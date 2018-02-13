Знам’янські освітяни замовили у «прокладки» вугілля від виробника, забаненого АМКУ

Відділ освіти, молоді та спорту Знам’янської РДА (Кіровоградська область) 12 лютого за результатами відкритих торгів уклав договір з ТОВ «Вугільна компанія Оріон» про постачання вугілля на суму 4,3 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Згідно з договором, ТОВ «Вугільна компанія Оріон» зобов’язується протягом 2018 року поставити 920 тонн вугілля марок ДГ (13-100) та ГЖП 13-100 (по 460 тонн кожної) для опалення загальноосвітніх закладів Знам’янського району.

Вугілля обох марок замовлено по 4680 грн./т. Це дорожче від цін, за якими ці марки закуповують інші бюджетники.

До прикладу, днями Добровеличківська селищна рада (Кіровоградська обл.) замовила 55 тонн вугілля ДГ 13-100 за ціною 3100 грн/т, тобто на третину дешевше.

Також Часовоярська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат (Донецька обл.) у грудні замовила ТОВ «Євроальянс ЛТД» вугілля ГЖП (13-100) по 4290 грн/т.

Єдиним конкурентом переможця на торгах був Іван Щербак з міста Мала Виска Кіровоградської області, чия пропозиція була вищою на 7,4 тис. грн і дорівнювала очікуваній вартості закупівлі. Протягом усього аукціону Щербак не грав на пониження. Крім того, підприємець не завантажив на розгляд тендерного комітету жодного документа.

Зауважимо, Іван Щербак був учасником семи тендерів, і щоразу не подавав жодних документів, через що замовники відхиляли його пропозиції. В усіх семи закупівлях Щербак брав участь разом із ТОВ «Вугільна компанія Оріон», а в двох із них – вони були єдиними конкурентами.

У коментарі для «Наших грошей» Іван Щербак розповів, що участь лише в тих торгах, де є учасником «Оріон» – просто збіг, а з представниками цієї компанії він не знайомий. Документи ж ФОП не подає, оскільки не знає, як це зробити:

– По-перше, я тільки вчуся займатися цими тендерами, так що можу робити помилки. Не знаю як так співпадає, що я беру участь в торгах, де є “Оріон”, – на дане питання я вам нічим не зможу допомогти. Я хочу в подальшому нормально займатися тендерами і поки що, просто-напросто, вчуся, розумієте? Я самоучка. Мені ніхто нічого не розказує, ніхто нічого не підказує. Скажімо так, “методом народного втика”. Я, в основному, стараюсь спостерігати як воно там відбувається, щоб, якщо буде там який тендер проходити, щоб я уже знав, що там треба класти, які документи. Я все пізнаю сам, ніколи цим не займався і для мене це нове , – розповів Іван Щербак.

Одноосібним власником ТОВ «Вугільна компанія Оріон» зі статутним капіталом 300 тис. грн є Юрій Коваленко з Кропивницького. Він же є керівником та володіє часткою ТОВ «Вугільна компанія Центр» (5%). Решта, 95% «Вугільної компанії Центр» належить мешканці Макіївки Донецької області Ользі Майданік. Ця компанія відома постачанням коштовного вугілля освітянам Малої Виски в 2016 році та потрапила до рейтингу підприємств, які восени 2015 року постачали антрацит за найвищими цінами.

«Вугільна компанія Оріон» у тендерній документації вказала виробником вугілля ТОВ «Макреалгрупп» уродженки Макіївки Олени Курепіної, екс-помічниці на громадських засадах колишнього народного депутата Олександра Риженкова («Партія регіонів»). Керівником «Макреалгруппу» є син згаданого Юрія Коваленка Ярослав Коваленко.

«Макреалгрупп» з листопада 2015 року входить до так званого «чорного списку» Антимонопольного комітету України (з забороною на три роки брати участь в торгах) за антиконкурентні узгоджені дії на торгах 2012 року щодо закупівлі вугілля Відділом освіти Голопристанської РДА Херсонської області.

За даними «Прозорро», ТОВ «Вугільна компанія Оріон» на момент публікації матеріалу за результатами тендерів уклало договорів на постачання вугілля на загальну суму 12,16 млн грн.

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