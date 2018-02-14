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Басейн у Луцьку замість переможця тендеру хлорувала фірма, яку лобіював заммера

14 Лютого 2018

У Луцьку хімічні речовини для очищення води у міському басейну недовго постачав переможець тендеру ТОВ «ВладаЕко», а потім інша фірма ТОВ «Волиньхімконтроль», яка спочатку привозила товар безкоштовно, а пізніше – за бюджетні кошти. Про це написала Катерина Воробйова у виданні «Волинь.Post».

На початку 2017 року управління з питань фізкультури та спорту Луцької міськради оголосило тендер про закупівлю 3,6 тис літрів концентрату гіпохлориту натрію, 10%, марки «Е» для центрального міського басейну. Очікувана ціна склала 360 тис грн. Однак, торги не відбулись. Причому тоді виникла дискусія, чим знезаражувати воду в басейні – гіпохлоридом натрію марки «А», яка дешевше, чи «Е».

В подальшому управління оголосило новий тендер, прописавши чіткіші умови участі. Цього разу вирішили закупити 2,4 тис літрів концентрованого гіпохлориту натрію 10% з 4-м класом безпеки. Марку не уточняли. Очікувана ціна 231 тис грн. Участь у повторному тендері взяло 3 компанії: «ВладаЕко», яке запропонувало поставити реагенти за 69,9 тис грн, ТОВ «Дезсистема» – за 70 тис грн. і ТОВ «Компанія «Хлортехвод» – за 80 тис грн.

Переможцем визнали «ВладаЕко», з яким 27 червня уклали договір. Так, згідно з додатком, прописали помісячний графік поставки хімічних речовин до кінця 2017 року.

Водночас, як повідомив заступник міського голови Луцька Костянтин Петрочук, «ВладаЕко» надало засобів для знезараження води тільки на 8,8 тис грн. Натомість з початку навчального року та надалі у басейн хімречовини постачало «Волиньхімконтроль», яке навіть не брало участі в тендері. Виявилось, що з 2 по 14 вересня в басейн здійснили три поставки хімречовин від фірми «Волиньхімконтроль». Причому безкоштовно, у вигляді благодійної допомоги.

Та вже з листопада 2017 р. благодійність стала платною – за 3 поставки гіпохлориту фірмі сплатили 12 тис грн. З 16 листопада басейн знову почав отримувати благодійну допомогу у вигляді засобів для знезараження води – тепер хімречовини зголосилося безкоштовно постачати ТОВ «Хімефект».

Працівники басейну зробили фото частини чергової поставки хімречовин від «Волиньхімконтроль». За їхніми словами, документів працівники не бачили, натомість мали справу із невідомою рідиною, розфасованою у старі пластикові ємності без опломбування і герметичного пакування.

«Волинь.Post» також звернув увагу, що «Волиньхімконтроль» брав у участь у першому тендері, який відмінили. За даними видання, це підприємство лобіював Петрочук, який у місті опікується спортом. Саме він переконував, що треба закуповувати дорожчий  гіпохлорит натрій марки «Е», яке пропонувало «Волиньхімконтроль», а інший заступник мера Юрій Моклиця переконував, що краще купити дешевший гіпохлорит натрію марки «А». Причому, думку Моклиці підтримав і президент МГО «Асоціація басейнів і СПА України» Володимир Хомов.

Видання також написало, що наприкінці 2017 року слідчі почали проводити перевірки документації та інвентаризацію засобів у басейні.

Від «Наших грошей»:

ТОВ «Волиньхімконтроль» створено наприкінці 2016 року. Його засновник та керівник Валентин Данелюк.

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