-Сервісу» +380445612511 використовує «ЄДАПС».

Єдиним конкурентом на великому тендері щодо карток із магнітною стрічкою було ТОВ «Підприємство «Пластик Карта». Його засновниками є ужгородець Михайло Ілько, киянин Юрій Ткаченко, «Пластмекс» (Естонія) і «СВ Сістем Солюшнс ФЗЕ» (ОАЕ), а кінцевим бенефіціаром і директором – прописаний у Дубаї (ОАЕ) член правління згаданої естонської «Plastmex OÜ» Костянтин Куклєв.

За маленьку поставку локальних карток із переможцем змагалось лише ТОВ «Компанія «Спекл» Юлії Чужик і Тетяни Шевченка.

Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала відповідно 0,1% і 5%.

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ MasterCard Int з магнітною стрічкою (код 1242) 1 500 000 5,46 1 000 000 5,64 1 220 000 5,64 MasterCard Int з магнітною стрічкою (код 1252) 2 000 000 5,46 1 700 000 5,46 MasterCard Int з магнітною стрічкою (код 1191) 3 600 000 5,46 MasterCard Int з магнітною стрічкою (код 1274) 180 000 6,21 MasterCard Gold/Business (код 1241) 100 000 7,02 130 000 7,02 MasterCard Gold/Business (код 1261) 2 400 000 6,36 MasterCard Gold/Business (код 1253) 1 500 000 6,36 1 260 000 6,36 MasterCard Gold/Business (код 1255) 100 000 7,02 Visa Int з магнітною стрічкою (код 1298) 1 500 000 3,12 500 000 3,27 Visa Int з магнітною стрічкою (код 1118) 1 300 000 3,12 Visa Int з магнітною стрічкою (код 1239) 20 000 4,59 Visa Int з магнітною стрічкою (код 1238) 70 000 3,93 Visa Gold (код 1284) 1 000 000 3,75 Visa Gold (код 1282) 850 000 3,75 Локальна картка, магнітна стрічка, панель д/підпису (код 1035) 12 000 1,80 Локальна картка, магнітна стрічка (код 1522) 110 400 1,23 Локальна картка, магнітна стрічка (код 1519) 32 400 1,41

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