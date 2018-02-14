Один зі статистів з закупівель відеокамер для Києва вже забанений за змову на торгах

Одеське обласне територіальне відділення АМКУ наклало 1,49 млн грн штрафу на київське ТОВ «ААА+» та ТОВ «Трестбуд-1» з Боярки, що на Київщині, за антиконкурентні узгоджені дії на низці тендерів, організованих одеськими бюджетниками восени 2017 року. Про це стало відомо із матеріалу Артема Бабака для моніторингового порталу «DoZorro».

У вибірку одеського відділення АМКУ потрапило 11 тендерів розпорядників бюджетних коштів з Одещини загальною очікуваною вартістю 72,99 млн грн, участь у яких взяли ТОВ «Трестбуд-1» та ТОВ «ААА+».

«Трестбуд-1» через ТОВ «Техмастер» належить юристу Станіславу Гапко, а компанію «ААА+» Гапко ділить із своєю дружиною Вітою Гапко. При цьому, він є керівником обох компаній.

Антимонопольники встановили, що фірми використовували однакові засоби зв’язку, зокрема, за номерами (044) 337-24-01 та (044) 337-24-02, які були вказані на їхніх фірмових бланках документів.

Як з’ясувалось, компанії спільно готували тендерні документи, складені за підписом Станіслава Гапка, а потому він же завантажував їх до системи, при цьому використовуючи однакові номери та мейли (0969998869, trestbud1@gmail.com, aaaplus.ltd@gmail.com).

Також відділення проаналізувало цінову поведінку фірм на торгах, виявивши, що по 6 з 11 тендерів різниця між пропозиціями «ААА+» та «Трестбуд-1» складала всього 1 гривню.

Одеське АМКУ відзначило схожість в оформленні довідок двома компаніями. При цьому, показовим виявилось те, що фірми подали схожі між собою довідки форми «Пропозиція», які при цьому не відповідали зразкам, доданим замовниками.

За спотворення кожного з одинадцяти тендерів компанії отримали по 136 тис. грн штрафу на двох. У зв’язку з фіксуванням антимонопольниками порушення конкурентного законодавства, фірмам також було заборонено брати участь у публічних торгах протягом трьох років.

Додамо, влітку 2017 року Станіслав Гапко кандидував на посаду головного спеціаліста Відділу інформаційно-аналітичного забезпечення у Виконавчому комітеті Боярської міській раді. Дещо пізніше, у листопаді 2017 року, районний суд Києва засудив його до двох років умовного ув’язнення за підробку документів та незаконне заволодіння півмільйоном гривень житлово-будівельного кооперативу в Шевченківському районі Києва.

Нагадаємо, раніше фірма «ААА+» брала участь у тендерах, проведених КП «Інформатика» у рамках створення комплексної системи відеоспостереження у Києві. Як повідомляли «Наші гроші», серія цих закупівель була заточена під невелике коло пов’язаних між собою постачальників обладнання одного виробника – «HikVision».

За даними «DoZorro», ТОВ «ААА+» стало рекордсменом у рейтингу «фірм-статистів», до якого увійшли компанії, які подавались відкриті торги більше 10 разів і жодного разу не перемагали. На рахунку компанії 413 аукціонів – і жодної перемоги.

Наступну позицію у рейтингу зайняло ТОВ «Трестбуд-1». За перше півріччя 2017 року, відмічають у «DoZorro», фірма «ААА+» взяла участь в 413 лотах у різних регіонах України очікуваною вартістю 1 млрд грн, а «Трестбуд-1» – у 401 лоті при їх загальній очікуваній вартості 1,4 млрд грн.

Також в топ-7 «фірм-статистів» увійшли компанії:

ТОВ «Центрнафтогазпостач» (Київ), зареєстроване на кіпрський офшор «Сегіара Трейдінг Лімітед» та Олександра Притику, топового екс-менеджера Дмитра Фірташа.

(Київ), зареєстроване на кіпрський офшор «Сегіара Трейдінг Лімітед» та Олександра Притику, топового екс-менеджера Дмитра Фірташа. ТОВ «Гравіта» (Київ) Олени Голубєвої та Олега Степанця.

(Київ) Олени Голубєвої та Олега Степанця. ТОВ «Небозвід» (Харків) Наталії Правдіної та Тетяни Дьоміної, дружини посла України в КНР Олега Дьоміна.

(Харків) Наталії Правдіної та Тетяни Дьоміної, дружини посла України в КНР Олега Дьоміна. ТОВ «Українська великовантажна техніка» (м. Кам’янське, Дніпропетровська обл.), яке у січні цього року переписали на Ігоря Авраменка.

(м. Кам’янське, Дніпропетровська обл.), яке у січні цього року переписали на Ігоря Авраменка. ТОВ «Променергокомплектація» (м. Вишневе, Київська обл.) Сергія Хромова. Протягом 2017 року компанія брала участь у десятках тендерів щодо закупівлі труб. В 99% конкурувала з ТОВ «ТД “Євротрубпласт”», яке отримало замовлень на 116 млн грн. «Євротрубпласт» зареєстроване в Рубіжному і по суті представляє на торгах Рубіжанський трубний завод, інвестором якого раніше було російське ТОВ «Керуюча компанія “Група поліпластик”», де згідно з даними е-декларації нардепа Юрія Бойка («Опозиційний блок») за 2016 рік працювала його дружина Віра Бойко.

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