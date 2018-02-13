У Гройсмана тиснуть на суд у справі голови ДАСУ через її «новаторський підхід до вирішення питань»

Кабінет міністрів просив суд відмовити Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у відстороненні з посади голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової через її «позитивну характеристику» та «новаторський підхід до вирішення питань».

Копію листа за підписом держсекретаря Кабміна Володимира Федорчука оприлюднив «Центр протидії корупції».

В кінці січня Солом’янський райсуд Києва відмовив САП в клопотанні про відсторонення Гаврилової на час кримінального провадження, де її підозрюють в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Уже під час засідання суду Гаврилова продемонструвала лист уряду, де було також сказано, що її звільнення матиме негативні наслідки для роботи Служби. Саме після оприлюднення цього листа суд відмовив в клопотанні САП.

«Подання листа такого характеру є тиском на суд. Фактично, представники уряду намагаються втрутитися у діяльність судових органів та вплинути на суддю з метою прийняття ним конкретного рішення», — стверджує юрист Центру протидії корупції Денис Свириденко.

Так, відповідно до п. 11. Постанови Пленуму Верховного суду України, від 13.06.2007 № 8 «Про незалежність судової влади», втручанням у діяльність судових органів слід розуміти вплив на суддю у будь-якій формі (прохання, вимога, вказівка, погроза, підкуп, насильство, критика судді в засобах масової інформації до вирішення справи у зв’язку з її розглядом тощо) з боку будь-якої особи з метою схилити його до вчинення чи невчинення певних процесуальних дій або ухвалення певного судового рішення.

12 лютого Апеляційний суд Києва переніс розгляд клопотання САП на 1 березня.

Нагадаємо, кримінальне провадження щодо Гаврилової внесене до ЄРДР 4 січня 2017. Чиновниці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Гаврилова, за версією слідства, протягом 2015-2016 років отримала активів на 9,92 млн грн, законність підстав набуття яких не підкріплюються доказами, зібраними детективами НАБУ. Також Гаврилова не внесла в декларацію чоловіка, з яким разом живе, або, як сказано в судових документах – «перебуває у фактичному шлюбі». Це дозволило їй не вписати в декларацію автомобіль та нерухомість на суму 2,48 млн грн.

Чоловік Гаврилової – Володимир Гаврилов, з 2014 по березень 2016 року за «квотою Пашинського» Гаврилов очолював ДП «Укртранснафтопродукт». Саме за часів його керівництва підприємство продало переданий на зберігання підприємству арештований бензин Сергія Курченка одній із фірм групи «Фактор» Сергія Тищенка «Укройлпродукт»). Оскільки нафтопродукти продали за ціною, нижче ринкової, держава недоотримала орієнтовно 250 млн грн.

Секретаріат Кабміну, який підготував лист на підтримку Гаврилової, очолює Олександр Наєнко. Раніше він був радником Володимира Гройсмана, коли той займав посаду віце-прем’єра, а також очолював його секретаріат під час спікерства в Верховній Раді.

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