Мінюст дав $1,2 мільйони на захист від Татарстану щодо «Укртатнафти», рейдернутої Коломойським

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14 Лютого 2018

Міністерство юстиції України 27 грудня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Winston & Strawn LLP» (Франція) юридичних послуг на $1,23 млн, або 34,37 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року, тобто лише кілька днів, фірма представляла замовника у справі за позовом Татарстану та його Міністерства земельних ресурсів та майнових відносин до України, слухання по якій призначено на березень 2018 р. Ця справа майже повністю повторює справу за позовом ВАТ «Татнафта» вартістю $112 млн плюс відсотки, яку українська сторона програла за представництва «Winston & Strawn LLP» в арбітражі в 2014 р. та в апеляції в 2016 р. Зараз позовні вимоги ґрунтуються на ідентичних фактах і подіях, змінився лише позивач.

Нагадаємо, «Татнафта» подала позов у справі про захоплення групою «Приват» нафтопереробного заводу «Укртатнафта» ще в 2008 р., коли уряд очолювала Юлія Тимошенко. Рейдерське захоплення і рішення українських судів, через які у «Татнафти» відібрали акції «Укртатнафти», були розцінені як порушення Україною угоди з Росією про залучення і взаємний захист інвестицій (1998 р.). Відповідні рішення «Нафтогазу», які допомагали структурам «Привату» укорінитись на кременчуцькому заводі, тоді приймались за участі Ігоря Діденка, який раніше був заступником голови «Нафтогазу».

Сума нинішнього договору з «Winston & Strawn LLP» включає:

  • $1,09 млн – на 2 728 годин послуг працівників самого виконавця по $100-650;
  • $78 тис – на 260 годин послуг адвокатів компанії «Кульков, Колотилов і партнери» (Росія) по $100-500;
  • $40 тис – на 100 годин послуг адвоката при Касаційному суді Франції Домініка Фусара по $400;
  • $11 тис – на відрядження;
  • $8 тис – на переклад і засвідчення матеріалів справи, виписки з реєстрів майна тощо;
  • $3 тис – на 5 годин послуг баристера Антона Дуднікова по $550.

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