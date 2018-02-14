Рятувальники лишились без палива, бо у постачальника нібито вкрали талони при пересилці поштою

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Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації у грудні розірвав угоду з ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» про постачання палива на 1,09 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Департамент 26 грудня за результатами тендеру замовив фірмі паливо з поставкою за талонами через мережу АЗС до кінця року. Бензин А-92 коштував 27,48 грн./л, бензин марки А-95 – 24,96 грн./л, а дизельне паливо – 24,00 грн./л.

За кілька днів договір розірвали, бо фірма відмовилась постачати товар, посилаючись на те, що у неї викрали талони на паливо при пересиланні поштою з Києва до Запоріжжя.

У «Прозорро» замовник вказав, що вся сума угоди оплачена, але портал публічних фінансів «Є-Дата» не фіксує таких транзакцій, хоч департамент і має звітувати там.

На нинішніх торгах ТОВ «Енерготехзбут Лтд» із нижчою на 6% ціною відхилили через відсутність сканованого документу тендерної пропозиції. Дорожчими конкурентами були ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» і ПП «Окко Контракт».

Восени 2017 р. департаменту також не вдалось провести дві закупівлі палива. Тоді перший тендер, на якому перемогла «ТД «Запорізька трейдингова компанія», скасували через зростання ринкової ціни палива ще до підписання угоди , а другий тендер не відбувся, бо на нього не прийшов ніхто, крім тієї ж фірми. Вже в лютому чиновники оголосили нові торги, на яких зараз триває подання пропозицій.

«ТД «Запорізька трейдингова компанія» зареєстровано у вересні 2016 року на Ольгу Свєтову, керує ним Євген Єрмішин. Нині Свєтова також володіє БО «Благодійний фонд «Підтримка та розвиток» з Андрієм Величком.

У липні 2016 р. Свєтова була засновницею однойменного ТОВ «Запорізька трейдингова компанія», яке зараз належить Павлу Погребному і припиняється через банкрутство.

Обидві «Запорізькі трейдингові компанії» разом із ТОВ «ДТК-Трейдінг» краматорчанки Надії Черкас фігурують у кримінальному  провадженні  прокуратури  Києва щодо ухилення від сплати податків через формування незаконного податкового кредиту. У липні 2017 року директори трьох фірм разом намагались оскаржити рішення слідчого судді про виїмку документів у банку «ПУМБ» за їхніми рахунками, однак безуспішно.

Із березня 2015 року «ДТК-Трейдінг» отримав замовлень виключно від «Селидіввугілля», «Мирноградвугілля» і «Первомайськвугілля» на 87,14 млн грн.

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