«Талан» погодився на поставку черевиків для армії за торішніми цінами по старому контракту, задравши по новому

Міністерство оборони України 17 січня уклало низку додаткових угод у рамках минулорічної закупівлі взуття за шістьма лотами загальною вартістю 135 млн грн, згідно з якими тодішній підрядник ТОВ «Таланлегпром» додатково поставить черевиків на загальну суму 23 млн грн, що складає 17% вартості основних договорів. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Додатково замовлено 20 тис. пар літніх черевиків з високими берцями типу В із литтєвою підошвою із захисним напливом спереду за ТУ 15.2-00034022-175:2017, поставка яких передбачена у термін до кінця березня цього року. Вартість пари взуття за додатковими угодами відповідає первинній договірній ціні і становитиме 1350 грн з ПДВ.

Зауважимо, що 30 січня Міноборони замовило ТОВ «Таланпром», яким володіють Валентина Лаврик та «Таланлегпром», 150 тис. пар аналогічних черевиків за ціною 1 477 грн/пара, тобто на 9% дорожче.

Київське ТОВ «Таланлегпром» зареєстроване на Оксану та Андрія Лаврика, сина екс-губернатора Сумської та Чернігівської областей Миколи Лаврика, який у 2014 році балотувався до Верховної Ради у Ромнах від «Блоку Петра Порошенка».

Нагадаємо, із матеріалів справи щодо виведення з ТОВ «ВП «Евас»» через фірми-фіктивки 21,38 млн грн стало відомо, що «Таланлегпром», яке раніше купувало левову частку виготовленої компанією «Евас» продукції, від 1 грудня 2015 року в результаті оборудки почало закуповувати товари в однієї з фіктивних фірм-посередників «Евасу» – ТОВ «Єврогума».

Якраз у цей період часу «Таланлегпром» став одним з найбільших постачальників армії. Протягом 2015-2017 років компанія отримала від Міноборони замовлення на 1,4 млрд грн.

У червні 2017 року адмінколегія одеського відділення АМКУ оштрафувала компанії «Таланлегпром» та ТОВ «ТД “Укрлегсировина”» за змову на закупівлях взуття ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» та ВАТ «Одеський припортовий завод» – на 117 тис. грн кожну. Додатково компаніям заборонили брати участь у публічних закупівлях протягом трьох років.

Як повідомляли «Наші гроші», сьогодні спіймані на змові компанії оскаржують це рішення в судовому порядку. Доводи щодо конкурентних узгоджених дій підприємств уже спростували суди першої та апеляційної інстанцій. Попри це, станом на 9 лютого цього року і «Таланлегпром», і «Укрлегсировина» перебувають у переліку «чорного реєстру» АМКУ і поки що не можуть претендувати на замовлення від бюджетників.

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