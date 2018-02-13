НОВИНИ

13.02.2018

У Гройсмана тиснуть на суд у справі голови ДАСУ через її «новаторський підхід до вирішення питань»

Німці продали «Україні» систему виготовлення паспортів за 1,8 мільйона євро

Прокуратура зайнялась нардепом, який будучи головою РДА незаконно роздав десятки гектарів у Запоріжжі

Прокуратура вважає, що екс-співвласник «ІПП-центру» пішов в «Енергоатом» для розкрадання мільйонів

Знам’янські освітяни замовили у «прокладки» вугілля від виробника, забаненого АМКУ

Замначальника митниці переконує, що $130 тисяч йому подарував дідусь

«Медведчуківці» поділили з пулом «Трейд коммодіті» 1,7 мільярда на «формульний» дизель для залізниці

Півмільярда на арктичний дизель для армії взяв новачок із пулу «Трейд Коммодіті»

«Талан» погодився на поставку черевиків для армії за торішніми цінами по старому контракту, задравши по новому

12.02.2018

«Сумихімпром» без торгів злив 99 мільйонів на вапно, у півтора рази дорожче від підслідного «СхідГЗК»

Як хмельницькі селяни купили рідкісне вугілля у виробника з Закарпаття

Франківці за 76 мільйонів влаштують електропостачання підстанції «Київобленерго»

Шотландська «прокладка» на біржі продала «Укргазвидобуванню» метанол на 48% дорожче від осені

«Артемсіль» відмінила закупівлю вантажних вагонів Приходька, на 21% дорожчих від торгів залізниці

Хабар 1,5 мільйона за оливний підряд Міноборони фірма Пономарьова передала одному з тиловиків, – СБУ

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Німці продали «Україні» систему виготовлення паспортів за 1,8 мільйона євро

13 Лютого 2018

ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» 21 грудня уклало угоду з компанією «Арт-Лайн Проект ГмбХ» (Німеччина) про закупівлю обладнання на 1,79 млн євро. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року поставлять, змонтують і налагодять обладнання для виготовлення бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, а також проведуть технічний інструктаж і забезпечать виробниче супроводження.

Німецька «ART-Line Projekt GmbH» виробляє обладнання, софт і матеріали для виготовлення електронних паспортів та ID-карток, візових штампів, банкнот, марок та іншої захищеної поліграфічної продукції. Із 2015 року вона отримала в Україні підрядів виключно поліграфкомбінату «Україна» щонайменше на 3,07 млн євро.

Нагадаємо, у липні 2017 року цей комбінат замовив голландському виробнику «IAI industrial systems B.V.» систему персоналізації паспортів за 1,70 млн євро.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Як хмельницькі селяни купили рідкісне вугілля у виробника з Закарпаття
12 Лютого 2018

Злодійська лазівка в «Прозорро»: відхилення на «євроторгах» без шансу на оскарження
11 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

13.02.2018

Запоріжжя Прокуратура зайнялась нардепом, який будучи головою РДА незаконно роздав десятки гектарів у Запоріжжі

Кіровоград Знам’янські освітяни замовили у «прокладки» вугілля від виробника, забаненого АМКУ

Черкаси Замначальника митниці переконує, що $130 тисяч йому подарував дідусь

12.02.2018

Суми «Сумихімпром» без торгів злив 99 мільйонів на вапно, у півтора рази дорожче від підслідного «СхідГЗК»

Київщина Франківці за 76 мільйонів влаштують електропостачання підстанції «Київобленерго»

Харків Фірма курченківського голови «Металіста» хоче побудувати висотку біля «Металіста»

11.02.2018

Одеса Апеляція затоптала рішення одеського АМКУ щодо бану одного з юроблич «Талану»

Ужгород Благодійний фонд радника Авакова отримав від митниці значну частину закарпатського конфіскату

Львів «Львівобленерго» дало чверть мільярда на підстанцію з трансформаторами, у півтора рази дорожчими, ніж у вінничан

Донецьк Старий постачальник «Донецькоблгазу» повернувся з газом, дешевшим від «Нафтогазу»

10.02.2018

Житомир У Житомирі судова адміністрація віддала 11 мільйонів на ремонт судів двом родичам-ФОПам

Донецьк Слов’янська школа роздала півмільйона за овочі товариським підприємцям

Запоріжжя АМКУ підтвердив інформацію про розіграш тендеру від Запорізької ОДА на підтримку ГОшок

Львів «Онур» за 84 мільйони відремонтує кілометр вулиці у Львові з мережами і трамвайною лінією

09.02.2018

Полтава Чиновників та будівельників, які за рік виграли тендерів на 100 мільйонів, підозрюють у розтраті

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ