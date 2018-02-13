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«Медведчуківці» поділили з пулом «Трейд коммодіті» 1,7 мільярда на «формульний» дизель для залізниці

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Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 12 лютого уклала угоди щодо закупівлі дизельного палива на 2018 рік на 1,72 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У тендерній документації та договорах ціна дизпалива Євро 5 прив’язана за формулою до курсу валют і світових котирувань Platts по десяти днях напередодні рознарядки.

  • ТОВ «Анвітрейд» за 1,15 млрд грн. поставить 40 тис т дизелю виробництва Білорусі, Росії або Угорщини по 28 650-28 847 грн. за тонну.

Це на 7-8% вище від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr», зараз становить 26 710 грн./т.

Засновником «Анвітрейду» є компанія «Wexler Global Trading Sp z o o» (Польща), керівником – Петро Белз, а підписантом – Світлана Ященко. За даними «MojePanstwo», партнерами Белза у польській фірмі є Ольга Лошчинська і Руслан Попович.

Також Белз віднедавна значиться засновником ТОВ «Оптімусойл», яке раніше належало швейцарській компанії «Глуско Енерджі» ізраїльського бізнесмена Нісана Моісєєва, який є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна, представника України в Мінській тристоронній контактній групі.

Нагадаємо, вищеназвана швейцарська «Glusco energy SA» володіє ТОВ «Глуско Україна», котре на початку року стало ексклюзивним постачальником скрапленого газу з заводів російської «Роснефти» та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Як пише «EnKorr», компанія «Оптімусойл» близька до холдингу «Wexler», ексклюзивного оператора із відвантаження «трубопровідного» дизелю автомобільними партіями. Вона зареєстрована по пров. Музейному, 4 – в одному будинку з «Анвітрейдом», а раніше – ще й із ТОВ «Креатив Трейдинг» Олексія Максименка. Останнє ЗМІ пов’язують із Віктором Медведчуком, як і британську компанію «Wexler Global LP».

  • ТОВ «Август Пром» за 570,00 млн грн. замовили 20 тис т дизелю виробництва Білорусі, Росії, Греції, Литви чи Туркменістану по 28 500 грн. за тонну.

Це теж на 7% дорожче за середню гуртову ціну від «EnKorr» у 26 710 грн./т.

«Август Пром» зареєстрована за однією адресою зі скандальної «Трейд Коммодіті».

Нагадаємо, торік у справі щодо поставок «Трейд Коммодіті» палива для армії НАБУ затримувало одного з інвесторів компанії Володимира Трофименка, головного тендерника армії Володимира Гулєвича та замміністра оборони Ігоря Павловського.

Іншим інвестором «Трейд Коммодіті» є Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

Сума нинішніх угод на 3% нижча від загальної очікуваної вартості в 1,78 млрд грн.

У торгах також брали участь ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна», ПП «Окко Контракт» і ТОВ «Газтрим».

Нагадаємо, тендер в АМКУ блокувало незадоволене застосуванням формули ТОВ «Зеніт Склад», пов’язане з тією ж «Трейд Коммодіті». Однак адмінколегія його не підтримала.

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