Незаконно призначений Присяжнюком директор ДП відбувся умовним терміном за вимагання $40 тисяч

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Солом’янський райсуд Києва засудив до 5 років позбавлення волі умовно за отримання хабара Мирослава Савчука, який у квітні 2013 року був незаконно призначений гендиректором держпідприємства «Агроспецсервіс». Про це свідчить вирок від 5 лютого.

За даними слідства, у липні 2014 року Савчук у якості в.о. генерального директора ДП «Агроспецсервіс» зустрівся з представником ПП «Фортуна Агро» у готелі, де підписав заздалегідь підготовлений договір оренди 904,6 га , які перебувають у постійному користуванні ДП «Агроспецсервіс» і знаходяться у Хмельницькій області. А натомість  отримав $40 тис (476 тис грн) неправомірної вигоди. За даними слідства, спочатку Савчук вимагав $100 тис, а потім зменшив суму до $40 тис.

Савчук був затриманий при виході з готелю. У суді він не заперечував отримання коштів, але не визнав себе винним у вимаганні хабара. Савчук вказав на те, що він був призначений, але так і не приступив до виконання обов’язків гендиректора «Агроспецсервісу». Відтак, Савчук стверджує, що знав, що обманює представника «Фортуна Агро», адже повноважень підписувати угоду у нього не було, вказує він.

Савчук розповів суду, що у березні 2013 року, дізнавшись про вакантну посаду гендиректора ДП, він прийшов до Мінагрополітики з приводу працевлаштування. Після проведення співбесіди йому запропонували написати заяву на ім’я міністра Миколи Присяжнюка. Без проведення конкурсу, у квітні того ж року Савчуку зателефонували і запросили до міністерства , де показали наказ Мінагрополітики № 83-п від 05.04.2013 про призначення його виконуючим обов’язки генерального директора ДП «Агроспецсеровіс».

При цьому, як встановив суд, Савчук не був проінформований про посадові обов’язки , які повинен був виконувати, у нього не було робочого місця, печатку ДП він замовив за власні кошти – нею він і скріпив договір з ПП «Фортуна Агро».

Суд перекваліфікував інкриміновані слідством дії Савчука з ч.4 ст. 368 КК (отримання неправомірної вигоди) на ч.4 ст.190 КК (шахрайство). Суд дійшов висновку, що він фактично не виконував жодних обов’язків гендиректора ДП «Агроспецсервіс», та жодного разу не отримав зарплати там, що не було спростовано столичною прокуратурою.

Разом з тим захист Савчука надав суду рішення Шевченківського райсуду Києва від 22.04.2016, яким були визнані незаконними дії Мінагрополітики по видачі наказу про призначення Савчука.

Суд як пом’якшуючі обставини визнав щире каяття Савчука, його перше притягнення до кримінальної відповідальності та позитивні характеристики, та призначив йому умовне позбавлення волі без конфіскації майна.

Зауважимо, що підписаний Савчуком договір так і не був виконаний.

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