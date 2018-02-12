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У Гройсмана безкоштовно віддають Юзівську площу скандальному «Yuzgas»

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Кабінет міністрів планує передати  компанії «Yuzgas B.V.» 90% прав та обов’язків в ТОВ «Надра Юзівська» – оператора-інвестора угоди про видобуток сланцевого газу на Юзівській площі в Донецькій та Харківській областях.

Відповідний проект розпорядження Кабміну було внесено на засідання урядового кабінету 9  лютого. До проекту розпорядження також додані додаткові угоди з «Yuzgas B.V.» щодо оплати права відступлення, інвестицій фірми та розподілу продукції з державою.

Документи є у розпорядженні «Наших грошей»: Ugoda_-1_ Ugoda_-2_Dodatkova_ugoda_-1_ Dodatkova_ugoda_-2_ Dodatkova_ugoda_-3_ Dodatkova_ugoda_-4_ Dodatkova_ugoda_-5_ Dodatkova_ugoda_-6_ Dodatkova_ugoda_-7_ Dodatkova_ugoda_-8_ Dodatkova_ugoda_-9_ Dodatkova_ugoda_-10_ Dodatkova_ugoda_-11_ Dodatkova_ugoda_-12_ Dodatkova_ugoda_-13_ Poyasnyuvalna_zapiska

За відступлення 90% у операторі «Yuzgas B.V.» обіцяє заплатити загалом $40 млн, але гарантовано з цієї суми буде сплачено тільки 10%.

Так,  ще в 2016 році  після оголошення «Yuzgas B.V.» переможцем конкурсу з відбору учасника для спільного з видобутку газу на Юзівській площі, фірма перерахувала $0,80 млн, а ще $3,20 млн обіцяє сплатити протягом 15 днів після рішення уряду про передачу їй прав в  «Надра Юзівська».

Решту $36 млн фірма заплатить, якщо видобуток газу буде відповідати певним обсягам. Так, $5 млн буде заплачено при досягненні рівня річного видобутку 1 млрд кубометрів; $10 млн – при обсягах 3 млрд куб м, а $21 млн – при 5 млрд куб м.

При цьому, гроші будуть заплачені, якщо обумовленні обсяги видобутку будуть зберігатися протягом 90 днів.

При узгодженні позицій залишилася не врахованою критика Мінфіну та урядових експертів, що гроші «Yuzgas B.V.» будуть перераховані на рахунок «Надра Юзівська», а не до державного бюджету.

Також залишилось не врахованим зауваження Мінфіну про збільшення угодою обсягу компенсаційної продукції за рахунок раніше вкладених інвестицій компанією «Shell». Міненерго підтвердило, що раніше було інвестовано $80,1 млн, з яких $27,2 млн підлягають відшкодуванню на користь оператора проекту, яким тепер стане «Yuzgas B.V.».

Додаткова угода передбачає зменшення при розподілі продукції мінімальної частки держави з 31% до 25%, яку держава буде отримувати в залежності від річних показників видобутку. Так, поки видобуток не перевищить 5 млрд куб м на рік, частка держави становитиме 25% від його прибуткової частини, яка буде розраховуватися за спеціальною формулою. З ростом обсягів видобутку частка держави буде зростати і складе 60% за умови річного видобутку понад 20 млрд куб м. До цього часу інвестор буде отримувати більше половини (65% до 10 млрд куб м/рік, та 55% до 20 млрд куб м/рік).

В Міненерго пояснили, що умови відбору нового інвестора взагалі передбачали зниження мінімальної частки держави до 16,5%. Розрахунки міністерства показують, що на першому етапі до відшкодування капітальних втрат інвестора буде отримувати 14,2% видобутого, а пізніше –29% від валового видобутку.

Також нова угода передбачає зменшення фінансових зобов’язань інвестора. Якщо раніше на початковому етапі передбачалися інвестиції в сумі  $410 млн, то зараз їх мінімальний обсяг запланований в $200 млн. Таке зменшення викликало критику Мінюсту, але вона була проігнорована розробниками документу. В пояснювальній записці Міненерго вказало, що інвестиції будуть спрямовані в 15 нових свердловин, гроші внесе словацька компанія «NAFTA», яка є мажоритарним акціонером «Yuzgas B.V.».

Нагадаємо, в кінці липня 2016 року  конкурсна комісія, сформована з представників уряду та «Надра Юзівська», визнала «Yuzgas B.V.» переможцем відбору для участі в СПР з видобутку газу на Юзівській площі. «Yuzgas B.V.» була створена за місяць до того. Зараз її засновником вказаний інвестиційний фонд «Emerstone Energy SCSP».  Раніше засновник цього фонду Ярослав Кінах стверджував, що оперує грошима закордонних інвесторів, імена яких не назвав.

Роботу конкурсної комісії з відбору інвестора Юзівської площі курує курував радник міністра енергетики Володимир Ігнащенко. Він прописаний у Києві в сусідній квартирі з нардепом Ігорем Кононенком, журналісти зафіксували їх зустріч у аеропорту.

В листопаді 2016 року Кабінет Міністрів відмовив «Yuzgaz B. V.» в участі в УРП щодо Юзівської площі, але фірма оскаржила відмову в судах.

Нині 99% в «Надра Юзівська» записані на державну ПАТ «Надра України», решта – на її дочірню компанію «Український геологічний науково-виробничий центр».

В 2013 році уряд уклав угоду на 50 років про спільний видобуток газу разом з компанією «Shell», яка через два роки вийшла з угоди, за версією Міненерго, це сталося через дві невдалі спроби буріння пошукових свердловин та падіння світових цін на нафту. Офіційною ж причиною була названа війна на Донбасі.

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