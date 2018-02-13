Півмільярда на арктичний дизель для армії взяв новачок із пулу «Трейд Коммодіті»

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Міністерство оборони України 9 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Фірма «Фідея» арктичного дизельного палива на 544,60 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До травня поставлять 17 300 т дизпалива ДТ-З-К5 класу 2 від ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) або ДП-Арк-Євро5-В0 від ПАТ «Укртатнафта» по 31 480 грн. за тонну. Воно має бути виготовлене не раніше листопада 2017 року.

Раніше цієї зими Міноборони купувало арктичний дизель на 6-8% дешевше: у січні – по 29 370-29 669 грн./т, у грудні – по 29 153-29 497 грн./т.

Передбачено забезпечення виконання договорів у розмірі 5%.

Сума угод на 0,06% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 544,95 млн грн.

Дніпровська «Фідея» зі статутним капіталом 1 тис грн. отримала підряди без аукціонів, бо ніхто більше не прийшов на торги. Вона вперше виграла державний тендер.

За даними «YouControl», фірму в березні 2017 року заснувала Марина Щиголева з Дніпра.

Згідно документів тендерної пропозиції, у червні того ж року вона продала «Фідею» Олені Соловей із Запорізької області, котра володіє ТОВ «Іст-Март» із Кам’янського, у якому також прописані фірмі «Трейд коммодіті» і «Август пром» з групи Адамовського-Грановського.

Після Соловей засновницею «Фідеї» стала дніпровчанка Юлія Шведченко. Як повідомив проект «Викривач», колись Шведченко шукала роботу бухгалтера, а зараз продає одяг і працює інструктором з водіння. На питання журналістів про «Фідею» вона не відповіла і порадила звертатися до її юристів.

«Фідея» для підтвердження досвіду подала на тендер Міноборони документи про реалізацію палива ТОВ «Євростандарт» Світлани Самсонової і ТОВ «ОНК-Груп» Віктора Мілевського, а також із дніпровським ТОВ «Нафто-Трейд» Дениса Щербини і Руслана Губицького, помічників екс-нардепа Юрія Литвина. Ці компанії тримають рахунки у банку «Південний», із яким також веде справи «Трейд Коммодіті».

Видання «EnKorr» і «НафтоРинок» пишуть, що «Фідея» входить у пул «Трейд Коммодіті», здійснюючи імпортне оформлення морських партій дизелю в Миколаєві.

За словами директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, 75% авіаційного палива, що ввозиться в Україну через порт Миколаєва, не виїжджає звідти залізницею. Він стверджує, що «йде змішування газу і дизельного палива. Враховуючи п’ятиразову різницю в акцизі, змішування низькоакцизного гасу з ДП і подальший продаж цього продукту як дизпалива, звісно ж, робить економіку кращою».

Нагадаємо, торік у справі щодо поставок «Трейд Коммодіті» палива для армії НАБУ затримувало одного з інвесторів компанії Володимира Трофименка, головного тендерника армії Володимира Гулєвича та замміністра оборони Ігоря Павловського.

Іншим інвестором «Трейд Коммодіті» є Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

Група Грановського («Трейд Коммодіті», «Август Пром», «Газтрейд», «Мета Оіл», «Торум», «Фідея») почала отримувати паливні підряди Міноборони у листопаді 2015 року. Відтоді армія уклала з цими фірмами угод на 2,73 млрд грн. із загальної суми за цей період у 4,38 млрд грн.

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