«Медведчуківці» поділили з пулом «Трейд коммодіті» 1,7 мільярда на «формульний» дизель для залізниці

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
13 Лютого 2018
Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 12 лютого уклала угоди щодо закупівлі дизельного палива на 2018 рік на 1,72 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
У тендерній документації та договорах ціна дизпалива Євро 5 прив’язана за формулою до курсу валют і світових котирувань Platts по десяти днях напередодні рознарядки.
Це на 7-8% вище від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr», зараз становить 26 710 грн./т.
Засновником «Анвітрейду» є компанія «Wexler Global Trading Sp z o o» (Польща), керівником – Петро Белз, а підписантом – Світлана Ященко. За даними «MojePanstwo», партнерами Белза у польській фірмі є Ольга Лошчинська і Руслан Попович.
Також Белз віднедавна значиться засновником ТОВ «Оптімусойл», яке раніше належало швейцарській компанії «Глуско Енерджі» ізраїльського бізнесмена Нісана Моісєєва, який є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна, представника України в Мінській тристоронній контактній групі.
Нагадаємо, вищеназвана швейцарська «Glusco energy SA» володіє ТОВ «Глуско Україна», котре на початку року стало ексклюзивним постачальником скрапленого газу з заводів російської «Роснефти» та найбільшим імпортером цього палива в Україну.
Як пише «EnKorr», компанія «Оптімусойл» близька до холдингу «Wexler», ексклюзивного оператора із відвантаження «трубопровідного» дизелю автомобільними партіями. Вона зареєстрована по пров. Музейному, 4 – в одному будинку з «Анвітрейдом», а раніше – ще й із ТОВ «Креатив Трейдинг» Олексія Максименка. Останнє ЗМІ пов’язують із Віктором Медведчуком, як і британську компанію «Wexler Global LP».
Це теж на 7% дорожче за середню гуртову ціну від «EnKorr» у 26 710 грн./т.
«Август Пром» зареєстрована за однією адресою зі скандальної «Трейд Коммодіті».
Нагадаємо, торік у справі щодо поставок «Трейд Коммодіті» палива для армії НАБУ затримувало одного з інвесторів компанії Володимира Трофименка, головного тендерника армії Володимира Гулєвича та замміністра оборони Ігоря Павловського.
Іншим інвестором «Трейд Коммодіті» є Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».
Сума нинішніх угод на 3% нижча від загальної очікуваної вартості в 1,78 млрд грн.
У торгах також брали участь ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна», ПП «Окко Контракт» і ТОВ «Газтрим».
Нагадаємо, тендер в АМКУ блокувало незадоволене застосуванням формули ТОВ «Зеніт Склад», пов’язане з тією ж «Трейд Коммодіті». Однак адмінколегія його не підтримала.
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